Mit dem Merach S29R2 bietet der auf Fitnesszubehör spezialisierte Anbieter Merach seit wenigen Wochen eine neue Version seines Fitness-Bikes S29R1 an. Die auffälligste Neuerung ist, dass sich das Rad selbst mit Strom versorgt. Zusammen mit der App-Anbindung und der Integration von Apple Health war das Grund genug für uns, ein paar Probetrainings zu absolvieren.

Steckdose überflüssig

Das selbstversorgende Stromsystem funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Bereits nach wenigen Kurbelumdrehungen schaltet sich das Display ein und auch die Bluetooth-Verbindung zur Merach-App wird automatisch aufgebaut. Alternativ lässt sich das Gerät zwar auch über USB-C mit Strom versorgen, diese Option sollte in der Regel jedoch überflüssig sein.

Weil es kein Stromkabel benötigt, lässt sich das Bike sehr flexibel in der Wohnung oder auch auf dem Balkon oder der Terrasse platzieren. Zwei kleine Rollen an der Vorderseite sorgen dafür, dass sich der Heimtrainer trotz seines Gewichts ohne großen Kraftaufwand bewegen lässt.

Stabiler Stand und gute Ergonomie

Im Praxistest hinterlässt das Merach S29R2 einen sehr soliden Eindruck. Unebene Böden lassen sich über die höhenverstellbaren Standfüße ausgleichen, wodurch das Fahrrad sicher steht und auch bei intensiveren Trainingseinheiten nicht zum Wackeln neigt.

Sattel und Lenker lassen sich jeweils sowohl in der Höhe als auch in Längsrichtung verstellen. Dadurch kann die Sitzposition vergleichsweise genau an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden. Laut Hersteller eignet sich das Bike für Nutzer zwischen 142 und 193 Zentimetern Körpergröße. Die maximale Belastbarkeit beträgt 159 Kilogramm.

Ruhiger lauf, nur der Lenker kippelt

Unser einziger Kritikpunkt hinsichtlich der Verarbeitung und Konstruktion bezieht sich auf den Lenker. Für dessen Befestigung auf der Laufschiene hätte Merach ruhig zwei Schrauben verwenden können. So kippelt der Lenker leicht, was sich vor allem dann bemerkbar macht, wenn man beim Training kräftig in die Pedale steigt.

Besonders positiv fällt die geringe Geräuschentwicklung während des Trainings auf. Das magnetische Bremssystem arbeitet nahezu lautlos, sodass man damit locker vor dem Fernseher trainieren kann, wenn der Rest der Familie nebenan auf dem Sofa sitzt. Das 10 Kilogramm schwere Schwungrad sorgt für einen gleichmäßigen Rundlauf und ein ruhiges Fahrgefühl.

Das iPhone ist optional

Das S29R2 lässt sich vollständig ohne App verwenden. Über das LCD-Display stehen neben dem manuellen Trainingsmodus insgesamt sieben automatische Programme zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Einheiten für Fettverbrennung, Bergfahrten oder Aerobic. Während dieser Programme passt das Fahrrad den Widerstand selbstständig an die jeweilige Trainingsphase an.

Wer lieber nach Eigenregie trainiert, kann im manuellen Modus aus 16 Widerstandsstufen wählen und Trainingsparameter direkt über die Bedientasten einstellen.

Während des Trainings informiert das Display über Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung und Kalorienverbrauch. Damit bleiben die wichtigsten Werte jederzeit im Blick, ohne dass zwingend ein Smartphone benötigt wird.

AirPods Pro und Apple Watch mit im Team

Den vollen Funktionsumfang entfaltet das S29R2 jedoch erst mit der kostenlosen Merach-App. Unter iOS kann die Anwendung direkt mit Apple Health verbunden werden und zu unserer positiven Überraschung kann man damit auch eine Apple Watch oder die AirPods Pro 3 koppeln und zur Pulsmessung verwenden. Die aktuelle Herzfrequenz wird während der Workouts live in der Merach-App angezeigt und protokolliert. Abgeschlossene Trainingseinheiten erscheinen anschließend automatisch auch in der Fitness-App von Apple. Das iPhone kann während der Trainings in eine Halterung am Display des Rads eingelegt werden.

Die in der App kostenlos verfügbaren geführten Trainingsprogramme gefallen uns besonders gut. Sie erinnern vom Aufbau an Angebote wie Peloton oder Apple Fitness+. Die von unterschiedlichen Trainern angeleiteten Einheiten haben Schwerpunkte wie Fettverbrennung, Ausdauer oder Kraftaufbau. Passende Musik gibt dabei den Rhythmus vor und das Fahrrad passt den Widerstand automatisch an den jeweiligen Trainingsabschnitt an. Einziges Manko: Sämtliche Kurse stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.

Geführte Kurse und Trainingspläne

Darüber hinaus kann die App auf Basis der persönlichen Voraussetzungen individuelle Trainingspläne erstellen. Je nach Ziel, etwa Verbesserung der Ausdauer oder Gewichtsreduktion, werden dann mehrere gezielt ausgewählte und ebenfalls von unterschiedlichen Trainern begleitete Übungseinheiten pro Woche empfohlen.

Sowohl die Einzelkurse als auch die Trainingsprogramme darf man definitiv als Mehrwert in Verbindung mit dem Übungsrad betrachten.

Wer zusätzliche Übungsinhalte wünscht, kann optional eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Das Monatsabo für 8,99 Euro beinhaltet bis zu 15 Pro-Trainings pro Monat, während das Jahresabo für 89,99 Euro den Zugriff auf bis zu 30 Pro-Kurse monatlich ermöglicht.

Neben den geführten Kursen bietet die App auch virtuelle Streckenfahrten an. Dieser Bereich konnte uns allerdings weniger überzeugen. Statt einer realistischen Streckenansicht verfolgt man die Route überwiegend über eine Karten- oder Satellitenansicht aus der Vogelperspektive. Im Vergleich zu anderen Trainingsplattformen wirkt diese Umsetzung eher schlicht.

Trainingsgerät mit Mehrwert

Unterm Strich macht für uns vor allem die Kombination aus Heimtrainer und App-Funktionen den Wert des Merach S29R2 aus. Die nahtlose Integration mit automatischer Widerstandsregelung und sehr guter Apple-Anbindung machen das Fahrrad zu einem ausgesprochen attraktiven Trainingsgerät.

Der reguläre Preis für das Merach S29R2 wird mit 659,99 Euro angegeben. Momentan lässt sich das Trainingsrad sowohl beim Hersteller als auch bei Amazon für 599,99 Euro bestellen.