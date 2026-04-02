Inhalte für gleichzeitiges Handysurfen optimiert
Mit dem iPhone vor dem TV: 52% schauen Videos beim Fernsehen
Die parallele Nutzung von Smartphone und Fernseher hat sich längst über jüngere Zielgruppen hinaus ausgebreitet. Neue Zahlen des Marktforschungsunternehmens Omdia zeigen, dass inzwischen auch ältere Zuschauer zunehmend parallel Inhalte konsumieren.
Second-Screen-Nutzung: Bei jungen Anwendern schon länger hoch im Kurs
Besonders deutlich wird dieser Wandel in der Altersgruppe zwischen 45 und 54 Jahren.
Zweitbildschirm etabliert sich
Laut der aktuellen Erhebung nutzten im November 2025 rund 52 Prozent der US-Amerikaner im Alter von 45 bis 54 Jahren ihr Smartphone, um während des Fernsehens zusätzliche Videoinhalte abzurufen.
Drei Jahre zuvor lag dieser Anteil noch bei 39 Prozent. Auch in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen zeigt sich eine klare Entwicklung. Hier stieg der Anteil von 20 auf 35 Prozent.
Damit verlagert sich ein Verhalten, das lange vor allem mit jüngeren Nutzern verbunden wurde, zunehmend in die Breite der Gesellschaft. Während jüngere Zuschauer weiterhin häufig parallel mehrere Inhalte konsumieren, bleibt das Wachstum in diesen Gruppen vergleichsweise gering.
Bei den 18- bis 24-Jährigen stieg der Anteil nur leicht von 61 auf 63 Prozent. Auch bei den 25- bis 34-Jährigen zeigt sich kaum Veränderung.
Inhalte für gleichzeitiges Handysurfen optimiert
Die Zahlen verdeutlichen, dass sich die Nutzung von Medien grundlegend verändert. Inhalte werden nicht mehr ausschließlich auf einem Gerät verfolgt. Stattdessen teilen Nutzer ihre Aufmerksamkeit zwischen Fernseher, Smartphone und weiteren digitalen Angeboten auf.
Für Anbieter von Streaming-Diensten und klassischen Fernsehsendern ergeben sich daraus neue Anforderungen. Inhalte müssen nicht nur für den großen Bildschirm funktionieren, sondern auch für parallele Nutzung auf mobilen Geräten geeignet sein.
- Handlung wird erklärt: Netflix optimiert Filme für gleichzeitiges Handysurfen
Entsprechend ist ein Wandel auch bei der inhaltlichen Gestaltung von Streaming-Produktionen zu beobachten. Wie berichtet, passt etwa Netflix seine Erzählweise zunehmend an die parallele Nutzung von Smartphones an. Zentrale Handlungselemente werden früher platziert, wichtige Inhalte häufiger wiederholt und Dialoge klarer strukturiert, um auch bei unterbrochener Aufmerksamkeit verständlich zu bleiben.
Gerne mal die Analyse auf Bildungsstand und Einkommen. Dann sieht man noch mehr Korrelation.
Absolut, meine These. Mit höherem Bildungsstand haben wir (ja ich gehöre zu der Gruppe) den Eindruck, wir könnten mehr gleichzeitig verarbeiten und handeln daher genauso
Dem ist leider nicht so. Ich würde sogar den Bildungsstand mal nicht so großartig einfließen lassen, sondern eher auf der psychischen Ebene beginnen. Der Mensch ist nicht auf Multitasking und Reizüberflutung wie es heutzutage stattfindet ausgelegt. Dies führt zu übermäßigem Stress, etc. der menschliche Körper brauch gerade in der heutigen Zeit mehr Ruhe und achtsamere Momente als jemals zuvor. Dies sowohl für die körperliche als auch geistige Ebene.
+1
Vor allem die heutige Generation! Da haben die Kinder im Kindergarten schon einen burn out! 42 Stundenwoche, 5 Tage arbeiten! Fehlanzeige! Das passt nicht in ihre Freizeitpläne! Wir gehen unter!
Gebildete Menschen versuchen, Fernsehen und Handy zu vermeiden. Vor allem Social Media und Serien gehören zu den Dingen, die gebildete Menschen meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Gebildete Menschen wissen nämlich um die Auswirkung des Smartphones hinsichtlich Sehvermögen, Körperhaltung, Suchtfaktor und Vernachlässigung sozialer Gefüge. Und für gebildete Menschen werden Filme und Serien, die Informationen für Handysüchtige ständig wiederholen müssen, unerträglich anzuschauen. Aber zum Glück für Netflix sind die meisten Menschen ja nicht gebildet.
Gebildete Menschen wiederholen sich nicht ständig, sonder schauen Schweigen der Lämmer, Sieben oder Ed Gein! Und um die Augen zu schonen, habe ich einen 80 Zoll Fernseher!
Blödsinn, das hat mit Bildung gar nichts zu tun, wenn der Streaming Content Müll ist (was ja immer mehr der Fall ist), dass er genau für solches Verhalten (nebenbei mit dem Handy spielen) ausgelegt ist, ist die logische Konsequenz, dass man nebenbei gelangweilt mit dem Handy spielt. Lass einen Inception oder Batman-Dark Knight laufen, da greift niemand zur Ablenkung.
Der Bildungsstand sagt aber absolut nichts über die Intelligenz aus, wie man das schön bei euren Kommentaren interpretieren kann. D***e Menschen halten sich immer für etwas Besseres!
Deshalb schaue ich nur Serienmörder Filme! Die sind alle überdurchschnittlich schlau!
Der Bildungsstand hat einen Zusammenhang mit z.B. Ernährung.
Und ich bin mir sicher auch mit:
wie viel Stunden Kinder vor dem Bildschirm hängen dürfen (TV, Smartphone, Tablet)!
Mich würde mal interessieren wie viele Eltern die Bildschirmzeit festgelegt haben bei ihren Kindern.
Während ich das am MacBook lese, läuft auf dem TV Frühstücksfernsehen auf SAT 1. Ich bin fast 47 und fühle mich erwischt :-D
Du hast mich zu Tränen gerührt! Das wird schon wieder! Kopf hoch!
Du machst deinem Namen alle Ehre.
Frühstücksfernsehen mit fast 47! Da mach dir mal lieber keine Sorgen über den Namen, sondern über andere Dinge! Ist nur ein Tip! Ich mache mir Sorgen um dich!
Na dann mach dich mal schlau, wie alt der durchschnittliche Zuschauer beim Frühstücksfernsehen ist. Danach darfst du für immer schweigen.
Ich würde 76 Jahre schätzen! Oder Arbeitssuchend?
Läuft nebenbei wie ein Radio
Dein TV kann nur SAT.1 empfangen? Gruselig!
Manchmal koche ich, während der TV läuft. Und manchmal wird vorm TV gebamst. Und nun? Was soll das bedeuten?
Nichts! Du bist völlig normal!
Ich fühle mich abgehängt, was bedeutet gebamst?
BildAMSonntag gelesen?
Oder hast du eine Vokalschwäche und deine Stärken liegen in körperlicher Interaktion?
Wie komme ich unwissend nur durch dieses Ustern?!
Krank!
Zweitbildschirm = Smartphone Sucht!
Das Ding wird immer schlimmer.
„Auch wenn wir eine Sanduhr stark schütteln, wird kein Körnchen schneller fallen.“
Will damit sagen, dass man sich auf das eine konzentrieren sollte. Nicht 1000 Dinge gleichzeitig oder noch nebenher dies und das.
Tut vorfallen dem psychischen Wohlbefinden gut und schützt langfristig vor stressbedingten Krankheiten, welche heutzutage deutlich häufiger auftreten.
So sieht es aus.
Aber das Problem:
Viele Eltern haben keine Kontrolle mehr bei sich selbst und für Kinder gibt es keine Gesetze.
Es fehlen Gesetze die Apple/ Google/ Meta zwingen bei Account Eröffnung vorher das Alter zu verifizieren.
Und danach festgelegte Bildschirmzeit passend zum Alter einzustellen. (Egal ob das jetzt mit 12 Jahren 60 min. Und Max. 90 min bei 16 jährigen wäre).
Wichtig wäre als erstes : unter 16 Jahre Social Media verbot einzuführen.
Bin ich vollkommen bei dir.
In dieser Phase befindet man sich noch tief in der eigenen Entwicklung und weiß eigentlich über sich selbst noch so gut wie gar nichts.
Dass dann Social Media etc. das Weltbild oder gar die Selbstwahrnehmung komplett in ein falsches Bild rücken finde ich sehr gefährlich.
Ich bin dankbare dass ich noch zur Generation vor Social Media angehöre und meine Entwicklung und Selbstfindung hat draußen in der Welt stattgefunden, sei es im Wald, auf dem Spielplatz oder wo man noch in der Schule ohne Smartphone sich verabredet hat für den Nachmittag.
Ich hasse es , genau deshalb schaue ich mit manchen Familien Mitglieder keine Serien oder Filme mehr . Wenn ich Zeit habe mal ganz im Ruhe was zu schauen dann will ich nicht links oder rechts von mir einen anderen Ton oder Bilder Flackern sehen . Einfach mal Handy weg und entspannt was schauen .
Das beste: alle 2 Minuten wird man dann gefragt, was war gerade? Wer ist das jetzt? Nervigst
Ich hab nur meinen Hund dabei.
Der pennt dann und mir geht keiner auf die Nerven.
Und ich schaue NUR on demand.
Kein normales TV-Programm…
Absolut pervers, dass jetzt schon Filme an die Unsitte angepasst werden!
Mache ich gerne in den Werbepausen.
Das mögen die Werber garnicht, wie man hier liest.
Gruselig diese Handysucht