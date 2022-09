Apple Watch: Neues Ultra-Modell erweitert das Apple-Portfolio

Sieben Jahre nach ihrer Einführung hat Apple nicht nur eine neue Generation der Apple Watch vorgestellt, sondern auch die Bandbreite seines Smartwatch-Angebots grundlegend überarbeitet. Die Standardausführung der Apple Watch wird nun von einem Pro-Modell begleitet, mit dem sich Apple im Premium- und Toolwatch-Segment platzieren will. Für Einsteiger ist weiterhin ein deutlich abgespecktes SE-Modell verfügbar.

Apple Watch Series 8

Die neue Apple Watch Series 8 kommt quasi als aktualisierte Version ihres Vorgängers jetzt mit einem Prozessor vom Typ Apple S8 an Bord, die Bildschirmgrößen bleiben unverändert, nachdem Apple hier ja bereits im vergangenen Jahr den Sprung auf 41 beziehungsweise 45 Millimeter gemacht hat.

Brandneu hat Apple die Apple Watch Series 8 mit zwei neuen Temperatursensoren ausgestattet, die sowohl die Körpertemperatur über das Handgelenk als auch die Umgebungstemperatur erfassen und an Apples Health-App übertragen. Zudem soll die Uhr mithilfe von zusätzlichen Bewegungssensoren neben Stürzen künftig auch Autounfälle erkennen und automatisch einen Notruf absetzen kennen.

Weitere Neuerungen verstecken sich ansonsten in der Software der neuen Apple Watch. Mit watchOS 9 hat Apple zahlreiche Funktionserweiterungen für alle Versionen der Uhr angekündigt, darunter eine bessere Schlaferkennung, mehr Trainingsoptionen und nicht zuletzt auch neue Designs und Zifferblätter.

Apple bietet die neue Apple Watch Series 8 von heute an in den Farben Mitternacht, Polarstern, Silber, Gold und Rot sowie in verschiedenen Gehäusevarianten zu Preisen ab 499 Euro zur Vorbestellung an. Die Uhr soll dann eine Woche später ab dem 16. September ausgeliefert werden.

Apple Watch Ultra als neues Flaggschiff

Mit der Apple Watch Ultra schlägt Apple in der achten Generation seiner Smartwatch endgültig jenen Weg ein, der eigentlich von Beginn an naheliegend war. Apple verabschiedet sich von seinen Ambitionen im Bereich der Haute Couture und ersetzt die anfangs in Massivgold erschienenen Edition-Modelle durch eine robuste Uhr für Hochleistungs- und Extremsportler.

Die neue Ultra-Variante der Apple Watch setzt auf ein robuste Gehäuse aus Titan und sticht gleichermaßen durch ihr größeres Display und Elemente wie einen sogenannten „Crown Guard“ ins Auge. Diese seitliche Einfassung der digitalen Krone soll dafür sorgen, dass versehentliche Fehlbedienungen durch unbewusstes Drücken oder Drehen, wie wir sie bereits bei der ersten Generation der Apple-Uhr bemängelt haben, der Vergangenheit angehören. Ein zusätzlicher Action-Button will die Bedienung flexibler und einfacher machen.

Abgesehen von ihrem Äußeren kann die Apple Watch Ultra aber ganz besonders auch mit ihrer Ausstattung unter der Haube punkten. Apple nutzt das größere Gehäuse unter anderem dazu, einen leistungsstärkeren Akku zu verbauen, der bis zu 60 Stunden durchhalten soll. In Kombination mit einem besonderen Zifferblatt soll sich die Uhr besonders für Outdoor-Aktionen und auch nächtliche Exkursionen eignen, ebenso wird eine spezielle Tauch-App als Erweiterung für die Ultra verfügbar sein. Apple bietet passend dazu besondere Armbänder für unterschiedliche Anwendungszwecke an.

Das neue Apple-Watch-Flaggschiff beansprucht allerdings auch auf den Preis bezogen eine Premiumposition. Wer die Apple Watch Pro sein eigen nennen will, muss mindestens 999 Euro investieren.

Apple Watch SE für Einsteiger

Als günstiges Einstiegsmodell bietet Apple weiterhin die Apple Watch SE zu Preisen ab 299 Euro an. Hier wurde der bisherige Prozessor vom Typ Apple S5 durch den neueren Apple S8-Prozessor ersetzt, zudem verfügt die Uhr jetzt über einen um 30 Prozent größeren Bildschirm. Darüber hinaus hat Apple die Apple Watch Series 3 jetzt wie erwartet aus dem Programm genommen.