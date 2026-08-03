Aus der Praxis entstanden
SchichtRad: Schichtkalender mit Urlaubs- und Zuschlagsrechner
SchichtRad ist eine Schichtkalender-App für das iPhone, die ihrem Entwickler zufolge mit direktem Praxisbezug entstanden ist. Auslöser war die Einstellung einer zuvor im BASF-Werk Ludwigshafen genutzten Schichtplan-App. Dabei sei das Feedback von Schichtarbeitern direkt in die Entwicklung eingeflossen. Die App soll dabei helfen, wiederkehrende Schichtpläne zu verwalten und freie Tage zu überblicken. Ergänzend bietet sie Funktionen wie Urlaubsplanung und die Berechnung von Schichtzulagen.
Aus der Praxis entstanden
In der App kann man zwischen sieben fertigen Schichtmodellen wählen, darunter Vorlagen für in der Industrie und im Gesundheitswesen verbreitete Systeme. Wer einen anderen Dienstplan nutzt, kann stattdessen ein eigenes Schichtmodell mit individuellen Schichtzeiten, Farben und Abläufen erstellen.
Die App erstellt den Kalender auf Grundlage des ausgewählten Modells und der jeweiligen Schichtgruppe. Änderungen, etwa durch Schichttausch oder zusätzliche Freischichten, wirken sich laut Entwickler direkt auf Kalender, Statistiken und weitere Auswertungen aus.
Urlaubsplanung und Zuschläge im Blick
Ergänzend bietet SchichtRad verschiedene Planungswerkzeuge. So lässt sich etwa prüfen, ob Urlaubstage auf ohnehin freie Schichten fallen würden. Eine Statistik zeigt unter anderem die Verteilung von Arbeits- und Freizeittagen sowie Wochenend- und Feiertagsdiensten an. Ein integrierter Rechner hilft bei der Berechnung der voraussichtlichen Vergütung einschließlich möglicher Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit.
Die Schichten lassen sich in die Kalender von iOS- und Android-Geräten exportieren und mit anderen Personen teilen. Beispielsweise kann das komplette Schichtmodell per QR-Code oder Link an Kollegen weitergegeben werden. Für iOS steht zudem ein Widget für den Home-Bildschirm zur Verfügung.
Kostenloser Test und Einmalkauf
Neben den Planungsfunktionen bietet die App einen Countdown bis zur nächsten Schicht, Hinweise zu Schlafzeiten und Ernährung sowie Erinnerungen an bevorstehende Dienste oder persönliche Termine.
SchichtRad kann sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden. Anschließend lässt sich die App gegen eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro dauerhaft freischalten.
Entwickler: Marius Meissner
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Sehr starres System, ich arbeite z.B. mit 7 Schichten in keinen festen Rotationen, was in dieser App nicht vorgesehen ist. Da bleibe ich lieber bei Supershift.
Habs auch kurz angeguckt….an Supershift kommt nix ran!
Minderheiten. Solche Tools richten sich sicher eher an die Mehrheit. Nichts für dich. Weiterschalten. :)
Supershift ist wirklich top
Sieht die App vor, dass die Einteilung und Planung von einer Person gemacht wird und dann der Kalender verteilt wird? Stell mir nur vor, dass wenn jeder Änderungen vornehmen kann, dann schickt man sich ja dauernd ics Kalender hin und her. Cloud oder so wird ja nicht erwähnt…
Ist das etwa die eierlegende Wollmilchsau für mich? Cool!
Leider keine Möglichkeit für die Applewatch.
Supershift ist perfekt für mich. Seit kurzem kann man sich sogar einen Wecker pro Schicht konfigurieren.
Gibt nix besseres wie Supershift . Alles andere nunja!
Vielen Dank an die Empfehlungen für Supershift.
Seit langer Zeit suche ich diese Flexibilität.
Hervorragend!
Vor Jahren habe ich mal Urlaubsplan benutzt.
War ganz praktisch, da dt. Feiertage hinterlegt waren und man wirklich einfach sehr viel konfigurieren konnte mit persönlichen Bedürfnissen.
Nach zig Jahren gab es dann einmal keine Updates mehr. Sie funktionierte aber noch lange.
Jetzt habe ich gesehen, dass der Entwickler die App wieder neu aufgelegt hat.
Also, falls jemand Alternativen sucht für Schichtplaner sollte sich die App mal anschauen.