Logitech G FITS: Selbstanpassende Ohrhörer starten

Logitech G, die auf Gamer zugeschnittene Zubehör-Marke des Peripherie-Spezialisten Logitech, bringt seine selbstanpassenden Ohrhörer nun auch nach Deutschland. Ein knappes halbes Jahr nachdem die Logitech G FITS in den Vereinigten Staaten in den Markt starteten, sind die passgenauen Bluetooth-Ohrhörer nun auch hierzulande zum Verkaufspreis von 249 Euro in zwei Varianten erhältlich.

Lightform formt die Ohrmuschel

Größter Clou der In-Ear-Kopfhörer ist die Anpassung der mit Gel gefüllten Earbuds an die individuelle Ohrmuschel-Form. Dies erfolgt durch mehrere in den Ohrhörern integrierte LEDs, die die Earbuds innerhalb von 60 Sekunden an das Ohr des Trägers bzw. der Trägerin anpassen können.

Die Ersteinrichtung der Ohrpassstücke erfolgt durch die Logitech G FITS-Applikation des Anbieters, in der sich auch der Akkustand der Ohrhörer einsehen und die Bassverstärkung zuschalten lässt.

Sound per LIGHTSPEED und Bluetooth

Die Logitech G FITS lassen sich wahlweise über Logitechs LIGHTSPEED-Standard oder per herkömmlicher Bluetooth-Verbindung mit der Audioquelle koppeln. Im Bluetooth-Einsatz kommen die Ohrhörer auf eine Akkulaufzeit von 10 Stunden. Rechnet man die Reserve des Ladeetuis dazu, ist eine Gesamtlaufzeit von 22 Stunden möglich.

Neben der Auswahl von vordefinierten Equalizer-Presets (etwa für Spiele, Musik und Podcasts) können Anwender die Klangwiedergabe auch selbst konfigurieren. In Sachen Geräuschunterdrückung bieten die Logitech G FITS allerdings nur eine passive Lösung und nutzen die integrierten Mikrofone ausschließlich zum Erfassen der Stimme für Telefonate und Sprach-Chats.

Die Logitech G FITS werden in den zwei Farbvarianten Weiß und Schwarz angeboten und werden mit LIGHTSPEED-Adapter und USB-A-zu-USB-C-Ladekabel ausgeliefert.