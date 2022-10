ARD Plus: Kostenpflichtige Mediathek jetzt auch als App

ARD Plus kennen wir ja schon als separat buchbaren Kanal unter anderem für Apple TV+ und Prime Video. Jetzt gibt es das Mediathek-Angebot auch als App für iPhone und iPad, nicht aber für Apple TV.

Bei ARD Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzangebot zur regulären Mediathek der in der ARD versammelten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Vermarktung des Angebots läuft über einen GmbH-Ableger der ARD, der die zusätzlichen Gebühren für die Nutzung damit begründet, dass es sich um Inhalte handelt, die nach den rundfunkrechtlichen Vorgaben nur zeitlich befristet angeboten werden dürfen oder weil die für eine kostenlose Ausstrahlung benötigten Rechte nur zeitlich befristet erworben werden konnten.

ARD Plus wirbt damit, das mit mehr als 400 Folgen größte Tatort-Archiv anzubieten. Darüber hinaus steht im Rahmen des Abonnements ein umfangreiches Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen für alle Altersstufen zum On-Demand-Abruf bereit. Sämtliche über ARD Plus angebotenen Inhalte sind über die normale ARD Mediathek nicht verfügbar, finden sich teilweise aber auch im kostenpflichtigen Portfolio von anderen Streaming-Anbietern.

ARD-Zusatzinhalte für 4,99 Euro im Monat

Über die neu veröffentlichte ARD Plus App lässt sich das Angebot über zwei Wochen hinweg kostenlos nutzen. Anschließend geht das Ganze in ein Abo mit monatlichen Gebühren in Höhe von 4,99 Euro über. Voraussetzung für die Nutzung des Angebots ist ein Wohnsitz in Deutschland, die Nutzung ist dann auch während Aufenthalten in anderen EU-Staaten möglich.

Beim Blick auf die Monatsgebühren stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, warum der Sender sein kostenpflichtiges Angebot über die eigene App nicht preislich attraktiver anbietet, als dies bei Amazon, Apple oder auch MagentaTV der Telekom der Fall ist. Ganz im Gegenteil bekommt man das Monatsabo von ARD Plus über Prime Video mit 4,95 Euro sogar noch ein paar Cent günstiger, als wenn man den Dienst direkt beim Sender bucht.