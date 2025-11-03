Google Gemini als Unterbau für die neue Siri

Wenn wir im kommenden Jahr die neue Version von Siri sehen, arbeitet im Hintergrund möglicherweise kein von Apple entwickeltes KI-Modell, sondern eine Variante von Googles Gemini-KI. Laut dem in Apple-Fragen meist gut informierten Bloomberg-Autor Mark Gurman hat Apple Google damit beauftragt, für diesen Zweck eine speziell angepasste Version von Gemini zu entwickeln. Den Informationen zufolge soll diese Variante dann auf Apples eigenen Cloud-Servern laufen und künftig die Grundlage für die überarbeitete Version der Sprachassistentin Siri bilden.

Apple habe zuvor zwischen Angeboten von Google und Anthropic abgewogen. Obwohl Anthropic dem Vernehmen nach das technisch stärkere Modell angeboten habe, sei die Entscheidung zugunsten Googles gefallen. Dabei sollen vor allem die bestehenden Geschäftsbeziehungen im Bereich der Internetsuche eine Rolle gespielt haben. Gurman merkt an, dass man nicht erwarten dürfe, dass die beiden Konzerne diese Kooperation öffentlich bestätigen.

Eine für Google ungewohnte Seite dieser Zusammenarbeit sei zudem die Tatsache, dass die Integration von Gemini in keiner Weise mit zusätzlichen Google-Diensten verknüpft sei, wie beispielsweise bei der Gemini-Integration auf Android-Geräten der Fall. Stattdessen soll das Gemini-Modell im Hintergrund laut Gurman ausschließlich dafür sorgen, dass Siri komplexere KI-gestützte Funktionen bereitstellen kann. Endnutzer sollen diese Leistungserweiterung vollumfänglich in die gewohnte Apple-Umgebung eingebettet vorfinden.

Siri-Update im kommenden Jahr

Apple ist es seinen Kunden weiterhin schuldig, die im vergangenen Jahr gemachten Versprechungen in Sachen KI-Integration zu erfüllen. Die erweiterten Funktionen von „Apple Intelligence“ und Siri wurden aus nicht näher bezeichneten Gründen aufgeschoben und sollen im kommenden Jahr bereitgestellt werden. Der Apple-Chef Tim Cook hat erst in der vergangenen Woche bestätigt, dass man diesbezüglich weiterhin im vorgesehenen Zeitplan sei.