Neu von Withings: Body Scan-Waage mit 6-Kanal-EKG startet

Withings Body Scan-Waage stellt sich auf dieser Produktseite und im eingebetteten Video vor und kostet in etwa doppelt so viel wie die seit September erhältliche Body Comp-Waage .

Lieferbar in 1-3 Tagen, gibt es die Body Scan-Waage dabei wahlweise einzeln oder mit zusätzlichem Health+-Abonnement. Der kostenpflichtige Gesundheitsdienst (9,95 Euro pro Monat oder 99,5 Euro pro Jahr) verspricht erweiterte Funktionen in der offiziellen Health Mate-App freizuschalten und lockt mit Bonus-Inhalten wie etwa tägliche „Pläne mit Rezepten und Trainingsvorschlägen“.

Umfangreiche Funktionen, die dazu führen, dass die Body Scan-Waage aktuell nur in kleinen Stückzahlen zur Verfügung steht und in einem ersten Schritt die Wartelistet der interessierten Kunden abarbeitet, die sich in die Mailing-Liste des Anbieters eingetragen haben.

