Kamera-Übergabe: MagSafe-Halterung von Belkin jetzt erhältlich

Die neue, in Weiß oder Schwarz erhältliche Halterung von Belkin wird auf den geöffneten Bildschirm von Apple-Notebooks aufgesetzt. Dank der Unterstützung von MagSafe lässt sich das iPhone damit einfach magnetisch am Rechner befestigen, das Telefon kann dabei wahlweise im Hoch- oder im Querformat verwendet werden. Als kleinen Bonus darf man die Möglichkeit sehen, die Halterung unabhängig von der Kamera-Übergabe auch als iPhone-Stütze oder sogenannten „Ring Grip“ für zusätzliche Sicherung bei der gewöhnlichen Verwendung des Telefons sehen.

Mit der etwas ungelenken Produktbezeichnung Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Mac Notebooks lässt sich jetzt die erste offizielle iPhone-Halterung bestellen, mit deren Hilfe man das iPhone zu einer hochauflösenden Webcam für den Mac machen kann. Apple bietet das Zubehör in Vorbereitung auf den für Montag angekündigten Start von macOS Ventura jetzt zum Preis von 34,95 Euro über den hauseigenen Onlineshop zur Bestellung an.

