Luftqualität-App des Bundesumweltamts jetzt auch auf der Apple Watch

Das Umweltbundesamt hat seine kurz und knapp Luftqualität genannte Informations-App zur aktuellen Schadstoffbelastung in Version 3.0 eröffnet. Das erste Update für die App nach knapp einem Jahr Pause bringt unter anderem die Unterstützung für die Anzeige auf der Apple Watch.

Die Luftqualität-App des Umweltbundesamts haben wir bei ihrer Veröffentlichung von mittlerweile dreieinhalb Jahren erstmals vorgestellt. In der Anwendung werden stündlich aktualisierte Daten zur Luftqualität von mehr als 400 Messstationen in Deutschland angezeigt. Als Anwender kann man sich hier dann deutlich detailliertere Informationen abholen, als nur den beispielsweise bei Apple Karten angezeigten allgemeinen Luftqualitätsindex (LQI). Die App listet neben einer allgemeinen LQI-Einstufung die konkrete Belastung in den Feinstaub-Kategorien PM10 und in der neuesten Version nun auch PM2,5. Zudem werden die Werte für die Belastung durch Stickstoffdioxid und Ozon angezeigt.

Asthmatiker oder Menschen mit Einschränkungen im Bereich der Atemwege können damit verbunden auch von der Möglichkeit profitieren, sich bei einer Verschlechterung der Luftqualität in der Umgebung per Push-Mitteilung warnen zu lassen. Unabhängig davon kann man über die App auch tägliche Berichte und Vorhersagen zur Luftqualität beziehen und damit verbunden Gesundheitstipps erhalten.

Messwerte auf der Apple Watch und als Widget

Der Apple-Watch-Ableger der Luftqualität-App bietet den schnellen Zugriff auf die Messwerte von Stationen in der Nähe sowie die in der iPhone-App vom Nutzer festgelegten Favoriten als eigenständige App oder in Form von Komplikationen direkt vom Handgelenk aus.

Alternativ oder ergänzend bietet sich auch die Möglichkeit, die Luftqualitätsmesswerte von einer bestimmten oder automatisch von der nächstgelegenen Station als Widget auf dem Home-Bildschirm des iPhone anzuzeigen.