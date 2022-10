Freigabe von iOS 16.1 und iPadOS 16.1 für Montag geplant

Apple hat im Zusammenhang mit der Vorstellung des iPad der 10. Generation und der neuen Modelle des iPad Pro auch ein konkretes Datum für die Freigabe von iPadOS 16.1 genannt. Auf der Übersichtsseite mit den neuen Funktionen lässt sich jetzt der 24. Oktober nachlesen. Damit verbunden darf man auch davon ausgehen, dass iOS 16.1 und watchOS 9.1 ebenfalls am Montag freigegeben werden.

Passend dazu hat Apple am heutigen Dienstag auch die sogenannten „Release Candidates“ für diese Updates an Entwickler verteilt. Hierbei handelt es sich in der Regel um die letzte und sofern sich keine weiteren Probleme mehr zeigen mit der finalen Version der Anwendungen dann identische Version der Software.

This update introduces iCloud Shared Photo Library making it easy to keep your family photos up to date. This release also adds support for third party apps in Live Activities, support for Apple Fitness+ on iPhone even if you don’t have an Apple Watch, and includes other features and bug fixes for your iPhone.