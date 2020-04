iPhone SE 2020: Ab nächster Woche für 479 Euro erhältlich

Das neue iPhone SE ist da. Apple hat das neue Einsteiger-iPhone jetzt offiziell vorgestellt. Das Gerät kommt nächste Woche zu Preisen ab 479 Euro in den Handel.

Apple hat heute das iPhone SE der zweiten Generation angekündigt, ein leistungsstarkes neues iPhone mit einem 4,7″ Retina HD Display und branchenführender Sicherheit durch Touch ID. Das iPhone SE hat ein kompaktes Design, iwurde von Grund auf neu entwickelt und ist das günstigste iPhone. Mit dem von Apple entwickelten A13 Bionic, dem schnellsten Chip in einem Smartphone, bewältigt das iPhone SE die anspruchsvollsten Aufgaben. Das iPhone SE verfügt zudem über das beste Ein-Kamera-System, das je in einem iPhone verbaut wurde, sodass die Vorteile der computergestützten Fotografie, einschließlich Porträtmodus, genutzt werden können. Außerdem ist es so konzipiert, dass es wasser- und staubgeschützt ist und so den Elementen widersteht.

iPhone SE 2020 – Technische Daten:

Prozessor A13 Bionic

4,7" Retina HD Display mit True Tone

Auflösung: 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi

12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel­objektiv

7 Megapixel Frontkamera

138,4 mm x 67,3 mm x 7,3 mm

Touch ID

Kapazität: 64 GB, 128 GB oder 256 GB

Farben: Schwarz, Weiß und PRODUCT(RED)

Vorbestellung ab Freitag

Das neue iPhone SE kann ab Freitag, 17. April, 14 Uhr in den Farben Schwarz, Weiß und PRODUCT(RED) vorbestellt werden und wird eine Woche später am Freitag, 24. April in den Handel kommen. Die Preise liegen wie folgt:

64 GB Speicher = 479 Euro

128 GB Speicher = 529 Euro

256 GB Speicher = 649 Euro

Der Name des Geräts referenziert das ursprünglich im Jahr 2016 vorgestellte, mit einem kompakten 4-Zoll-Bildschirm ausgestattete original iPhone SE, hat aber mit diesem nicht mehr viel zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine aktualisiertes und vor allem unter der Haube überarbeitetes Modell des mit einem 4,7 Zoll großen Bildschirm ausgestatteten iPhone 8.

Vergleichbar mit seinem Namensgeber hat Apple das neue iPhone SE abermals außerhalb des jährlichen Produktzyklus vorgestellt und unterstreicht damit die Sonderstellung des Telefons, das ähnlich wie das ursprüngliche iPhone SE, wieder mehrere Jahre im Programm mitgeführt werden dürfte.

Die Bezeichnung „SE“, dies erklärte Apples Marketing-Chef Phil Schiller im Anschluss an das Debüt des ersten Gerätes, steht übrigens für „Special Edition“ und sei zudem als Hommage an Apples 1987 veröffentlichten Macintosh SE zu verstehen.