iSH im App Store: Eine Linux-Shell für iPhone und iPad

Einem ausgewählten Kreis an Testern stand die iSH-Applikation schon länger als inoffizieller TestFlight-Download zur Verfügung, nun steht die umfangreiche Linux-Shell als offiziell abgenickte App Store-Anwendung in Apples Software-Kaufhaus bereit und versorgt interessierte Anwender mit einer App, die eine funktionale Linux-Umgebung beinhaltet.

Diese versorgt euch mit einer Eingabeaufforderung und vielen wichtigen System-Tools wie nvim, wget und curl, verzichtet aktuell jedoch auf den Paketmanager „apk“ (Alpine Package Manager) der zum Nachinstallieren weiterer Software-Pakete vorausgesetzt wird.

Da iSH jedoch über eine Anbindung an Apples Dateien-App verfügt, lassen sich eigene Erweiterungen, Kommandozeilen-Werkzeuge und Dateien auch über diesen Weg an die iSH-App übergeben.

Bevor ihr hier Hand anlegt empfiehlt es sich jedoch die Liste der ab Werk vorinstallierten Anwendungen zu sichten. Zu diesen gehört unter anderem auch youtube-dl, das erst an diese Wochenende aus dem Netz getilgt wurde – ifun.de berichtete.

Dass Apples Einlasskontrolle der iSH-Anwendung grünes Licht gegeben hat, überraschte am Wochenende viele Anwender, ist jedoch kein Präzedenzfall: Mit a-Shell steht eine ähnliche Applikation bereits seit Ende April zum Download im mobilen App Store bereit, die iPhone und iPad mit einem umfangreichen Terminal-Emulator vorsorgt, der Apples Touchscreen-Geräte ebenfalls mit einer Kommandozeile ausstattet.

iSH lässt sich in der am Sonntag freigegebenen Version 1.0.1 aktuell kostenlos aus dem App Store laden, ist nur 4MB klein und kann ab iOS 11 auf iPhone und iPad installiert werden. Die Anwendung von Theodore Dubois stellt sich auf dieser Seite des Code-Portals GitHub vor und bietet in ihrem Wiki mehrere Hilfeeinträge für Einsteiger an, die zwar Lust auf iSH aber noch zu wenig Anwendungsmöglichkeiten haben.