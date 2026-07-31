Das Wichtigste aus Cooks letzter Telefonkonferenz
Siri AI kostet womöglich extra: Die Details aus Apples Quartalsgespräch
Apple hat mit den aktuellen Quartalszahlen vor allem das starke Wachstum bei iPhone und Mac hervorgehoben. Der Mac-Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent zu, gleichzeitig scheint das Dienstegeschäft ein Plateau erreicht zu haben. Im anschließenden Gespräch mit Analysten lieferte Konzernchef Tim Cook zusätzliche Details zu Siri AI, steigenden Speicherpreisen und den aktuellen Lieferproblemen.
Siri AI könnte an höhere iCloud-Tarife gekoppelt werden
Apple denkt offenbar darüber nach, besonders intensive KI-Nutzung über kostenpflichtige iCloud-Tarife abzurechnen. Cook erklärte, dass Nutzer bei umfangreicher Verwendung von Siri AI möglicherweise innerhalb von iCloud+ in einen höheren Tarif wechseln könnten.
Eine endgültige Preisstrategie gebe es noch nicht. Apple rechnet jedoch damit, dass Teile der Anfragen auf den eigenen Geräten verarbeitet werden, während andere Aufgaben über Apples Private Cloud Compute oder externe Rechenzentren laufen. Die dadurch entstehenden Kosten könnten langfristig zumindest teilweise über zusätzliche iCloud-Angebote finanziert werden.
In der EU zunächst nur auf dem Mac
Für Nutzer in Deutschland und anderen EU-Staaten zeichnet sich (trotz des jüngsten Dialoges) eine Einschränkung ab. Siri AI soll auf dem Mac angeboten werden können, zunächst aber nicht auf dem iPhone und iPad. Cook begründete dies mit den unterschiedlichen regulatorischen Vorgaben für die Geräteklassen.
Apple stehe mit der EU-Kommission in Kontakt und wolle die Funktionen möglichst vollständig anbieten. Einen Zeitplan für iPhone und iPad nannte Cook nicht. Bereits in der Vergangenheit hatte Apple die Einführung neuer KI-Funktionen in Europa mit Verweis auf regulatorische Unsicherheiten verzögert.
In China hat Apple inzwischen eine Freigabe für erste Funktionen von Apple Intelligence erhalten. Dazu zählt unter anderem das Entfernen störender Objekte aus Fotos. Die neue Siri benötigt dort jedoch weitere Genehmigungen.
Speicherpreise belasten Mac und iPad
Ungewöhnlich deutlich äußerte sich Cook zu den Kosten für Arbeitsspeicher und Flash-Speicher. Er sprach von extremen Preissteigerungen, die Apple zu höheren Preisen bei Mac und iPad veranlasst hätten. Die Anpassungen seien nur widerwillig vorgenommen worden.
Im laufenden Quartal rechnet Apple mit nochmals höheren Speicherkosten. Ein Teil davon kann zunächst noch durch früher eingekaufte Lagerbestände ausgeglichen werden. Dieser Effekt dürfte nach Angaben des Unternehmens jedoch nachlassen. Apple prüft daher zusätzliche Lieferanten, um die Verfügbarkeit zu verbessern und möglicherweise auch den Preisdruck zu reduzieren.
Nachfrage nach iPhone und Mac unterschätzt
Die aktuellen Lieferprobleme führt Apple nicht auf Ausfälle einzelner Zulieferer zurück. Das Unternehmen habe vielmehr die Nachfrage nach iPhone und Mac unterschätzt. Besonders knapp seien moderne Fertigungskapazitäten für die Apple-Prozessoren.
Die Einschränkungen betreffen inzwischen auch das iPad und sollen sich im laufenden Quartal verstärken. Apple habe bereits Komponenten aus späteren Produktionszeiträumen vorgezogen, stoße damit aber zunehmend an Grenzen.
MacBook Neo gewinnt viele Neukunden
Das MacBook Neo hat nach Angaben Apples einen großen Anteil am Wachstum der Mac-Sparte. Das Modell habe weltweit besonders viele Neukunden und Umsteiger erreicht. Apple meldet für den Mac sowohl bei Erstkäufern als auch bei Besitzern älterer Modelle neue Rekordwerte.
Auch im Bildungsbereich gewinnt das MacBook Neo an Bedeutung. Rund die Hälfte der großen Bestellungen amerikanischer Bildungseinrichtungen habe zuvor eingesetzte Windows-Computer oder Chromebooks ersetzt. Mehrere Schulbezirke orderten jeweils mehrere Tausend Geräte.
App Store spürt Schwäche bei mobilen Spielen
Im Dienstegeschäft meldet Apple inzwischen mehr als 1,5 Milliarden kostenpflichtige Abonnements. Darin enthalten sind sowohl Apple-Dienste als auch Abos von Drittanbietern, die über Apples Plattformen abgerechnet werden.
Gleichzeitig räumte Finanzchef Kevan Parekh eine schwächere Entwicklung bei mobilen Spielen ein. Hinzu kommen Änderungen am App-Store-Geschäftsmodell und externe Zahlungslinks, die Apple in den USA aufgrund eines Gerichtsurteils zulassen muss. Der App Store erreichte dennoch einen neuen Umsatzrekord für ein Juniquartal.
Cooks letzter Auftritt
Für Tim Cook war es zugleich das letzte Konferenzgespräch zu Apples Quartalszahlen in seiner Rolle als Vorstandschef. John Ternus übernimmt den CEO-Posten am 1. September, während Cook dem Unternehmen als Vorsitzender des Verwaltungsrats erhalten bleibt. Ternus nahm bereits an der Fragerunde teil, hielt sich bei seiner ersten Wortmeldung zur künftigen Ausrichtung Apples jedoch noch auffallend zurück.
Also man hat die AI Entwicklung komplett verschlafen, kauft das jetzt von Google zu, das ist aber bei einem 1000€ gerät trotzdem nicht inklusive.
Danke für’s gespräch.
Haha genauso, und was wirklich innovatives neues wirds nicht sein, eher was notdürftig zusammen gebasteltes, dafür dann extra zahlen genau mein Humor
Ja, ich denke auch, wenn ich den sauteuren Porsche kaufe, sollte das Benzin doch im Kaufpreis mit drin sein…
Im Ernst: große serverbasierte KI-Modelle verursachen dauerhaft hohe Kosten, und dass die Anbieter das nicht durch einmalige Zahlungen kompensieren können, sollte klar sein. kI ist teuer.
Keine deutsche Kommentarspalte ohne mindestens einen seltsamen unpassenden Autovergleich.
In dem Fall Apple sollst du aber für den Turbolader monatlich eine Gebühr bezahlen ;)
Mag eine Seite sein. Die Andere mag sein, Hype, wie oft in der IT. Man hat bisher kein vernünftiges Geschäftsmodell entwickeln können. Klar, schon bahnbrechend aber für viele halt auch nur googlen 2.0 sozusagen.
Wenn man dich anschaut was an Energie verblasen wird und die Leute Dinge damit tun, die, man fast genauso schnell auch ohne ki erledigen (vorausgesetzt man bereitet nach, prüft und korrigiert ki output) hätte können, dann bleibts eine Wette. Von daher ist apples Ansatz dort erstmal nicht in vorderster Reihe mitzuspielen nicht ganz verkehrt.
Erinnert mich an die Nokia Fanboys, die auch nicht wahrhaben wollten, als die Smartphoneära anfing.
Wo ist es das denn? Jetzt mal ehrlich.
Und was hat das mit dem Gerätepreis zu tun?
Nutzung von KI verursacht halt eine Menge Kosten (monetär, als auch in Hinsicht auf Ressourcen).
Der Ansatz, dass (offenbar) vieles auf dem Gerät selbst passiert ist ja dennoch DER Pro-Punkt. Was auf dem Gerät passiert verbraucht keine (Server-)Token. Nur alles weitere halt schon. Man muss sehen wo die Grenzen dann sind, wo man evtl. in eine höhere Cloud-Stufe müsste.
ChatGPT ist im kostenlosen Modus ja kaum brauchbar, weil die Grenzen ständig erreicht werden. Im Go-Modus ist man auch schnell dort. Und der erste „normale“ kostet halt auch um die 20$/Monat.
Auf 36 Monate (typische Haltezeit eines aktuellen iPhones) sind das alleine 720$.
Das ist gleichzeitig mein Hauptpunkt warum ich sage: KI wird nie in der Masse ankommen, wenn sie nicht bezahlbar wird.
Und da sehe ich den Ansatz von Apple eher positiv, weil vieles halt On-Device passiert.
Wie gesagt, man muss schauen wo dann Grenzen sind bzw. was nicht mehr lokal berechnet werden kann. Aber das ändert nichts am Prinzip
Microsoft kauft bei OpenAI ein und verlangt für Copilot. Also was haben sie jetzt genau falsch gemacht?
Hast Du ernsthaft gedacht, KI gibt es kostenlos? Die Unternehmen investieren dafür Unsummen und „verschenken“ das dann an die Allgemeinheit?
+1000
Und nicht vergessen: als RAM/SSD nichts „gekostet“ haben, hat Apple die Kunden gemolken.
Jetzt 2026 wo die Preise für RAM/SSD explodierten, sind natürlich die bösen Speicher Hersteller die gierigen und bösen:D
Apple…in game of thrones wären sie die Lennisters ;)
Ich habe mir extra ein Pro gekauft für die Siri AI (und für die Kamera). Dann hätte wohl ein normales iPhone gereicht, wenn dann vieles ausgelagert wird in die Cloud.
Da hast du es auf den Punkt gebracht. Genau die Gedanken hatte ich eben auch. Erst wird einem erzählt, die AI läuft auf dem iPhone, und warum sollte man dafür dann mehr bezahlen, wenn man sie auch wirklich nutzt?
Die lokale Leistung ist eben begrenzt. Immerhin versucht Apple vieles auf dem Gerät zu machen und je nach Task ist eben die Cloud notwendig. Kann gut sein du kommst in den Genuss sobald mit der EU einig geworden. Der Rest hängt davon ab, was du dann eben machst und wie rechenintensiv das Ganze eben ist.
Kaufe niemals was bei Apple, was noch nicht implementiert ist…
Jemand Erfahrung mit macOS 27 Public Beta? Funkt (fast) alles?
Funken tuts auf jeden Fall. Wlan und 5G geht. Der Rest aber auch ;-)
Hab eben die Public installiert.
Man merkt hier nochmal richtig, wie langsam iOS 26 ist. Bisher keine Probleme.
Wenn Siri AI trotz meines iCloud+ Abos mit 2TB extra kostet, kann mich diese AI mal kreuzweise…
Apple wird es nur kapieren, wenn du andere dienste verwendest du die Apple Abos kündigst.
Siri soll kostenpflichtig werden…..sowas aber auch. Hätte ich bei Apple nie vermutet….
Und „intensive Nutzung“ lässt viel Spielraum für Interpretationen.
Zuerst lässt man die EU Nutzer warten – um sie dann ab Tag 1 gleich zur Kasse zu bitten.
Clever !
Du weißt um die Thematik wieso weshalb warum? War glaub jetzt nicht direkt der Plan von Apple, aber das ein gewinnorientiertes Unternehmen Geld verdienen möchte und je mehr desto besser ist dann eher dem Kapitalismus zuzurechnen und nicht Apple als einzelnes Unternehmen. Machen Andere doch ähnlich
Apple hat offenbar irgendwann in den letzten Jahren sein Gespür für technische Entwicklungen und Kundenbedürfnisse und -erwartungen weitestgehend verloren… Dieses ungeschickte Agieren mit anzusehen, tut schon fast weh… Mann, bin ich froh, dass Cook nun zumindest als CEO weg ist!
In den USA gruppiert sich breiter Widerstand allmählich. Rechenzentren die Energie schlucken, Wasser verbrauchen und letztlich irgendwann Jobs kosten werden. Programmierer die daran arbeiten sich selber überflüssig zu machen usw. Man müsste sich eigentlich damit auseinandersetzen, wie die Perspektive für danach aussieht. Gerade im Bereich der Bürotätigkeiten, mittleres Management usw. sind betroffen. Licht und Schatten, wie immer
Mir ist sowieos überall viel zu viel KI. Ich möchte keine Berichte lese oder Fotos und Präsentationen sehen, die eine KI generiert (oder von ihren „Vorlagen“ zusammenkopiert) hat. Bei einem Foto ist es doch viel interessanter zu sehen, was sich der Fotograf gedacht hat, warum er gerade diesen Bildausschnitt gewählt hat, welches Objektiv verwendet wurde, etc. Wenn dann mal auf der Aufnahmen nicht alles perfekt ist, unterstreicht das mMn nur die Authentizität des Bildes.
Apple kriegt den Hals nicht voll genug….ok, Siri nutze ich ohnehin fast überhaupt nicht….dann kann mich auch Siri AI kreuzweise….
Sehe ich genauso
Anfangs wurde kommuniziert, dass (fast) alles auf den Geräten läuft und nur in Ausnahmefälle auf externe Server zugegriffen werde. Dieser Bericht hört sich nun ziemlich anders an.
Das ist auch genau das, was ich so sehe. Man fühlt sich ziemlich hintergangen, in gewisser Weise auch betrogen, da Funktionen heute immer noch nicht da sind, für die man sein Gerät gekauft hat, was dann auf einmal schon wieder veraltet ist.
Ich wäre völlig zufrieden wenn Siri, wie ursprünglich geplant und gedacht, nur funktioniert :) ganz einfach. Das wurde wie lange von Apple zuerst angekündigt dann angeblich realisiert und wieder leise zurückgestellt… KI ist ein anderes Thema, kein Ersatz für eine nicht funktionierende Siri. Apple könnte auch eine Basis KI als Siri einführen- egal- aber die sollte dann inkl sein… imho.
Cheers