In den Foxconn-Werken in „iPhone City“ wurden stellenweise über 85% aller iPhone Pro-Modelle zusammengebaut. Foxconn selbst zeichnet nach eigenen Angaben für 3,9 Prozent des gesamten chinesischen Export-Volumens verantwortlich.

Auch in Indien könnte Apple mit dem langjährigen Fertigungspartner Foxconn gemeinsame Sache machen, allerdings soll es hier noch an den Werken und der Expertise vor Ort fehlen.

Um fortan besser auf vergleichbare Einschränkungen der iPhone-Produktion reagieren zu können, soll Apple den Abzug von bis zu 45 Prozent der Produktionskapazitäten aus China nach Indien ins Auge gefasst haben. Apple selbst ist in Indien bereits vertreten , lässt den Großteil seiner iPhone-Modelle aber nach wie vor in China zusammenschrauben – aus Indien kommen aktuell weniger als 10 Prozent aller iPhone-Modelle.

Der jüngste Coronavirus-Lockdown in China, die plötzlichen Werksschließungen im zentralchinesischen Zhengzhou und die sich anschließenden Proteste zahlreicher Mitarbeiter des „iPhone City“ genannten Industrieparks haben Apples iPhone-Produktion so sehr in Mitleidenschaft gezogen, wie vor ihnen fast keine anderen Ereignisse.

Nach Problemen in China iPhone-Produktion: Apple will 45 Prozent nach Indien verlagern

Insert

You are going to send email to