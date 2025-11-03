Apple benötigt Unterstützung
Google Gemini als Unterbau für die neue Siri
Wenn wir im kommenden Jahr die neue Version von Siri sehen, arbeitet im Hintergrund möglicherweise kein von Apple entwickeltes KI-Modell, sondern eine Variante von Googles Gemini-KI. Laut dem in Apple-Fragen meist gut informierten Bloomberg-Autor Mark Gurman hat Apple Google damit beauftragt, für diesen Zweck eine speziell angepasste Version von Gemini zu entwickeln. Den Informationen zufolge soll diese Variante dann auf Apples eigenen Cloud-Servern laufen und künftig die Grundlage für die überarbeitete Version der Sprachassistentin Siri bilden.
Apple habe zuvor zwischen Angeboten von Google und Anthropic abgewogen. Obwohl Anthropic dem Vernehmen nach das technisch stärkere Modell angeboten habe, sei die Entscheidung zugunsten Googles gefallen. Dabei sollen vor allem die bestehenden Geschäftsbeziehungen im Bereich der Internetsuche eine Rolle gespielt haben. Gurman merkt an, dass man nicht erwarten dürfe, dass die beiden Konzerne diese Kooperation öffentlich bestätigen.
Eine für Google ungewohnte Seite dieser Zusammenarbeit sei zudem die Tatsache, dass die Integration von Gemini in keiner Weise mit zusätzlichen Google-Diensten verknüpft sei, wie beispielsweise bei der Gemini-Integration auf Android-Geräten der Fall. Stattdessen soll das Gemini-Modell im Hintergrund laut Gurman ausschließlich dafür sorgen, dass Siri komplexere KI-gestützte Funktionen bereitstellen kann. Endnutzer sollen diese Leistungserweiterung vollumfänglich in die gewohnte Apple-Umgebung eingebettet vorfinden.
Siri-Update im kommenden Jahr
Apple ist es seinen Kunden weiterhin schuldig, die im vergangenen Jahr gemachten Versprechungen in Sachen KI-Integration zu erfüllen. Die erweiterten Funktionen von „Apple Intelligence“ und Siri wurden aus nicht näher bezeichneten Gründen aufgeschoben und sollen im kommenden Jahr bereitgestellt werden. Der Apple-Chef Tim Cook hat erst in der vergangenen Woche bestätigt, dass man diesbezüglich weiterhin im vorgesehenen Zeitplan sei.
Was wieder alle ihren Aluhut rausholen. Artikel nicht gelesen? Die verändert Gemini Version würde auf Apple Servern laufen, da darf man davon ausgehen dass Google die Daten die darüber laufen nicht bekommt. Keine zusätzlichen Google Dienste. Und ich kann mir kaum vorstellen dass Apple das sonderlich lange so laufen lässt. Das wird ja Unsummen kosten damit Google das mitzieht. Aber der Druck auf das eigene Ki-Modell wird etwas genommen und kann im Hintergrund vernünftig aufgebaut werden. Ich würde das erst einmal positiv sehen.
So kann und sollte man das interpretieren.
Private Cloud Compute Server regeln das mit dem Datenschutz. Die UI ist Apple typisch und die Geschäftsbeziehungen werden außerdem gestärkt. Das Gemini-LLM ist sehr gut – gerade 2.5 Pro liefert Top-Ergebnisse. Wenn das sogar nochmal für Apple angepasst wird – umso besser!
Ich würde aber noch nicht einmal sagen, dass das Unsummen kostet – teuer wird es sein, aber Google wird sicher vom Apfel auch nicht allzu viel verlangen wollen (siehe Geschäftsbeziehungen).
Ich denke es wird in Zukunft – wie du sagt – ähnlich der M-Prozessoren laufen. Am Anfang auf Dritte setzen und im Hintergrund anpassen, verbessern, zuschneidern. Dann wird das eigene KI-Modell umso stärker (und On-Device) laufen!
Was für ein Auto? Abseits von Konzepten, Prototyping und Herumbasteln an Fremdfabrikaten hat es nie etwas in der Richtung gegeben und es gab auch nie irgendeine Ankündigung eines eigenen Autos. Also ganz normales Research and Development wie es auch andere Unternehmen betreiben. Und der Begriff „KI" umfasst mehr als nur Sprachmodelle. Applegeräte nutzen seit vielen Jahren haufenweise „KI". Wobei alle großen LLMs das gleiche Problem haben: Abseits von analytischen und dergleichen machine learning Aufgaben sind sie ungeeignet, da die Fehlerquote zu hoch ist. Egal ob ChatGPT, Gemini, Llama, Grok und Co. Die Dinger halluzinieren sich alle einen unglaublichen Bockmist zusammen. Insofern ist noch gar nicht final evaluierbar ob es wirklich ein Fehler von Apple war bisher keine Dutzenden Milliarden in potenziellen Kernschrott zu versenken, sondern erstmal die Konkurrenz „Grundlagenforschung" betreiben zu lassen. Ja, das mag nicht innovativ klingen. Aber bisher hat das Unternehmen dadurch auch indirekt noch nichts verloren, da bisher sowieso niemand direkt Geld mit Sprachmodellen verdient. Und die Dauer und Kosten zum Aufholen in dem Sektor durch Entwicklung sinken. Apple kann also bei Bedarf in einem Jahr schneller bei Sprachmodellen aufholen, als vor einem Jahr.
Also wenn ich mir die Veröffentlichungen der Apple ML-Abteilung so anschaue, dann sind das recht ordentliche Sachen.
Aber Gegenfrage: schon einmal Tool-Nutzung mit KI-Modellen gemacht? Also z.B. mal eine API mit einer KI angesprochen? Selbst mit einem speziell dafür angepassten Instruct-Modell hast Du hier trotzdem noch Fehlerraten von mehreren Prozent, ob das Modell nun von Meta, OpenAI, Google, Anthropic oder DeepSeek & Qwen stammt.
Was heisst das z.B. für das funktionieren von Apple Home? Ganz einfach: eine Fehlerrate von nur einem Prozent würde vermutlich bedeuten, dass tagtäglich mehrere hunderttausende wenn nicht Millionen an SmartHome-Anfragen via Siri fehlschlagen würden. Vermutlich sogar weitaus mehr als bisher :-)
Ist also keine einfache Aufgabe; allerdings scheint Gemini Home zumindest einigermassen gut zu funktionieren und das liegt vermutlich an den Daten sowie Compute-Möglichkeiten die Google eben besitzt und Apple leider halt nicht.
Von daher kann ich die Sache schon nachvollziehen und hat nicht unbedingt was „keinem Plan" zu tun.
