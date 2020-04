iPhone SE bei den Providern ab 1 Euro erhältlich

Das iPhone SE wird von Freitag an auch bei den deutschen Mobilfunkanbietern erhältlich sein. Abhängig vom gewählten Tarif starten die Gerätepreise hier bereits vom ersten Tag der Verfügbarkeit an bei 1 Euro.

Blicken wir zunächst auf die Telekom. Hier wird das neue iPhone SE bereits im Tarif MagentaMobil S zum Preis von 1 Euro angeboten. Das Angebot gilt für die Vertragsvariante „Mit Top-Smartphone“. Der reguläre Monatspreis liegt hier bei 59,95 Euro, im Rahmen einer noch bis morgen gültigen Sonderaktion erhalten Neukunden in den ersten zwölf Monaten der Tariflaufzeit hier einen Sonderbonus von jeweils 10 Euro.

Bei Vodafone liegt der Gerätepreis für das iPhone SE mit 49,90 Euro im Tarif RED M ein ganzes Stück höher, die Tarifkosten inklusive Smartphone liegen hier bei 54,99 Euro in den ersten 12 Monaten, später dann 64,99 Euro. O2 bietet das iPhone SE im Tarif Free M ab 39,99 Euro an, hier fallen in der Folge monatlich 39,99 Euro reguläre Gebühren an.