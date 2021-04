Jetzt auch bei Spotify: Bezahl-Podcasts starten offiziell

Die Ankündigung wurde bereits erwartet: Nur wenige Tage nachdem Apple das neue „Podcasters Program“ ins Leben gerufen hat, mit dem Podcaster kostenpflichtige Inhalte über Apples Podcast-Applikation zur Verfügung stellen können und dem Unternehmen dafür eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 Prozent einräumen müssen, ist jetzt der skandinavische Musik-Streaming-Dienst Spotify nachgezogen.

Die nun ganz offiziell angekündigte Monetarisierungsmöglichkeit für Podcaster wird zuerst in den Vereinigten Staaten ausrollen, soll in Kürze aber auch international verfügbar sein und integriert eine Bezahlfunktion für Podcast-Inhalte direkt in die Spotify-Plattform.

Erst mal keine Umsatzbeteiligung…

Hier lassen sich ausgewählte Shows dann finanziell unterstützen, ohne dass deren Macher einen Anteil der Einnahmen an Spotify abführen müssen – von den Transaktionsgebühren im Promillebereich einmal abgesehen.

…dann 5 Prozent ab 2023

Dies soll zumindest bis 2023 der Fall sein. In knapp zwei Jahren wird auch Spotify die Hand aufhalten, hat aber angekündigt eine vergleichsweise moderate Gebühr von lediglich 5 Prozent für die Bereitstellung der Monetarisierungsoption zu verlangen.

Spotify umwirbt aktive Podcaster mit 345 Millionen monatlichen Hörern auf der eigenen Plattform und will mit der so genannten Spotify Open Access Platform (OAP) dafür sorgen, dass Podcast-Shows mit einer bereits etablierten Hörer-Community ihre Premium-Logins auch über Spotify bereitstellen und so vorhandene Login-Systeme nutzen können.

Neben der Bereitstellung bezahlter Shows soll so auch die Dreingabe von zusätzlichen Inhalten und verlängerten Episoden ermöglicht werden.

Wann genau der internationale Rollout der heute vorgestellten Podcast Plattform starten wird hat Spotify noch nicht kommuniziert. Auch ist unklar, wie iPhone-Anwender die Inhalte bezahlen werden. Hier ist anzunehmen, dass Spotify die Bezahlung von Podcast-Inhalten ausschließlich im Web und nicht über die offizielle iOS-Applikation anbieten wird, da sonst Apple wieder 30% verlangt.