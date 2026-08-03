SchichtRad: Schichtkalender mit Urlaubs- und Zuschlagsrechner

SchichtRad ist eine Schichtkalender-App für das iPhone, die ihrem Entwickler zufolge mit direktem Praxisbezug entstanden ist. Auslöser war die Einstellung einer zuvor im BASF-Werk Ludwigshafen genutzten Schichtplan-App. Dabei sei das Feedback von Schichtarbeitern direkt in die Entwicklung eingeflossen. Die App soll dabei helfen, wiederkehrende Schichtpläne zu verwalten und freie Tage zu überblicken. Ergänzend bietet sie Funktionen wie Urlaubsplanung und die Berechnung von Schichtzulagen.

Aus der Praxis entstanden

In der App kann man zwischen sieben fertigen Schichtmodellen wählen, darunter Vorlagen für in der Industrie und im Gesundheitswesen verbreitete Systeme. Wer einen anderen Dienstplan nutzt, kann stattdessen ein eigenes Schichtmodell mit individuellen Schichtzeiten, Farben und Abläufen erstellen.

Die App erstellt den Kalender auf Grundlage des ausgewählten Modells und der jeweiligen Schichtgruppe. Änderungen, etwa durch Schichttausch oder zusätzliche Freischichten, wirken sich laut Entwickler direkt auf Kalender, Statistiken und weitere Auswertungen aus.

Urlaubsplanung und Zuschläge im Blick

Ergänzend bietet SchichtRad verschiedene Planungswerkzeuge. So lässt sich etwa prüfen, ob Urlaubstage auf ohnehin freie Schichten fallen würden. Eine Statistik zeigt unter anderem die Verteilung von Arbeits- und Freizeittagen sowie Wochenend- und Feiertagsdiensten an. Ein integrierter Rechner hilft bei der Berechnung der voraussichtlichen Vergütung einschließlich möglicher Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit.

Die Schichten lassen sich in die Kalender von iOS- und Android-Geräten exportieren und mit anderen Personen teilen. Beispielsweise kann das komplette Schichtmodell per QR-Code oder Link an Kollegen weitergegeben werden. Für iOS steht zudem ein Widget für den Home-Bildschirm zur Verfügung.

Kostenloser Test und Einmalkauf

Neben den Planungsfunktionen bietet die App einen Countdown bis zur nächsten Schicht, Hinweise zu Schlafzeiten und Ernährung sowie Erinnerungen an bevorstehende Dienste oder persönliche Termine.

SchichtRad kann sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden. Anschließend lässt sich die App gegen eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro dauerhaft freischalten.