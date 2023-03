Apples HomeKit-Upgrade wieder verfügbar und endgültig repariert

Haben die von Apple in dieser Woche freigegebenen Updates eure HomeKit-Probleme endgültig behoben? Wenn iOS 16.4 beziehungsweise die korrespondierenden Updates für die restlichen Apple-Geräte installiert sind, können ja nun auch jene Apple-Nutzer auf die neue HomeKit-Architektur wechseln, die diesen Sprung nicht schon zuvor gemacht haben.

Damit tatsächlich auch alles wie vorgesehen klappt, hat Apple bereits vor einiger Zeit schon die Schritt-für-Schritt-Anleitung „Upgrade auf die neue HomeKit-Architektur“ veröffentlicht. Das Dokument ist als Reaktion auf die massiven Probleme entstanden, mit denen sich anfangs etliche Nutzer in diesem Zusammenhang konfrontiert sahen.

Apple hat drei Monate lang nachgebessert

Apple hat die Möglichkeit zum Upgrade auf die neue HomeKit-Architektur ja ursprünglich bereits Mitte Dezember vergangenen Jahres bereitgestellt, musste die Funktion wenige Tage danach allerdings wieder zurückziehen, nachdem auch der hauseigene Support keine brauchbaren Lösungen für die von Problemen geplagten Kunden parat hatte. Insbesondere machte vielen Nutzern die Tatsache zu schaffen, dass andere Familienmitglieder teils jeglichen Zugriff auf die HomeKit-Installation verloren hatten.

Mit iOS 16.4 soll nun alles besser sein und die ersten Erfahrungsberichte hören sich durchaus vielversprechend an. Stört euch nicht an dem in der Apple-Anleitung noch vorhandenen Hinweis, dass die Option zum Upgrade auf die neue Home-Architektur vorübergehend nicht verfügbar ist. Apple wird diesen Textbox in den nächsten Tagen entfernen, denn die Möglichkeit zur Aktualisierung wird nun auch für all jene Nutzer angezeigt, die das Upgrade bislang noch nicht gemacht haben.

Ihr finden die entsprechende Option innerhalb der Home-App in den „Einstellungen des Zuhauses“ und dort, wenn ihr den Bereich „Softwareupdate“ auswählt. Dieser Bereich und damit verbunden das Update-Angebot werden allerdings nur dann angezeigt, wenn die Aktualisierung nicht zuvor schon vorgenommen wurde.