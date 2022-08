Für Kamera-Übergabe: 3D-Druckvorlagen halten das iPhone am Mac

Apple wird in Kombination mit der Foxconn-Tochter Belkin eine eigene Halterung im offiziellen Apple Online Store anbieten sobald macOS Ventura veröffentlicht wurde. Diese lädt das eingesteckte iPhone allerdings nicht, sondern dient ausschließlich als Haltehilfe, um das Smartphone am Display von MacBook Pro und MacBook Air zu befestigen. Zudem ist noch unklar für wie viel Geld Apple und Belkin ihre Halterung in Deutschland verkaufen werden.

Diese muss das iPhone, auf die eigene Person gerichtet, am Display des MacBooks befestigen und sollte im besten Fall auch mit iPhone-Modellen kompatibel sein, die noch nicht über eine magnetische MagSafe-Rückseite verfügen. Hier bieten sich inzwischen erste Vorlagen für den 3D-Drucker an, die sich selbst ausdrucken lassen oder bei spezialisierten Diensten hochgeladen und bestellt werden können.

