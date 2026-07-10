JustWatch rettet TV-Time-Merklisten und Serienfortschritte

Nutzer des Film- und Serien-Trackers TV Time müssen sich beeilen. Der Dienst wird nach dem 15. Juli 2026 vollständig eingestellt. Anschließend verschwinden nicht nur die App und die Webseite, sondern auch die persönlichen Kontodaten zur Filmen und Serien. JustWatch bietet nun eine einfache Möglichkeit an, den über Jahre gepflegten Verlauf zu retten.

TV Time begründet das Aus in einer offiziellen Mitteilung damit, dass der kostenlose Betrieb nicht mehr funktioniere und die Nachfrage nach einer kostenpflichtigen Version nicht ausreiche. JustWatch reagiert mit einem kostenlosen Migrationstool, das Wiedergabeverlauf, Merklisten und den Fortschritt einzelner Serien übernehmen soll.

Datenexport nur noch wenige Tage

Im ersten Schritt müsst ihr euer persönliches Archiv über das Exportportal von TV Time anfordern. Dafür ist eine Anmeldung mit den bisherigen Zugangsdaten nötig. Je nach Umfang der Sammlung kann es einige Minuten dauern, bis die Datei erstellt wurde. Wer sich über Google oder Facebook registriert hat und kein Passwort besitzt, kann über das Portal zunächst eines anfordern.

Die heruntergeladene ZIP-Datei wird anschließend unverändert beim TV-Time-Importer von JustWatch hochgeladen. Nach der Anmeldung bei JustWatch gleicht der Dienst die enthaltenen Filme und Serien mit dem eigenen Katalog ab und fügt sie dem Benutzerkonto hinzu. Damit stehen die Informationen anschließend auch in der iPhone-App bereit.

Nicht bis zum letzten Tag warten

JustWatch weist darauf hin, dass der Export nur bis zum 15. Juli zur Verfügung steht. Danach will TV Time alle persönlichen Daten löschen. Wer seine Liste behalten möchte, sollte die Datei daher möglichst frühzeitig anfordern und zusätzlich lokal aufbewahren.

JustWatch dient nicht nur als Tracker, sondern zeigt auch, bei welchen Streamingdiensten Filme und Serien aktuell verfügbar sind. Wir hatten die Anwendung unter anderem beim Start von Paramount+ in Deutschland vorgestellt. Als Alternativen bieten sich zudem Apps wie Couchtimes, Movie Manager oder Trakt an. Für TV-Time-Nutzer ist JustWatch momentan jedoch die bequemste Lösung, weil die vorhandenen Daten nicht erneut von Hand eingetragen werden müssen.