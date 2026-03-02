Just Summarize: App fasst Texte, PDFs und Webseiten zusammen

Mit Just Summarize steht im App Store eine neue Anwendung bereit, die längere Texte, PDF-Dokumente und Webinhalte automatisiert zusammenfasst. Die App richtet sich an Nutzer, die Informationen schneller erfassen möchten, ohne komplette Artikel oder Dokumente lesen zu müssen.

Die gut 50 Megabyte große Anwendung läuft ab iOS 15.1 und verarbeitet eingefügten Text ebenso wie hochgeladene PDFs oder Internetadressen. Nach dem Einfügen erstellt die Software wahlweise eine Zusammenfassung in Stichpunkten oder in Fließtext.

Zusammenfassungen auch offline

In ersten Tests funktionierte die App auch im Flugmodus. Das deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der Verarbeitung lokal auf dem Gerät erfolgt. Möglich ist eine Nutzung von Apples integrierten KI Funktionen, die Inhalte direkt auf dem iPhone analysieren können.

Neben einer Standardzusammenfassung bietet die App mehrere Modi. Ein erweiterter Modus strukturiert Inhalte stärker und bereitet sie erklärend auf. Die Funktion „Golden Line“ reduziert einen Text auf einen einzelnen Kernsatz. Zusätzlich bewertet ein sogenannter „Worthy Score“, ob sich die Lektüre eines Dokuments zeitlich lohnt.

Auch Übersetzungen in mehr als 20 Sprachen sind integriert. Eine Historie mit Schlagwörtern soll dabei helfen, frühere Zusammenfassungen wiederzufinden. Statistiken zeigen an, wie viel Lesezeit nach Angaben der App eingespart wurde.

Kostenloses Angebot mit offener Zukunft

Aktuell ist „Just Summarize“ vollständig kostenlos verfügbar. Der Entwickler finanziert das Projekt über freiwillige Spenden. In der Versionshistorie werden jedoch bereits Pro und Lifetime Pläne erwähnt. Ob daraus künftig ein kostenpflichtiges Modell entsteht, ist bislang offen.

Die Anwendung befindet sich noch in einer frühen Phase. Mehrere Beta Versionen wurden im Januar und Februar veröffentlicht und beheben Fehler oder ergänzen Funktionen wie Übersetzungen und automatische Verschlagwortung.

Ob das Werkzeug dauerhaft kostenfrei bleibt oder in ein kommerzielles Angebot überführt wird, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen.