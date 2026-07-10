XREAL a01+: 299-Euro-Brille macht iPhone und Mac zum Kino

XREAL senkt die Einstiegshürde für Bildschirmbrillen. Die neue „X by XREAL a01+“ wird im europäischen Onlineshop des Herstellers für 299 Euro angeboten und lässt sich direkt mit aktuellen iPhones, iPads und Macs verbinden. Statt eines eigenen Betriebssystems zeigt die Brille einfach das Bild des angeschlossenen Geräts an.

Technisch setzt XREAL auf zwei Micro-OLED-Bildschirme mit jeweils 1920 × 1080 Pixeln. Die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hertz, das Sichtfeld bei 50 Grad. Mit einem Gewicht von 62 Gramm fällt die a01+ zudem deutlich leichter aus als viele vergleichbare Modelle. Alle Informationen und die Bestellmöglichkeit finden sich im europäischen XREAL-Shop sowie bei Amazon.

Per USB-C an iPhone und Mac

Die Verbindung erfolgt über das beiliegende USB-C-Kabel. Laut Kompatibilitätsübersicht des Herstellers werden das iPhone 15 und neuer, verschiedene USB-C-iPads, MacBook Air und MacBook Pro sowie der Mac mini unterstützt. Voraussetzung ist jeweils ein Anschluss mit DisplayPort-Ausgabe.

Eine eigene Batterie besitzt die Brille nicht. Sie wird vom angeschlossenen Gerät mit Strom versorgt und schaltet sich nach dem Abziehen des Kabels aus. Am iPhone dürfte sich die Nutzung entsprechend auf die Akkulaufzeit auswirken. Für gleichzeitiges Laden bietet XREAL einen zusätzlichen USB-C-Hub an.

Günstiger Preis mit Abstrichen

Die a01+ ist weniger eine vollwertige AR-Brille als ein tragbarer externer Monitor. Das virtuelle Bild entspricht einem Bildschirm mit rund 147 Zoll, lässt sich aber weder frei im Raum verankern noch in seiner Größe verändern. Statt eines echten 3DoF-Modus gibt es lediglich eine Bildstabilisierung, die Bewegungen des Kopfes abmildern soll.

Auch eine elektrochrome Abdunklung fehlt. XREAL legt dafür austauschbare Frontabdeckungen bei, mit denen sich Licht von außen reduzieren lässt. Erste Eindrücke von The Verge loben die hellen und kontrastreichen Displays sowie den hohen Tragekomfort. Das vergleichsweise dünne Kunststoffgehäuse wirke jedoch weniger robust, zudem könne Text an den Bildrändern etwas unscharf erscheinen.