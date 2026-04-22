tado°: Ab Sommer bis zu fünf Standorte verwalten

Die Raumklima-Spezialisten von tado° bereiten eine Erweiterung ihrer App vor, mit der sich künftig mehrere Wohnungen oder zusätzliche Locations wie Ferienhäuser über ein einziges Nutzerkonto steuern lassen. Die Funktion soll ab Sommer verfügbar sein und erlaubt die Verwaltung von bis zu fünf Haushalten parallel.

Damit reagiert tado° auf typische Nutzungsszenarien wie Zweitwohnungen, Ferienunterkünfte oder die Betreuung von Angehörigen. Nutzer können etwa vor der Ankunft eine Wohnung vorheizen, während die Heizung im verlassenen Zuhause automatisch heruntergeregelt wird. Auch die Installation bei hilfsbedürftigen Familienmitgliedern lässt sich aus der Ferne überwachen und steuern.

Anfang des Jahres hatte tado° die Steuerungslogik seiner Thermostate angepasst. Manuelle Temperatureinstellungen behalten seitdem Vorrang vor automatischen Abläufen wie dem Away-Modus. Die neue Multi-Haushaltsfunktion ergänzt diese Ausrichtung, indem sie die Kontrolle über mehrere Standorte hinweg bündelt.

Steuerung verschiedener Gerätegenerationen

Mit der Einführung geht auch ein erweitertes Rollenmodell einher. Jeder Haushalt erhält einen Administrator, der Nutzer einladen und Einstellungen verwalten kann. Mehrere Personen können so gemeinsam auf die Thermostate zugreifen, ohne separate Konten anlegen zu müssen.

Erstmals lassen sich zudem unterschiedliche tado°-Produktgenerationen innerhalb eines Kontos kombinieren. Nutzer können beispielsweise ein aktuelles tado°-X-System und ein älteres V3+-Setup parallel betreiben und über dieselbe App steuern. Auch Klimaanlagen, die über kompatible Steuerungen eingebunden sind, werden in die zentrale Verwaltung integriert.

Abos gelten künftig für alle Haushalte

Der kostenpflichtige Zusatzdienst Auto Assist wird im Zuge der Erweiterung auf alle verwalteten Haushalte ausgedehnt. Funktionen wie standortbasierte Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung oder adaptives Heizen stehen damit gleichzeitig für alle eingebundenen Wohnungen zur Verfügung.

Während Abonnenten bequem zwischen den einzelnen Haushalten wechseln können, müssen Nutzer ohne Abo weiterhin zwischen den Konten wechseln.