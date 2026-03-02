Aliro-Standard soll digitale Türschlüssel vereinheitlichen

Künftig dürfte es einfacher sein, ein mit Funktionen wie dem als HomeKey bekannten, digitalen Hausschlüssel von Apple kompatibles Türschloss zu finden. Die auch für die Standards Zigbee und Matter verantwortliche Connectivity Standards Alliance hat mit Aliro eine neue technische Spezifikation vorgestellt, die den Einsatz digitaler Zugangsschlüssel vereinheitlichen soll.

Wallet-Unterstützung als Kernfunktion

Ziel des Standards ist es, den bislang eher unübersichtlichen Markt für digitale Zutrittslösungen zusammenzuführen. Aliro richtet sich dabei nicht nur an den privaten Bereich, sondern soll die Verwendung von smarten Türschlössern auch in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Hotels vereinfachen. Ein zentrales Element ist dabei die Unterstützung von digitalen Wallets auf Smartphones und Wearables. Mit Apple, Google und Samsung sind hier die wichtigsten Anbieter vom Start weg mit an Bord.

Ähnlich wie bei Matter handelt es sich auch bei Aliro um eine plattformunabhängige Lösung. Nutzer sollen dadurch digitale Schlüssel direkt über die auf ihren Geräten vorhandenen Wallet-Anwendungen verwenden können, ohne auf herstellerspezifische Apps angewiesen zu sein. Damit hat der Standard das Potenzial, die Nutzung von digitalen Zutrittslösungen über verschiedene Lebensbereiche hinweg deutlich zu vereinfachen.

Kombination etablierter Funk- und Nahfeldverfahren

Mit Aliro 1.0 steht ein gemeinsames Protokoll für die Kommunikation zwischen Endgeräten und Zutrittssystemen zur Verfügung. Dabei kommen Verfahren wie NFC für kontaktbasiertes Öffnen, Bluetooth Low Energy für größere Distanzen sowie eine Kombination aus Bluetooth und Ultrabreitband zum Einsatz, bei der das Smartphone in der Hosentasche bleiben kann. Der Standard soll auch in Umgebungen ohne dauerhafte Internetverbindung funktionieren, etwa in Tiefgaragen oder Aufzügen. Gängige kryptografische Verfahren sollen dabei für Sicherheit und den Schutz persönlicher Daten sorgen.

Die ersten mit Aliro 1.0 kompatiblen Produkte werden bereits in den kommenden Monaten erwartet. Zu den ersten Unternehmen, die eine entsprechende Zertifizierung erhalten, sollen unter anderem Apple, Aqara, Google, Nuki und Samsung gehören.

Aqara hatte bereits von zwei Jahren als erster Hersteller in Deutschland ein mit Apple HomeKey kompatibles Türschloss im Programm. Wir haben das Aqara U200 damals ausführlich vorgestellt.