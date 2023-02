Jumbo 4.0: Der Datenspuren-Assistent wird kostenlos und aufdringlich

Die Datenschutz-Applikation Jumbo haben wir erstmals im April 2019 kurz nach ihrem App-Store-Debüt vorgestellt und euch damals als praktischen Helfer für das Ausmerzen online vorhandener Datenspuren ans Herz gelegt.

Jetzt ist Jumbo in Version 4.0 erschienen und tritt mit einer runderneuerten Oberfläche sowie zusätzlichen Funktionen auf, die sich zum Teil zwar nach wie vor empfehlen lassen, im Einsatz aber mittlerweile sehr überladen wirken.

E-Mail-Check, WLAN-Prüfung und mehr

Nach der Installation punktet die Jumbo-Applikation nach wie vor mit einer umfassenden Auswahl an Sicherheitsfunktionen, zu denen etwa die Prüfung eurer E-Mail-Adresse (und die eurer Kontakte) in Datenbanken wie haveibeenpwned.com zählt. Also Web-Portalen, die darüber Buch führen welche Nutzerinformation durch Datenpannen und Hacks ihren Weg ins Netz gefunden haben.

Auch die schnelle Löschung von Alexa-Sprachaufnahmen oder die Datenschutz-Kontrolle verbundener Google-Konten, die die Jumbo-Applikation auf Wunsch anbietet sind durchaus sinnvolle und brauchbare Funktionen.

Allerdings fühlt sich die jüngste Neuerfindung der Jumbo-Applikation in unseren Augen etwas zu aufdringlich an. Statt wie bislang lediglich über mögliche Bedrohungen, Datenlecks und verbesserungswürdige Konfigurationen zu informieren will euch Jumbo 4 am liebsten ein VPN-Profil unterjubeln, möchte nach dem Zugriff auf euer Adressbuch gerne, dass ihr den Download der App auch euren Kontakten ans Herz legt und will die Erlaubnis Push-Benachrichtigungen auch mit hoher Dringlichkeit zustellen zu dürfen.

Jumbo will am liebsten alles

Als unbedarfter Anwender fühlt man sich von den entsprechenden Hinweismeldung und Berechtigungsabfragen nach dem Erststart nahezu überrollt und nicht unbedingt sicherer. Hier hätten die Jumbo-Macher unserer Meinung nach etwas zurückhaltender agieren und einen besseren Job beim Abholen ihrer Nutzer machen können.

Wer sich auf seinen Geräten jedoch gut auskennt und souverän durch Berechtigungen und Hinweismeldungen des iOS-Betriebssystems navigieren kann, dem bietet Jumbo 4 nach wie vor ein nettes Werkzeugset zum schnellen Überprüfen von Datenspuren und möglicherweise kritischen Sicherheitslecks an.

Privatkunden können Jumbo ab sofort kostenlos nutzen. Geld verdienen die Macher mit Geschäftskunden.