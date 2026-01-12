VanMoof nimmt bei Neukauf alte Modelle in Zahlung

Der Fahrradhersteller VanMoof ist weiterhin damit befasst, sich von den Turbulenzen im Zusammenhang mit seiner Insolvenz zu erholen. Das Unternehmen wurde zwischenzeitlich von der McLaren-Gruppe übernommen und hat im vergangenen Sommer mit seiner S6-Serie auch neue E-Bikes vorgestellt. Mit der Aktion richtet sich das Unternehmen an Besitzer älterer Modelle, die zu vergünstigten Konditionen auf neuere E-Bikes wechseln können.

Die von VanMoof unter dem Namen Up-Trade-Programm beworbene Aktion läuft von heute bis Ende März in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden und soll Kunden ansprechen, die E-Bikes aus den VanMoof-Serien S3 und X3 besitzen. Unabhängig vom Zustand des Fahrrads stellt der Hersteller einen Preisnachlass von 500 Euro in Aussicht, wenn man sein altes VanMoof-Bike abgibt und sich stattdessen für eines der Modelle S5, A5 oder S6 entscheidet.

Bei den für die Rabattaktion qualifizierten Fahrrädern handelt es sich um die noch vor der Insolvenz und dem Neustart des Unternehmens ausgelieferten Modelle. Die Räder wurden allesamt vor 2023 verkauft, wobei die meisten davon für ihre Besitzer dennoch mehr als 500 Euro wert sein dürften. Interessant ist das Programm wohl vor allem dann, wenn man ohnehin mit einem neuen Modell des Herstellers liebäugelt und mit wenig Aufwand noch etwas Geld für das alte Fahrrad bekommen will. Aber auch hier heißt es Augen auf: Der über das Up-Trade-Programm erhaltene Rabatt lässt sich nicht mit anderen Sonderaktionen kombinieren. So wird das S5 bei VanMoof beispielsweise aktuell auch im Ausverkauf mit 200 Euro Preisnachlass angeboten.

Apples „Wo ist?“ weiterhin an Bord

Die neuen S6-Modelle sind bei VanMoof für 3.298 Euro erhältlich. Das Standardmodell S6 wird von der Variante S6 Open begleitet, die sich an kleinere Fahrer richtet. Beide Fahrräder haben Apples „Wo ist?“-Dienst integriert. VanMoof war nach der Einführung der Funktion einer der ersten externen Apple-Partner.