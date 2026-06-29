iPhone-Jubiläum mit sechs neuen Modellen

Im kommenden Jahr feiert das iPhone seinen zwanzigsten Geburtstag. Erstmals dürfte dann auch das bislang stets gemeinsam mit den iPhone-Pro-Modellen im September vorgestellte Standard-iPhone erst mit Verzögerung im Frühjahr erscheinen. Unterm Strich dürfen wir im Jubiläumsjahr sechs neue iPhone-Modelle erwarten.

Was wir grob für das nächste Jahr erwarten können, ist schon länger bekannt. Auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo hat nun ein offenbar gut mit Apples Produktionspartnern und Zulieferern vernetzter Nutzer ein paar weitere Details publik gemacht. Die Informationen müssen zwar nicht zwingend zutreffen, passen aber ganz gut ins bisherige Bild.

Neuer Zeitplan für das iPhone

So soll im Frühjahr neben einer zweiten Generation des iPhone Air das iPhone 18 gemeinsam mit dem iPhone 18e erscheinen. Dies entspricht dem schon länger kolportierten neuen Veröffentlichungsplan von Apple. Dabei soll der September den teuren Pro- und Klapp-Modellen vorbehalten sein. Erstmals werden hier ja in diesem Jahr das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das Klapp-iPhone, das vermutlich iPhone Ultra heißen wird, erwartet.

Apples iPhone-Lineup 2027 (automatische Übersetzung)

Wer ein Standardmodell des iPhone 18 kaufen will, muss demnach bis zum Frühjahr 2027 warten. In der Konsequenz bedeutet dies, dass alle Nutzer, die direkt im September ein neues iPhone haben wollen, zwingend zu den teureren Modellen greifen müssen.

Bemerkenswert ist auch, dass das iPhone 18e wie sein Vorgänger weiterhin auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz limitiert ist.

Sechs Modelle im Jubiläumsjahr

Nach den drei iPhone-Modellen im Frühjahr sollen im Herbst 2027 drei weitere neue Apple-Telefone folgen. Hier dürften wir dann die Jubiläumsmodelle iPhone 19 Pro und iPhone 19 Pro Max sowie bereits die zweite Generation des Klapptelefons iPhone Ultra erwarten.

Bis dahin ist noch etwas Zeit. Wir sind zunächst einmal darauf gespannt, in welcher Form und zu welchem Preis Apple tatsächlich bereits in diesem Jahr mit einem Klapp-iPhone zur Stelle ist. Eines scheint mit Blick auf die iPhone-Vorstellung im September klar: Apple wird auch hier die Preise in ähnlicher Form anziehen, wie wir es in der vergangenen Woche bei Macs, iPad und Home-Geräten gesehen haben.