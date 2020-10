Apple-Guthaben: Bei LIDL und Penny (auch online) günstiger

Der Lebensmittel-Discounter Penny startet mit einem aktuellen Angebot für Apple-Guthaben in die 44. Kalenderwoche. Bei Penny gibt es von heute an 15% Bonusguthaben, die sich nicht nur im Laden sondern auch in Online-Shop penny-kartenwelt.de klicken lassen.

Die Guthaben-Aktion bei Penny startet ab sofort und läuft bis einschließlich Sonntag, 1. November. Hier bekommt ihr beim Kauf von Apple-Guthaben-Karten für den App Store oder iTunes Store im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro jeweils 15 Prozent Bonus. womit sich die folgende Staffel ergibt:

28,75 Euro Guthaben für 25 Euro

57,50 Euro Guthaben für 50 Euro

115,- Euro Guthaben für 100 Euro

Der zusätzliche Wert wird eurer Apple ID beim Aktivieren der Karten automatisch gutgeschrieben, allerdings muss diese bis zum 15. November eingelöst werden.

Bei LIDL: An der Kasse und mit Bon

Der Lebensmittel-Discouter LIDL bietet zwar die selben Konditionen allerdings einen leicht anderen Ablauf an. Hier können die Karten mit dem zusätzlichen Bonusguthaben nur vor Ort gekauft werden. Zudem wird das Extraguthaben nicht automatisch gutgeschrieben sondern muss durch die händische Eingabe eines auf dem Kasselzettel abgedruckten Bonus-Codes manuell aktiviert werden.

Ansonsten setzt auch LIDL auf die pauschalen 15 Prozent und gibt der 100-Euro-Karte 15 Euro Bonusguthaben mit auf den Weg, der 50-Eure-Karte 7,50 Euro und der 25-Euro-Karte immerhin noch 3,75 Euro. Auch das LID-Angebot ist bis 1. November gültig.

Bitte prüft wie immer vor dem Kauf der Karten, ob eure Filiale vor Ort teilnimmt. Der Wert der Gutscheinkarten wird beim Einlösen auf das persönliche Guthaben verbucht und kann dann nach Belieben für Musik, Filme oder Apps für iOS und den Mac ausgegeben werden sowie dafür verwendet werden, monatliche Abokosten zu reduzieren.