JustWatch: Streaming-Übersicht integriert Paramount+

JustWatch selbst bietet in seiner iPhone-Applikation ein Werbefrei-Abo an, das 2,49 Euro pro Monat verlangt und zusätzliche Filter bereitstellt sowie gesehen Inhalte ausblenden kann. Die App lässt sich als Wegweiser und Suche jedoch auch ohne Bezahlung völlig problemlos nutzen.

Das werbefinanzierte Angebot, steht nicht nur in der iPhone-Applikation sondern auch auf der Webseite der JustWatch-Macher bereit. Hier lässt sich der neue Paramount+-Katalog für Deutschland in dieser Übersicht anzeigen .

JustWatch versucht die Inhalte der relevanten Streaming-Anbieter im Blick zu behalten und will Nutzern so einen schnellen Überblick auf die verfügbaren Filme und Serien sowie die monatlichen Neuerscheinungen zur Verfügung stellen.

Die Macher der grundsätzlich kostenfreien iPhone-Applikation JustWatch haben ihre Streaming-Übersicht um die erst heute in den deutschen Markt gestartete Plattform Paramount+ erweitert und bieten nun auch den amerikanischen Streaming-Service von Paramount Global in der Auswahl der verfügbaren Dienste an.

