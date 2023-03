iPhone künftig auch in Deutschland ohne SIM-Schublade

Mit der für Herbst erwarteten nächsten iPhone-Generation wird Apple vermutlich auch in Europa auf die bislang noch bei den hiesigen iPhone-Modellen vorhandene Schubladen für Nano-SIM-Karten verzichten. In den USA bietet Apple ja bereits die aktuellen iPhone-14-Modelle mit einer Dual-eSIM-Option an. Physische SIM-Karten werden bei den neuesten US-iPhones jetzt schon nicht mehr unterstützt.

iPhone 15 ohne SIM-Fach

Das französische Apple-Blog iGeneration will über Informationen verfügen, die auf eine entsprechende Umstellung der europäischen Modelle mit den kommenden iPhone-Modellen hinweisen. So sollen das iPhone 15 und iPhone 15 Pro in Frankreich ohne das klassische SIM-Fach in den Handel kommen und es ist davon auszugehen, dass diese Änderung dann auch für die restlichen Länder in Europa gilt. Apple vertreibt hier bislang grenzübergreifend stets einheitliche Geräteversionen – aktuell sind dies die iPhone-Modelle A2882, A2886, A2890 und A2894.

Die Dual-Nano-SIM-Schublade gab es nur in Hongkong oder Macau

Den offenbar problemlosen Verlauf der Umstellung von physischen SIM-Karten auf die eSIM in Apples Heimatland darf man wohl als Generalprobe dafür werten, dass Apple sich den mit einer SIM-Schublade verbundenen Mehraufwand und vor allem auch die daraus resultierenden Zusatzkosten künftig in weiteren Ländern spart. Der iPhone-Hersteller hat ja schon über die letzten Jahre hinweg stetig darauf hingearbeitet, seine Produkte nicht nur mit dem neuen Standard kompatibel zu machen, sondern insbesondere auch die „Handhabung“ der elektronischen SIM-Karten so einfach wie möglich zu machen.

iOS mit umfassender eSIM-Unterstützung

Bereits seit einiger Zeit ist es möglich, eine klassische im iPhone untergebrachte SIM-Karte einfach und schnell in eine eSIM zu konvertieren. Die Funktion wurde anfangs nur beim Einrichten eines neuen Geräts angezeigt, steht mittlerweile aber standardmäßig in den iOS-Einstellungen zur Verfügung. Mit iOS 16 hat Apple zudem die Möglichkeit ergänzt, installierte eSIM-Profile drahtlos von einem auf ein anderes iPhone zu übertragen.