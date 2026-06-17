Magnetisches iPhone-Ladegerät bei Amazon besonders günstig

Magnetisches Laden mit bis zu 25 Watt muss nicht teuer sein. Amazon bietet sein Qi2.2-Ladepad von Amazon Basics aktuell für lediglich 13,64 Euro an. Damit kostet die schlichte MagSafe-Alternative deutlich weniger als vergleichbare Modelle von UGREEN, Belkin oder Apple.

Das schwarze Ladepad ist Qi2.2-zertifiziert und haftet magnetisch an kompatiblen iPhones. Amazon nennt eine maximale Ladeleistung von 25 Watt, wobei die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit vom verwendeten iPhone abhängt. Ältere Modelle werden entsprechend langsamer geladen. Auch AirPods mit kabellosem Ladecase und andere Qi-Geräte lassen sich auflegen.

Mit sechs Zentimetern Durchmesser und acht Millimetern Höhe fällt das Pad kompakt aus. Das fest verbundene USB-C-Kabel ist 1,5 Meter lang und bietet damit etwas mehr Bewegungsfreiheit als die oft beigelegten Ein-Meter-Kabel. Das Laden soll auch durch geeignete Hüllen mit bis zu drei Millimetern Stärke funktionieren.

Netzteil muss vorhanden sein

Ein USB-C-Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang. Für die volle Leistung empfiehlt Amazon ein PD-Netzteil mit mindestens 30 Watt. Wer noch einen passenden Adapter vom MacBook, iPad oder einem anderen Gerät besitzt, bekommt für knapp 14 Euro somit eine sehr günstige Möglichkeit, aktuelle iPhones magnetisch und vergleichsweise schnell zu laden.

Der niedrige Preis geht allerdings mit einer recht einfachen Ausstattung einher. Einen Standfuß, eine aktive Kühlung oder zusätzliche Ladeflächen – etwa für AirPods oder Apple Watch – gibt es nicht. Das iPhone hängt beim Anheben zudem weiterhin am Kabel. Wer lediglich ein flaches Pad für Nachttisch, Schreibtisch oder Reisetasche sucht, dürfte damit aber gut zurechtkommen.

UGREEN, Belkin und Apple als Alternativen

Das UGREEN Zapix kostet aktuell 19,99 Euro und bietet ebenfalls bis zu 25 Watt sowie ein 1,5 Meter langes Kabel. UGREEN verlangt für die volle Geschwindigkeit ebenfalls ein separates PD-Netzteil mit mindestens 36 Watt.

Zum gleichen Prime-Preis ist derzeit das Belkin UltraCharge erhältlich. Es hebt sich durch ein zwei Meter langes Kabel, passive Kühlung und einen ausklappbaren Ring von den anderen Modellen ab.

Apples eigenes MagSafe-Ladegerät mit zwei Meter langem Kabel kostet bei Amazon aktuell 44,99 Euro. Es ist ebenfalls für bis zu 25 Watt ausgelegt, bleibt aber mehr als dreimal so teuer wie die Amazon-Basics-Alternative. Auch bei Apple muss der passende 30-Watt-Adapter separat gekauft werden.