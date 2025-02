Neu in iOS 18.4: KI-Zusammenfassung für Webseiten

Auf iPhone-Modellen, die Apple Intelligence unterstützen, wird es nach der Aktualisierung auf iOS 18.4 bekanntlich zahlreiche neue KI-Funktionen geben, die von der Erstellung individueller Emojis über die direkte Integration von ChatGPT bis hin zur Textkorrektur über Apples neue Schreibwerkzeuge reichen.

KI-Zusammenfassung für Webseiten

Doch auch an eher versteckten Stellen des Betriebssystems lassen sich neue KI-Funktionen aufstöbern, die den Alltag mit dem iPhone spürbar erleichtern könnten.

Unter anderem bietet der Apple-Browser Safari in seinem Reader-Modus nun die Möglichkeit an, KI-Zusammenfassungen der aktuell aufgerufenen Seite erstellen zu lassen.

Bei englischsprachigen Webseiten fallen diese entsprechend englischsprachig aus. Wer deutsche Artikel oder Texte zusammenfassen lässt, erhält eine deutsche Kurzfassung der aufgerufenen Webseiten.

Direkt in der Reader-Ansicht

Die neue Funktion hat Apple direkt in die Reader-Ansicht integriert und bietet hier nun einen Summary-Button an, der den aktuell aufgerufenen Artikel in wenigen prägnanten Sätzen auf den Punkt bringt.

Bislang haben wir für diese Funktion exklusiv den Arc-Browser eingesetzt und diesen häufiger manuell aufgerufen, wenn wir mit umfangreichen Texten oder wissenschaftlichen Papieren konfrontiert waren. Nun bringt das iPhone eine vergleichbare Funktion mit, die allerdings die von Arc bekannte Geste vermissen lässt.

Wer den Arc-Browser schon mal benutzt hat, weiß: Mit der Pinch-Geste, die Daumen und Zeigefinger zusammenführt, lassen sich aufgerufene Webseiten mit nur einer Handbewegung zusammenfassen.

Arc mit neuen Funktionen: Wir nutzen die Web-Zusammenfassungen aktiv

Im Gegensatz zu vielen anderen Apple-Intelligence-Funktionen, denen ihr frühes Entwicklungsstadium noch deutlich anzumerken ist, funktionieren die neuen Webzusammenfassungen bislang ganz hervorragend. Die neue Zusammenfassen-Option ist definitiv eines der Features, das uns im Alltag wohl häufiger hilfreich zur Hand gehen wird.