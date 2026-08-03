Klapp-iPhone zum Preis des MacBook Pro?
iPhone-Preiserhöhung: Nicht ob, sondern wie viel
Mit Blick auf die für den kommenden Monat erwarteten iPhone-Ankündigungen geht es kaum noch um die Frage, ob Apple die Preise erhöht. Spannender ist inzwischen, wie stark die Preise für die neuen Geräte steigen. Die Quartalszahlen Ende vergangener Woche dürften die letzten Zweifel daran beseitigt haben. Im Nachgang dazu hat Apple-Chef Tim Cook noch einmal bestätigt, dass die angespannte Liefersituation im Komponentenbereich weiter anhält.
Die Krise trifft Apple besonders, weil neben den Lieferengpässen auch die Nachfrage unterschätzt wurde. Der Unternehmenschef hat dies im Gespräch mit Investoren bestätigt und der schwierigen Situation dadurch soweit möglich einen positiven Dreh verliehen: Die Verkaufszahlen sind laut Cook trotz bereits hoher Erwartungen stärker ausgefallen als angenommen, die eigenen Prognosen seien deutlich übertroffen worden. Daher könne man die Lieferengpässe nicht ausschließlich auf Probleme bei Zulieferern oder der Produktion zurückführen.
Lieferprobleme bleiben bestehen
Cook kündigte zwar an, Apple werde im laufenden Quartal alles daransetzen, die verfügbare Produktion möglichst schnell auszuweiten. Zugleich wies er jedoch darauf hin, dass die Lieferkette auf einen derart schnellen Nachfrageanstieg nur begrenzt reagieren könne. Die allgemeinen Prognosen für die Verfügbarkeit von Speicher und sonstigen Elektronikkomponenten dürften dieses Vorhaben noch deutlich erschweren. Die Krise soll sich in den kommenden Monaten zunächst weiter verschärfen, die Preise in diesem Bereich dürften sich also erstmal weiter erhöhen.
Apple zeigt in den USA Leasing-Preise als Kauf-Alternative
Apple hat mit den Preiserhöhungen für MacBooks, iPads und weitere Produkte im vergangenen Monat bereits klar gemacht, dass es die gestiegenen Komponentenpreise nicht kompensieren will oder kann. Beim iPhone dürfte Apple ähnlich verfahren. Es würde daher kaum überraschen, wenn das iPhone 18 Pro zu Preisen ab 1.499 Euro angeboten wird. Aktuell muss man für ein iPhone Pro mindestens 1.299 Euro bezahlen.
„iPhone Ultra“ so teuer wie ein MacBook Pro?
Noch dramatischer dürfte die Preisgestaltung bei dem für dieses Jahr erwarteten faltbaren „iPhone Ultra“ ausfallen. Während es Samsung noch geschafft hat, sein neues Klapptelefon Galaxy Z Fold8 in Deutschland knapp unter der Grenze von 2.000 Euro zu platzieren, dürfte dies Apple nicht gelingen. Vermutlich werden hierzulande mindestens 2.199 Euro fällig, also so viel wie für ein MacBook Pro oder sogar noch mehr.
Das in der vergangenen Woche von Apple in den USA gestartete Leasing-Programm scheint da wie gerufen. Es ist davon auszugehen, dass ein beachtlicher Teil der Käufer teurer Apple-Geräte diese künftig „auf Pump“ kauft.
Money Money Money … its so funny …
oder notfalls das „alte gerät“ etwas länger nutzen…. als wenn man was verpasst
Eben, dieses krankhafte Verhalten, dass die Leute sich alle ein oder zwei Jahre ein neues iPhone kaufen „müssen“. Die neuen Funktionen sind seit Jahren mehr als bescheiden…. das meiste wird eh softwareseitig gesteuert.
Ein privacy shield Display wie bei dem Samsung Galaxy Ultra wäre mal was, aber die richtig innovativen Dinge bringen halt andere Hersteller raus und nicht Apple.
Apple ist mittlerweile so träge und innovativ wie die deutschen Auto Hersteller. Vom Grundprodukt sehr hochwertig und solide mit einer guten Werterhaltung, aber die Konkurrenz schläft halt nicht…. ob das ewig gut geht, sei dahin gestellt ….
Ich weiss es ist die alte Leier aber wenn du in der Chefetage Leute sitzen hast die ans Geld denken bleibt die Technik halt auf der Strecke. Und nein unter S.J. War nicht alles besser aber er hatte bei der Entwicklung mitreden und handeln können! Cook ist einfach nur ein Geschäftsmann…
Absolut, mein Wechsel vom iphone 13 Pro auf das 17 Pro war meine persönliche Tech-Enttäuschung des Jahres. Ok, die Kamera ist besser und USB-C, aber dafür so viel Geld?
Danke für den Tipp, bin noch beim 13 Pro
Ich verstehe immer noch nicht, was sich alles hätte ändern sollen. Reichen dir die Verbesserungen nicht?
Es gibt dünnere Displayränder, ein sehr viel helleres Display, egal, ob bei der Spitzen oder Alltagsnutzung.
Einen sehr viel schnelleren Prozessor, eine bessere Kamera, mehr RAM mit all seinen Vorteilen, eine Frontkamera im Querformat, die übrigens auch deutlich besser geworden ist, bessere Lautsprecher, bessere Mikrofone und die Vapor Chamber. Mobilfunktechnisch bist du auch für die nächsten Jahre vorbereitet.
Solche großen Sprünge gab es in der Vergangenheit doch eher selten und sie betrafen meist nur einzelne Funktionen, wie damals Touch-ID, dann FaceID oder Magsafe.
bin auch beim 13 pro max und mag die noch nicht so krassen HDR bilder. Ab 14 sind die bilder zum Teil so dunkel sprich die dunklen teile saufen ab in schwarz wenn man sie über whatsapp verschickt. Jedoch habe ich ordentlichen Crack im display und es wäre an der zeit … und nu das…
Bin seit dem 5er dabei (2012) und habe mit dem 12Pro mein 3. Iphone.
Gut Geld und Ressourcen gespart würde ich sagen. Ich werde es auch weiter nutzen.
Bin immer noch beim Mini, da mir Apple seit dem kein iPhone mehr anbieten konnte, was mit das Geld wert gewesen wäre.
Wenn die Klappversion nichts taugt und zu groß ist, wird es wohl einfach ein neuer Akku im Herbst werden.
Und hand aufs Herz: Das einzige, was ich wirklich vermisse ist USB-C, der restliche Mehrwert der Innovationen seit dem 13 hält sich für mich sehr in Grenzen
Das verlagert das Problem ja nur und löst es nicht.
Dann kommt noch dazu, wenn ich sehe wie lange noch der Akku beim iPhone X gehalten hat und wie der Akku des aktuellen Gerätes aussieht, na ja.
(könnte auch daran liegen, das das aktuelle Gerät ständig am kochen ist, egal ob bei FaceTime, bei TomTom ..
es schon immer mal warm, aber hat nie gekocht
Ich bin noch auf dem iPhone 12 PM und hätte dieses Jahr gerne das neue Modell gekauft. Ein weiteres Jahr später sollte jetzt auch noch gut gehen, aber ich fürchte, dann wird es mit dem alten Modell eng bei der Performance und dem Akku-Zustand.
Meine Akkukapazität beim 12Pro ist bei 72% angekommen. Kann man noch halbwegs mit arbeiten. Bin aber auch noch auf IOS 18. Kann natürlich sein, bzw. es wird so sein, dass IOS 26 mehr Strom benötigt.
Dann gibt es nur noch alle 4 Jahre ein neues IPhone.
bei mir sowieso, seit ~2010 :)
Selbst in der Klasse um 300 bis 500 Euro wird bei „uns“ (habe tgl. damit indirekt zu tun) wird 3 bis 5 Jahre Nutzung empfohlen, ist Nachhaltiger in mehreren Punkten, Kosten für Gerät, neues Zubehör und ggf. Datentransfers (dauern wegen Datensammelwut ewig – können oder trauen sich viele nicht allein). selbst wenn Mann ggf mal einen Akku Tausch machen muss ist das bezahlbar.
Das ist auch bei den aktuellen Unterschieden von Generation zu Generation vollkommen ausreichend. Nach 4 Jahren hat es rentiert und man bekommt dann auch wirklich wieder spürbar neue Features. Am besten. Ich bei Apple Refurbished kaufen und doppelt sparen.
+1 und in den Jahren dazwischen wird das Geld für Terre des Hommes, Ärzte ohne Grenzen, Kindernothilfe usw. gespendet. Tut der Umwelt und den Organisationen gut.
Mache ich auch so. In den Jahren, wo ich hätte ein Iphone kaufen können spende ich das Geld.
Bei mir war es das bis iPhone 4, dann das SE (1. Gen + „facelift“ der 1. Gen mit mehr speicher), dann das 12 und 13 mini.
Jeweils für die ganze Familie.
Wir können ganz gut damit leben nicht jede Version zu haben. Wenn sie kein Kompaktmodell anbieten, geht es auch wieder weiter, ansonsten halt irgend wann zu einem anderen Hersteller.
Der ist gut: „…ansonsten zu einem anderen Hersteller“. Wo bitte möchtest du denn iOS aufspielen?
Apple sollte eher mal ne Linie aufmachen, die bewusst KI außen vor lässt: Ältere CPUs wären länger im Einsatz, der Speicherbedarf wäre nicht so riesig… Und ’nein‘, das Display darf/soll ruhig größer sein als beim SE ;)
@AchimK: Ich habe dienstlich ein Android.
Man muss leider zugeben, dass die in den letzten 5 Jahren ganz gut aufgeholt haben in einigen sachen.
Nicht perfekt, aber besser als dass mein Handy nicht mehr in die Hosentasche passt. Beim Thema Privacy gibt es unter Android mittlerweile auch Möglichkeiten die ans heutige iOS anschließen. Und sobald du dann die Apple KI nutzt, die eh die Daten an Google schickt, sehe ich den großen Vorteil wirklich nicht mehr. Apple hat beim Thema KI leider den Zug verpasst, wie Nokia bei den Smartphones.
Am Ende ist ein Telefon ist nur ein Nutzgegenstand und keine Weltanschauung.
Deshalb hat Apple jetzt noch schnell diese Leasing-Option gestartet. Weil die Leute bei weit über 2000 Euro für ein iPhone Ultra doch etwas ins Schwitzen kommen.
Es wird wieder gewürfelt in Cupertino.
Für ein Gen1 Gerät in dieser Preisklasse ist das Leasing dann wahrscheinlich keine üble Variante. Wenn ich überlege, was ich damals bei den ersten Macbook Pros mit Unigehäuse draufgezahlt hatte, weil die Grafikkarte das Teil quasi geschrottet hatte…dann die Vision Pro G1…
Das ist Marktwirtschaft. Muss einem nicht wirklich gefallen, aber Nachfrage, Angebot und Preis bedingen sich zwangsläufig. Evtl. wäre es daher eine gute Idee, sich bei Unternehmen wie z. B. Apple, deren Produkte man gerne nutzt und die ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben, bei Zeiten auf die Unternehmensseite zu bringen, indem man sich neben den Produkten sukzessive Aktien zulegt. Dadurch könnte man vom Gewinn über Jahre/Jahrzehnte mit profitieren. Wer seit dem ersten iPhone bei jedem Modellwechsel jedesmal z. B. eine Aktie dazu gekauft hat, für den sind die aktuellen Preiserhöhungen kein so großes Thema. Nur mal so als Idee.
Kluger Kommentar. Apple Aktionär seit 2017
2000€+… für ein Handy… WTF?!
Ein iPad hält locker(!) 10 Jahre. Also auf die Lebensdauer eines Handys (meist 24-36monate) kann man locker den Preis vom iPad runter rechnen.
iPad + iPhone zusammen ist damit günstiger und trägt weniger auf…
Also meine iPhone 13pro hatte ich 4 Jahre. Jetzt wird es noch von einem unserer Kinder „aufgetragen“. Unser Großer nutzt noch das iPhone 11. Das wird dann voraussichtlich Ende nächstes Jahr ersetzt, wenn der Softwaresupport ausläuft.
Neu. 17er Pro werde ich auch wieder einige Jahre benutzen.
Mein 12 Pro (2020) hat meine Tochter zum Spielen. Wirklich flüssig rennt das nicht mehr – reicht aber für FaceTime.
Mein iPad Pro Gen 1 ist nach wie vor in Verwendung. Seit 2015!! Das funktioniert nach wie vor einwandfrei. Lediglich ein paar Apps haben den Support eingestellt – die stören aber genau garnicht. Performance-Technisch hält es locker mit meinem 17 pro mit.
Wenn ich jetzt mal rechne:
iPad Pro 11 Jahre – damals 800€ – also 73€/jahr
Mein iPhone 12 Pro – quasi nicht mehr zu gebrauchen – hat mich 2020 ~1000€ gekostet. Also 167€/jahr
Davor hatte ich das iPhone X (2017) um ~1000€. Sind 334€/jahr
Und davor das iPhone 6 (2014) um 800€. Sind 267€/Jahr
Seit 2014 also: 800€ + 1000€ + 1000€ + 800€ =3.600,00 €
Schaut man sich diesen Trend nun genau an, ist es billiger einmal ein iPad Pro zu kaufen, gut 15 Jahre zu nutzen, und separat immer wieder iPhones (die nicht in der Hose und im Sakko auftragen), als alle 4 Jahre ein IPhone Ultra um 2000€+ (=6000€+)
Also ich nutze seitdem es herauskam das iPhone 12 Pro Max als mein iPhone im Alltag. Es funktioniert noch sehr gut.
Klar, Liquid Glass hat dem Handy einen festen Schubser in Richtung Klippenkante gegeben, unbrauchbar ist es jedoch nicht.
Ich hoffe mal, dass die Geschwindigkeit im Herbst verbessert wird mit iOS27, so wie Apple es mit dem Zuwachs an Leistung anhand des iPhone 13 beworben hat in der Keynote.
Ansonsten wäre das iPhone 18 oder auch erst das 19er interessant.
@Pskyrunner:
Unsere iPad Airs 1. Generation werden langsam zu elektroschrott.
Nicht weil sie für das zu langsam werden, was wir machen, sondern weil die Webengine nicht mehr aktualisiert wird und *** Apple es ja nicht erlaubte, dass andere Webbrowser programmiert wurden.
Komplett affig. Er liefert doch das Argument mit. Fehlender Weitblick in der Komponenten Beschaffung. Zahlen soll es wieder der Endverbraucher weil Apple ja sich das nicht leisten kann/will.
Die Preise für iPhone sind eh schon komplett überzogen.
To be fair: KEINER hat damit gerechnet das 5 Unternehmen fast den kompletten Markt leerkaufen und sich die Produktionskapazitäten eines Jahres sichern.
Schau dir mal den Server Markt an der ist komplett Tot. Keiner will für nen Server der letztes Jahr 20K gekostet hat plötzlich 75K bezahlen. Oder SSD Speicher. 15,36 TB Enterprise NVMe kosten die Hälfte von 7,68 TB weil die in die ganzen AI Datacenter wandern. Arbeitsspeicher ist das gleiche Bild 128 GB DIMMS kosten aktuell das gleiche wie 32GB und die 64GB sind billiger als 32GB.
Apple trifft da ehrlich keine Schuld. Lenovo, Dell, HP und co überall das gleiche Problem weil eben keiner damit gerechnet hat. Das wird sich bei anderen Herstellern genauso entwickeln bei Apple ist jetzt halt jetzt der Vertrag abgelaufen und die mussten nen neuen machen. Samsung und Konsorten werden auch noch nachziehen.
Sämtliche Einkäufer dieser Tech Firmen müssten alle ihren Job verlieren, wenn der Bär, den sie uns aufzubinden versuchen, war wäre. „Plötzlich“ kaufen alle RAM. Wer’s glaubt.
Und zum Thema Marktwirtschaft. Haha.
Genauso wie beim Tanken, die können den Preis auf 5 EUR erhöhen, ändert nix, man muss ja tanken.
Joa machste nix… Wenn dein Hersteller dir sagt ich Produzier nurnoch für XZY die haben meine gesamte Jahresproduktion aufgekauft. Kannst dich noch so abhaspeln wird an der Situation Nix ändern.
Dell ist auch einer der größten Laptop und Server und Storage Hersteller, wenn selbst die das Zeug nichtmal mehr kaufen können was willst machen. bestimmte Sachen wie 32GB DDR5 5800er Module und 7,68 TB SSD gibts halt einfach nichtmehr zu kaufen nurnoch als Ersatzteil oder Erweiterung zu bestehenden aus aktuellen Lagerbeständen.
Dann muss Apple auf mein Geld verzichten und mein altes iPhone halt länger seinen Dienst versehen. Ist dann so!
Naja wär sich diese Jahr ein IPhone holen möchte. Wäre ja eine Option, sich das iPhone 17pro zu holen und etwas Geld sparen. Ich persönlich habe noch das iPhone 12Pro und warte noch ein Jahr.
Niemand hat etwas zu verschenken , auch Apple nicht. Wenn die Preise zu hoch sind oder das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt, kauft man es einfach nicht. Am Ende entscheidet der Markt über die Nachfrage.
Das war vielleicht früher. Aber heute kaufen die Leute einfach. Gibt ja immer noch viele Idioten die sich jedes Jahr die Apple Palette neu kaufen.
Nur weil du kein Geld hast musst du nicht andere als Idioten betiteln. Vielleicht kannst du vorher mal nachdenken bevor du etwas schreibst.
Es ist schon auch für Reiche idiotisch, sich jedes Jahr die Geräte neu zu kaufen. Ökologisch und wirtschaftlich.
@Rudi , das ist eine Ausdrucksweise die man akzeptieren kann. Aber zum Schluss kann und muss es jeder selber entscheiden.
Hab mir letzte Woche in mein iPhone 14 ProMax einen neuen Akku einbauen lassen. So spare ich mir für nochmal 2 bis 3 Jahre den Kauf eines neuen überteuerten iPhones. Und Whatsapp, Telefonieren, oder Internet geht mit den neuen Geräten ja nicht besser. Die Kameras verbessern sich auch nur noch minimal von Gerät zu Gerät.
Diese Überlegung habe ich auch. Wo hast du dir denn Akku tauschen lassen und was wurde dafür verlangt?
109 Euro bei Mediamarkt. Man muss vorher online Termin machen und ich konnte noch am selben Tag das reparierte Telefon wieder abholen. Mediamarkt verbaut Originalteile. Preis ist bei Apple genauso, aber in unserer Stadt gibt es keinen Apple-Shop
Auf jeden Fall war das eine gute Aktion! Die Preise sind irre, werden noch irrsinniger und da kann man sich auch mal in Verzicht üben. Umso geiler wird es dann, wenn du dir dann tatsächlich mal ein neues Gerät gönnst. Dieses Feeling kennen all diejenigen ja nicht, welche sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Gerät kaufen. Die Unterschiede zwischen einer oder zwei Generationen sind einfach marginal und nach zwei Tagen Gebrauch nicht mehr spürbar.
Ernst gemeinte Frage: verschlechtert sich bei deinen Geräten nicht die Kamerafunktion mit den Jahren? Ging mir schon beim Xs so und beim 14Pro jetzt wieder. Sonst würde ich auch sofort Akku tauschen, so sehne ich mich nach einer wieder guten Kamera.
Nein, die Kamerafunktion hat sich noch bei keinem meiner iPhones im Laufe der Jahre verschlechtert. Wichtig ist natürlich, die Linsen kratzerfrei zu halten und Fingerabdrücke auf den Objektiven zu beseitigen.
Hab auch ein 14 Pro Max und der Akku ist komplett runtergerockt. Wollte dieses Jahr deswegen ein neues iPhone kaufen. Bin so unschlüssig wegen der neuen Preise und ob es sich lohnt…
Aber so ehrlich muss man schon sein, wieviele noch ein iPhone 12 Pro oder 13 Pro nutzen ist schon krass, das spricht ja für Apple und seit dem 15 Pro garantieren sie ja auch 1000 Ladezyklen bevor das Ding unter 80 % Kapazität fällt. Also meine Frau ist jetzt von 12 auf 17 umgestiegen und das nur weil der Akku jetzt zum zweiten Mal in die Knie gegangen ist und sie immer mit Powerbank rumlief. Aber grundsätzlich kann man sagen 4-5 Jahre sind locker drin und das relativiert das Ganze schon wieder. Meine ganzen Android Freunde wechseln alle 2 Jahre. Noch krasser ist es bei meinem iPad Pro 13 aus 2020, das Ding läuft wie am ersten Tag. Da ist immer noch kein Umstieg notwendig :)
Nutze auch noch mein 13 pro Max. Akku Kapazität noch bei 90%. Ich frage mich wie mansche nach einem Jahr schon so wenig haben.
Ich kann Tim beruhigen – er wird auf jeden Fall die Komponente von einem iPhone Verkauf einsparen. Genauso wie von einem iPad oder anderer Apple Hardware.
Von mir wird 2026/2027 kein Cent an Apple gehen ;)
Natürlich wird es sich anfangs wieder gut verkaufen. Bis alle Influencer eins zum vorstellen haben. Danach kommen die, bei denen Geld keine Rolle spielt. Dann die, die upgraden müssen. Dann sehe ich aber relativ schwarz. Spontankäufe wird es wohl eher nicht geben. Meins läuft noch super, dann bleibt es eben noch 2-3 Jahre, oder so lange es Updates gibt. Das Ultra interessiert mich überhaupt nicht und schon garnicht zu dem prognostizierten Preis.
Jetzt jammern wieder alle und dann sind die neuen Geräte zum Release wieder ausverkauft, egal wie teuer.
Eine Erhöhung um 200€ ist eindeutig zu viel und kann mit den Chip-Preiserhöhungen nicht begründet werden. Da werde ich meinem 15pm einen neuen Akku gönnen und nix kaufen. Wenn viele so denken, braucht Apple sich auch keine Gedanken über Produktionssteigerungen zu machen. Das nenne ich eine win-win-Situation.
Ich bleib gerne länger bei meinen iPhone 12 mini.
Wenn es zu teuer wird, dann halt nicht am ersten Tag, sondern erst, wenn die Preise wieder irgendwo gepurtzelt sind, z.B. bei Amazon. Ist mir langsam kack egal geworden, ich brauch es weder am ersten Tag, noch jedes Jahr. Mittlerweile bin ich bei 3 Jahren, dann werden es halt vier.
Die iPhones sind noch nie günstiger geworden, seit ich seit 2009 dabei bin. Irgendwann hat da bei mir eine gewissen Entspannung über solche Informationen eingesetzt….
Nicht ganz korrekt. In einigen Jahren sind die Preise unverändert geblieben, obwohl die Inflationsrate bei 2-3% lag. Damit sind sie günstiger geworden, obwohl der Preis pro Gerät gleich blieb.
Ich bin entspannt. Bin gerade vom einfachen 12er auf einfaches 17er umgestiegen. Das hält hoffentlich wieder 5-6 Jahre. Ein Fold finde ich sinnlos. Wenn ich mehr Bildschirm brauche, nehme ich ein iPad. Ein gefaltetes iPhone kommt mir erst ins Haus, wenn der ausfaltbare Teil nahezu papierdünn ist und die Kamera nicht noch mehr Buckel kriegt
Apple wirbt doch immer so gerne mit Nachhaltigkeit. Der Preis-Anstieg beim iPhone wird der größte Beitrag zur Nachhaltigkeit sein, den Apple bislang je erzielt hat: Viele Leute werden ihr bestehendes iPhone eben nicht durch ein neues 18er ersetzen und bei den immer noch guten Vorgängern bleiben. Außerdem zahlen wir in der EU ja für Apple Intelligence, bei dem es Apple ja nicht mal hinbekommen wollte, es in der EU anzubieten.
Ich bleibe das erste Mal 4 Jahre bei einem Gerät (iPhone 15 pro) und setze die 18er aus.
15 pro ist noch immer eine sehr gute Wahl. Kamera voll ausreichend und USB-C. Würde keinen Grund sehen umzusteigen.
Wenn man ein Gerät nur ein oder zwei Jahre nutzt. Und es hinterher weiter verkauft. Ob der Neupreis gegenüber dem Weiterverkaufspreis dann nicht sowieso in seiner Differenz gleich bleibt? Dann ist es nur eine vorab Investitionsfrage aber sonst kaum mehr Verlust als vorher
Eigentlich hat es der Kunde in der Hand, nur nutzt er es nicht! Einfach mal einige Jahre aussetzen, die Verbesserungen sind so minimal von Jahr zu Jahr das es sich wirklich nicht lohnt jede Jahr ein neues Gerät zu kaufen. Mein iPhone 14Pro läuft und läuft und läuft! Von mir bekommen die so schnell kein Geld……
Die Frage ist einfach zu beantworten. Wer dafür genug Geld über hat, dem ist es egal. Andere Sachen werden auch teurer. Um dich glaube von diesen „Zahlern“ gibt es genug um solche Preiserhöhungen durchzuziehen
Apple will lediglich seine eigene Marge – „verständlich“ – zu Gunsten seiner Kunden aufweichen. Die Marge ist ohnehin schon weit über gut und böse. Ich bin mittlerweile raus und froh, wenn die Geräte lang genug halten und ich nur alle paar Jahre austauschen muss.
Ist doch egal, es gibt ja keinen Kaufzwang.
Selbst wenn das Ding 500 € bzw. $ teurer wird, seien wir ehrlich: Es wird trotzdem in Massen gekauft und das nächste Rekordquartal gefeiert. Die Menschen klagen alle, sie hätten kein Geld, aber irgendwoher müssen die Rekordverkaufszahlen ja kommen. Man murrt vielleicht einmal kurz auf, bevor man die Bestellung bei Apple abschickt. Apple kann jeden Preis aufrufen, den sie wollen, die Leute kaufen es trotzdem. Die 0,01 %, die vielleicht tatsächlich darauf verzichten, sind vernachlässigbar.
Ich steige sowieso wieder um vom Smartphone auf ein Handy.
Am besten mit Wählscheibe
Habe mir mal das Galaxy Fold 8 bestellt. Also der Formfaktor den auch das iPhone Fold/Ultra bekommen soll. Im Gegensatz zu Apple bekommt man bei Samsung direkt jede Menge Gutscheine, um den Preis direkt nach unten zu schrauben.
Sowas würde es bei Apple nie geben.
Dennoch überlege ich mir als langjähriger Apple Nutzer das iPhone Fold/Ultra zu kaufen. Wenn es denn nur 2199 € kosten würde, dann wär das fast ein Schnapper für Apple Verhältnisse
Bestimmt gibt es auch dort bald WerbeAbos im Angebot. €250,- Rabatt, dafür alle 45 Sekunden 15 Sekunden Werbung beim Telefonieren und einen Apfel an prominenter Stelle in jedem Foto.