iPhone SE: Akku-Laufzeit auf Niveau des iPhone 7

Über die wichtigsten technischen Merkmale des neuen iPhone SE haben wir euch gestern bereits informiert. Jetzt können wir noch ein paar Details nachtragen, zudem hat Apple nun auch eine deutsche Version des iPhone-SE-Werbevideos veröffentlicht.

Nehmen wir die vom chinesischen Provider China Telecom veröffentlichten technischen Details für bare Münze, so bestätigt sich die bereits im Vorfeld vermutete Ausstattung des neuen iPhone SE mit 3 GB Arbeitsspeicher – ebenso viel wie das iPhone XR. Zum Vergleich: Die beiden Vorgängen iPhone 8 und iPhone SE 2016 hatten jeweils nur 2 GB RAM, das iPhone 11 ist dagegen mit 4 GB ausgestattet.

Laut dem Datenblatt von China Telekom ist das neue iPhone SE mit einem vergleichsweise schwachen Akku ausgestattet. Mit 1821 mAh liegt dessen Kapazität deutlich unter den im iPhone XR (2942 mAh) und iPhone 11 (3110 mAh) verbauten Stromspeichern. Dies erklärt dann aber auch die im Vergleich zu diesen Geräten deutlich geringeren Akku-Laufzeiten.

Laut Apple ist die Akku-Laufzeit des neuen iPhone SE identisch mit dem iPhone 8 und auch dem bereits 2016 erschienenen iPhone 7. Nehmen wir die Audiowiedergabe als Maßstab, sind damit bis zu 40 Stunden Musikhören möglich, während es das iPhone XR und das iPhone 11 als nächste Konkurrenten im Apple-Portfolio mit 65 Stunden auf locker das Anderthalbfache bringen.

Unten könnt ihr euch nun auch gleich noch das offizielle Werbevideo für das iPhone SE auf Deutsch ansehen. Auf knapp einer Minute Länge fasst Apple die wesentlichen Verkaufsargumente für das erste 2020er-iPhone kompakt zusammen.

Schwarz. Weiß. Oder Rot. In einem kleinen 4,7" Design. Mit Porträts in Studioqualität. Scharfem 4K Video. Langer Batterielaufzeit. A13 Bionic – dem schnellsten Chip in einem Smartphone. Und der Sicherheit von Touch ID mit integriertem Datenschutz. iPhone SE. Ein großartiges iPhone.