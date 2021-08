Jahresendspurt: Diese Produkte stehen bei Apple noch auf dem Plan

Es steht außer Frage, dass Apple auch in diesem Jahr vier verschiedene iPhone-Modelle auf den Markt wirft. Gurman rechnet damit, dass die Geräte unter der Bezeichnung iPhone 13 in den Handel kommen. Die mit dem Modellsprung verbundenen Änderungen seien zwar nicht weltbewegend, doch zu umfangreich für lediglich ein „iPhone 12s“. Es sei jedoch auch nicht auszuschließen, dass Apple die Nummerierung wie bereits beim iPad geschehen einfach vollständig aufgibt.

Was dürfen wir mit Blick auf die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr erwarten und was steht in den kommenden Monaten sonst noch bei Apple auf dem Plan? Der Bloomberg-Autor Mark Gurman versorgt Abonnenten seines Newsletters mit einer ausführlichen und mit Insider-Informationen garnierten Zusammenfassung der Erwartungen.

