Schon seit dem vergangenen Jahr bietet das iPhone Nutzern ausgewählter Netzbetreiber die Konvertierung vorhandener Plastik-SIM-Karten in virtuelle eSIMs an und führt diesen Prozess direkt auf dem iPhone durch :

eSIM-Konvertierung schon möglich Neu in iOS 16: eSIM-Profil per Bluetooth übertragen

Insert

You are going to send email to