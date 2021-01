Apple erweitert Sport-Angebot: „Time to Walk“ startet offiziell

Was heute Vormittag noch als wahrscheinliche Funktionserweiterung von watchOS 7.3 und iOS 14.4 erwartet wurde (beide System-Updates stehen kurz vor der Veröffentlichung) hat Apple in den Regionen, in denen Apple Fitness+ bereits angeboten wird, vor wenigen Minuten zum sofortigen Zugriff verfügbar gemacht.

Wie das Unternehmen am Montag-Nachmittag bekanntgegeben hat, ist die neue „Time to Walk“-Funktion ab sofort Bestandteil des Sport-Angebotes Apple Fitness+, das Apple bislang nur in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA zum Abonnement anbietet.

Erweiterung für Apple Fitness+

Unter der Überschrift „Time to Walk“ bietet Apple fortan Audio-Episoden an, die dazu motivieren sollen sich mehr zu bewegen und dafür persönliche Geschichten, Fotos und Musik einflussreicher Persönlichkeiten kombinieren.

Zum Debüt des neuen Features sind insgesamt vier „Time to Walk“-Episoden verfügbar. Den Auftakt machen Countrymusik-Star Dolly Parton, der NBA-Player Draymond Green, der Musiker Shawn Mendes und die Emmy-Gewinnerin Uzo Aduba.

30 Minuten Promi-Unterhaltung

Noch bis Ende April sollen neue Episoden jeden Montag innerhalb der Workout-App auf der Apple Watch eingeblendet werden. Diese treten jeweils mit Laufzeiten von 25 bis 40 Minuten an und starten zum Start der Audiowiedergabe automatisch ein Lauf-Wourkout. Dieses kann in beliebigem Tempo absolviert werden.

Apple Watch-Anwender, die sich in den Einstellungen der Computeruhr als Rollstuhlfahrer registriert haben, bekommen statt der „Time to Walk“- die „Time to Push“-Funktion mit identischen Inhalten angeboten. Auch hier geht es in erster Linie darum zu mehr Bewegung zu motivieren.

Neue Folgen bis Ende April

Die Tatsache, dass Apple schon jetzt angibt, neue Folgen vorerst bis Ende April anbieten zu wollen, legt den Schluss nahe, dass „Time to Walk“ als Marketing-Zugpferd für zusätzliche Zugriffe auf das Abo-Angebot Apple Fitness+ sorgen soll.

Noch hat Apple nicht angekündigt, wann bzw. ob Apple Fitness+ auch nach Deutschland kommen wird.