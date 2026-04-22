Steuerung verschiedener Gerätegenerationen
tado°: Ab Sommer bis zu fünf Standorte verwalten
Die Raumklima-Spezialisten von tado° bereiten eine Erweiterung ihrer App vor, mit der sich künftig mehrere Wohnungen oder zusätzliche Locations wie Ferienhäuser über ein einziges Nutzerkonto steuern lassen. Die Funktion soll ab Sommer verfügbar sein und erlaubt die Verwaltung von bis zu fünf Haushalten parallel.
Damit reagiert tado° auf typische Nutzungsszenarien wie Zweitwohnungen, Ferienunterkünfte oder die Betreuung von Angehörigen. Nutzer können etwa vor der Ankunft eine Wohnung vorheizen, während die Heizung im verlassenen Zuhause automatisch heruntergeregelt wird. Auch die Installation bei hilfsbedürftigen Familienmitgliedern lässt sich aus der Ferne überwachen und steuern.
Anfang des Jahres hatte tado° die Steuerungslogik seiner Thermostate angepasst. Manuelle Temperatureinstellungen behalten seitdem Vorrang vor automatischen Abläufen wie dem Away-Modus. Die neue Multi-Haushaltsfunktion ergänzt diese Ausrichtung, indem sie die Kontrolle über mehrere Standorte hinweg bündelt.
Steuerung verschiedener Gerätegenerationen
Mit der Einführung geht auch ein erweitertes Rollenmodell einher. Jeder Haushalt erhält einen Administrator, der Nutzer einladen und Einstellungen verwalten kann. Mehrere Personen können so gemeinsam auf die Thermostate zugreifen, ohne separate Konten anlegen zu müssen.
Erstmals lassen sich zudem unterschiedliche tado°-Produktgenerationen innerhalb eines Kontos kombinieren. Nutzer können beispielsweise ein aktuelles tado°-X-System und ein älteres V3+-Setup parallel betreiben und über dieselbe App steuern. Auch Klimaanlagen, die über kompatible Steuerungen eingebunden sind, werden in die zentrale Verwaltung integriert.
Abos gelten künftig für alle Haushalte
Der kostenpflichtige Zusatzdienst Auto Assist wird im Zuge der Erweiterung auf alle verwalteten Haushalte ausgedehnt. Funktionen wie standortbasierte Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung oder adaptives Heizen stehen damit gleichzeitig für alle eingebundenen Wohnungen zur Verfügung.
Während Abonnenten bequem zwischen den einzelnen Haushalten wechseln können, müssen Nutzer ohne Abo weiterhin zwischen den Konten wechseln.
Das manuelle Temperatureinstellungen Vorrang vor automatischen Abläufen haben, empfinde ich als Rückschritt.
Wenn ich beispielsweise die Heizung im Bad aufdrehe zum duschen und vergesse sie auszuschalten, bleibt diese auch an wenn ich im Anschluss das Haus verlasse.
Somit sind die Einstellungen für Home und Away dann doch nicht mehr komplett automatisch.
Kannst du doch anpassen
Dafür bekommst du die Push, damit du reagieren kannst.
@WhyNot ich kaufe mir ein System für 500€ um alles zu automatisieren, damit ich dann eine Push-Mitteilung bekomme, und dann wieder manuell tätig zu werden? Macht absolut Sinn!
Finde es auch richtig, richtig, richtig nervig! Falls es für diesen „Anti-Automatisierungs-Modus“ wirklich Bedarf gibt, dann sollte es zumindest einen Schalter dafür geben! Bis zuletzt war der Away Modus bei mir ohnehin total verbuggt. Was solls, Abo ist jetzt eh erstmal gekündigt.
Da bin ich voll bei dir, ich ärgere mich seit Jahren drüber. Lange Zeit konnte man sich ja noch mit IFTTT helfen, wurde aber ja auch eingestellt.
Geht das parallele Betreiben von Tado X und Tado V3+ schon beute mit der App?
Nein
Geht das parallele Betreiben von Tado X und Tado V3 + schon mit der jetzigen Version der App?
Passt auf bei tado! Das ist eine sehr sehr unseriöse Firma die in der Vergangenheit ihre Kund:innen nicht ansatzweise gut behandelt oder wertgeschätzt haben. Durch die deaktivierung der API wurde ein 700€ System von einem Tag auf den anderen unbenutzbar.
Mehr zum Thema API: https://www.iphone-ticker.de/tado-beschraenkt-die-anbindung-von-smart-home-systemen-263980/
Dass ein System durch die Deaktivierung eines API unbrauchbar wird, ist übertrieben. Es wird der Funktionsumfang eingeschränkt.
Mich nervt bei tado, dass ich keine einzelnen Geräte/ Räume auf Away stellen kann. So muss ich für den Studierenden Zögling mir etwas ausdenken. Werde wohl auf HA mit Matter wechseln und die tado-App verzichten
Wenn man eine alte Bridge hat, bei der die Auto Assist Funktionen etc. noch alle kostenfrei enthalten waren, wird das mit dem Abo gleichgesetzt?
Prima! Dann fällt endlich das An-/Abmelden mit 2 Accounts weg. BTW: Bei mir funktioniert Tado in 2 Häusern mit insgesamt 18 Thermostaten perfekt.