John Ternus muss iPhone-Kompetenz im Haus halten

Mit dem angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze steht Apple vor einer Phase personeller Neuordnung. John Ternus übernimmt zum 1. September die Rolle des CEO und folgt damit auf Tim Cook. Eine seiner zentralen Aufgaben wird es sein, wichtige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, während gleichzeitig mehrere erfahrene Führungskräfte über ihre Zukunft nachdenken.

Apples neuer CEO: John Ternus übernimmt zum 1. September 2026

Besonders relevant ist dies beim iPhone. Ein wesentlicher Bestandteil der Geräteentwicklung liegt in den von Apple selbst entwickelten Prozessoren. Diese bestimmen maßgeblich Leistung, Energieverbrauch und neue Funktionen der aktuellen iPhone-Generationen.

Ende vergangenen Jahres wurde deutlich, wie sensibel dieser Bereich ist. Chip-Architekt Johny Srouji, der die Entwicklung der iPhone- und Mac-Prozessoren verantwortet, zog intern einen Abschied in Betracht. Um ihn zu halten, hat Apple seine Rolle erweitert. Als neuer Chief Hardware Officer verantwortet er künftig die gesamte Geräteentwicklung und damit auch die technische Ausrichtung kommender iPhone-Modelle.

Führungsetage vor Generationswechsel

Neben Srouji stehen weitere personelle Veränderungen im Raum. Mike Rockwell, der unter anderem an neuen Gerätekategorien arbeitet und aktuell die Weiterentwicklung von Siri betreut, soll intern über seine Zukunft nachdenken. Solche Entscheidungen können sich direkt auf Funktionen auswirken, die perspektivisch auch im iPhone landen.

Gleichzeitig zeichnet sich im erweiterten Führungskreis ein Generationswechsel ab. Mehrere langjährige Manager aus zentralen Bereichen wie Marketing, Retail und Services stehen vor dem Ruhestand. Diese Teams begleiten traditionell auch die Einführung neuer iPhone-Modelle und deren Positionierung im Markt.

Viele bekannte Gesichter: Apples aktuelle Chefetage

Zusätzlichen Druck erzeugt die Konkurrenz. KI-Projekte wie das von Jony Ive und Sam Altman betreute, werben gezielt um erfahrene Entwickler. Ehemalige Apple-Mitarbeiter sind inzwischen vielfach bei konkurrierenden Wettbewerben aktiv, um an neuen Gerätetypen mitzuarbeiten.

Für Ternus bedeutet dies eine doppelte Herausforderung. Er muss das bestehende Team stabilisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Entwicklung des iPhones als wichtigstes Produkt des Unternehmens nicht ins Stocken gerät.