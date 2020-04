a-Shell für iPhone: Ein umfangreicher Terminal-Emulator für iOS

Die kostenfreie iOS-Anwendung a-Shell versorgt iPhone und iPad mit einem umfangreichen Terminal-Emulator, der euch auch auf Apples Touchscreen-Geräten mit einer Kommandozeile ausstattet.

Statt auf eine Standard-Shell wie bash oder zsh setzt die a-Shell-App von Nicolas Holzschuch auf das Open-Source-Projekt ios_system, um eigegebene Kommandos zu interpretieren und hat sich zum Ziel gesetzt, alle auch von ios_system verstandenen Befehle zu implementieren. Zu diesen gehören unter anderem: nslookup, whois, python3, lua, pdflatex und lualatex.

a-Shell muss sich wie alle iPhone-Apps an Apples Sandbox-Beschränkungen halten, ist ansonsten jedoch vollumfänglich nutzbar. So gestattete das Terminal das Erstellen von Verzeichnissen und Dateien, besitzt vollen Netzwerk-Zugriff und kann so auch auch Python-Pakete über „pip install“ nachladen und installieren.

Neben Python versteht sich a-Shell auch auf Lua und C und kann eure Programme entsprechend direkt ausführen.

a-Shell konkurriert mit der LibTerm-App, die ebenfalls auf ios_system setzt und dem iSH-Projekt (nur über TestFlight verfügbar), das einen eigenen x86-Emulator mitbringt.