Apples Zeitplan für 2027
iPhone-Jubiläum mit sechs neuen Modellen
Im kommenden Jahr feiert das iPhone seinen zwanzigsten Geburtstag. Erstmals dürfte dann auch das bislang stets gemeinsam mit den iPhone-Pro-Modellen im September vorgestellte Standard-iPhone erst mit Verzögerung im Frühjahr erscheinen. Unterm Strich dürfen wir im Jubiläumsjahr sechs neue iPhone-Modelle erwarten.
Was wir grob für das nächste Jahr erwarten können, ist schon länger bekannt. Auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo hat nun ein offenbar gut mit Apples Produktionspartnern und Zulieferern vernetzter Nutzer ein paar weitere Details publik gemacht. Die Informationen müssen zwar nicht zwingend zutreffen, passen aber ganz gut ins bisherige Bild.
Neuer Zeitplan für das iPhone
So soll im Frühjahr neben einer zweiten Generation des iPhone Air das iPhone 18 gemeinsam mit dem iPhone 18e erscheinen. Dies entspricht dem schon länger kolportierten neuen Veröffentlichungsplan von Apple. Dabei soll der September den teuren Pro- und Klapp-Modellen vorbehalten sein. Erstmals werden hier ja in diesem Jahr das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das Klapp-iPhone, das vermutlich iPhone Ultra heißen wird, erwartet.
Apples iPhone-Lineup 2027 (automatische Übersetzung)
Wer ein Standardmodell des iPhone 18 kaufen will, muss demnach bis zum Frühjahr 2027 warten. In der Konsequenz bedeutet dies, dass alle Nutzer, die direkt im September ein neues iPhone haben wollen, zwingend zu den teureren Modellen greifen müssen.
Bemerkenswert ist auch, dass das iPhone 18e wie sein Vorgänger weiterhin auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz limitiert ist.
Sechs Modelle im Jubiläumsjahr
Nach den drei iPhone-Modellen im Frühjahr sollen im Herbst 2027 drei weitere neue Apple-Telefone folgen. Hier dürften wir dann die Jubiläumsmodelle iPhone 19 Pro und iPhone 19 Pro Max sowie bereits die zweite Generation des Klapptelefons iPhone Ultra erwarten.
Bis dahin ist noch etwas Zeit. Wir sind zunächst einmal darauf gespannt, in welcher Form und zu welchem Preis Apple tatsächlich bereits in diesem Jahr mit einem Klapp-iPhone zur Stelle ist. Eines scheint mit Blick auf die iPhone-Vorstellung im September klar: Apple wird auch hier die Preise in ähnlicher Form anziehen, wie wir es in der vergangenen Woche bei Macs, iPad und Home-Geräten gesehen haben.
Ich finde die Bezeichnung iPhone Ultra nicht passend, zumindest nicht, was man bisher an Gerüchten gelesen hat. Unter Ultra verstehe ich die höchste Ausbaustufe, die mindestens die Features der „niedrigeren“ Stufen hat. D.h. bei einem Ultra würde ich auch mindestens die drei Linsen der Pro Modelle erwarten und nicht nur eine abgesteckte Variante wie die Mockups kolportieren. Ein doppelt so großes und klappbares Air macht für mich noch kein Ultra-Modell aus.
Aber gut, wird mir auch egal sein, das werden eh Preisregionen, die ich für ein Smartphone nicht bereit bin zu zahlen.
Ifold wäre Mega. Und das Jubiläums phone (20) dann Ultra
Klappstulle!
Iphone Flap hat wohl die Marketingabteilung nicht abgeholt ;-)
Fände iPhone Fold oder so iPhone Origami auch besser.
Bin aber froh, dass das iPhone Pro (Max) weiterhin die beste Kamera spendiert bekommt.
Kann mich jemand aufklären? Wenn nächstes Jahr das 20.Jubiläum des iPhone, wieso kommt dann das iPhone 19?
Weil das iPhone 1 im Folge ja nahezu unverändert war bis auf den doppelten Speicher.
Im Jahr 3 kam das 3GS aber das 3G kam von dem Netzstandard. Das iPhone 1 (und2 wenn Du so willst) hatten nur GSM.
Bei der Vorstellung des iPhone X = 10 wurde das „iPhone 9“ auch ausgelassen.
Wahrscheinlich wird man es hier auch so machen. Meine Vermutung zumindest
Zum 30. gibt’s dann das iphone xxx :-D
wird vermutlich nicht iPhone 19 heißen, sondern vielleicht iPhone XX
zwischen iPhone X (2017) und iPhone 11 (2019) war das XS und XR (2018)
Gab’s ein iPhone 9? :)
Gerüchten zufolge will Apple auf den Namen „iPhone 19“ verzichten und im Jubiläumsjahr die neuen Geräte direkt als „iPhone 20“ herausgeben, angeblich mit völligen Neuerungen. Man wird sehen…
Iphones:
2007: 2G
2008: 3G
2009: 3GS
2010: 4
2011: 4S
2012: 5
2013: 5S
2014: 6
2015: 6S
2016: 7
2017: 8 & X
2018: XS
2019: 11
2020: 12
2021: 13
2022: 14
2023: 15
2024: 16
2025: 17
2026: 18
2027: 19
Kaufe dann mal im Früjahr 27 das iPhone Air 2. War bisher mit dem Air schon sehr zufrieden.
Warum kaufst du dann ein neues?
Weil er es will und kann anscheinend ?!
Oder er nichts über Version 2 weiß?
1. Jubiläum – iPhone 3G
2. Jubiläum – iPhone 3GS
3. Jubiläum – iPhone 4
4. Jubiläum – iPhone 4S
5. Jubiläum – iPhone 5
6. Jubiläum – iPhone 5S
7. Jubiläum – iPhone 6
8. Jubiläum – iPhone 6S
9. Jubiläum – iPhone 7
10. Jubiläum – iPhone 8 / X
11. Jubiläum – iPhone XS / XR
12. Jubiläum – iPhone 11
13. Jubiläum – iPhone 12
14. Jubiläum – iPhone 13
15. Jubiläum – iPhone 14
16. Jubiläum – iPhone 15
17. Jubiläum – iPhone 16
18. Jubiläum – iPhone 17
19. Jubiläum – iPhone 18
20. Jubiläum – iPhone 19
Sollte als Antwort auf khws Frage gelten. Ob es überhaupt iPhone 19 heißen wird, ist ja auch noch nicht klar, beim potentiellen iPhone 9 hatte Apple ja auch etwas gegen die Nummerierung.
Das dürfte heftig werden für Apple.
Viel Geld verbraten für den iCar und das iPhone in- Super-Dünn.
Die Vision -Pro ist auch nicht so der Verkaufsschlager.
Das FOLD dürfte dann auch extrem teuer sein.
Das NEO hat aber voll eingeschlagen.
Sollte klar sein , wohin die reise geht.
Zu günstigen Macs? Oder Neo abschaffen, damit die Leute die teuren Sachen kaufen. IQ1000
Na wo geht die Reise hin ?
Es gibt genug Produkte die Apple richtig Geld verdienen lassen! Klar gibt es wie im jedem Unternehmen Ausreißer oder Produkte sind zur falschen Zeit auf dem Markt . Das Air wird zum Beispiel klein geredet aber ist 3 mal so oft verkauft worden wie das 16 plus . Ich bin auf jeden Fall gespannt welche Produkte die nächsten 1-2 Jahre raus kommen .
Ob man dann kauft ist ja zum Glück jedem selbst überlassen.
Sofern Du mit „Das iPhone in superdünn“ das iPhone Air meinst, ist das aus Apples Sicht ein Erfolg. Absatzziel wurde erreicht. Grundlage für das Fold in der Praxis erprobt.
War das noch schön, als es einfach nur ein iPhone gab.
Die Preise sind noch interessanter