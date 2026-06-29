SwitchBot hat sein Produktprogramm um eine mit Matter kompatible RGBICWW-Deckenleuchte erweitert. Okay, der Produktname klingt jetzt nicht besonders sexy und ihr müsst auch nicht versuchen, RGBICWW als Wort auszusprechen. Es handelt sich dabei lediglich um ein Kürzel, das die für das Produkt genutzte Lichttechnologie beschreibt.

RGBICWW steht für Rot, Grün, Blau. IC bedeutet, dass sich die LEDs unabhängig kontrollieren lassen. CW und WW sagen aus, dass die Lampe sowohl warme als auch kalte Weißtöne erzeugen kann. Die Farbtemperatur lässt sich dabei zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin einstellen.

Standardlicht oder dynamische Effekte

Die Möglichkeit, unterschiedliche Farbbereiche innerhalb der Leuchte separat anzusteuern erlaubt es, Farbverläufe und mehrfarbige Effekte zu aktivieren. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten deutlich über den Bereich einer klassischen Deckenleuchte hinaus. Die Lampe kann auch als Stimmungslicht für Filmabende, gemütliche Abende in Gesellschaft oder Partys verwendet werden.

Über die SwitchBot-App stehen hierfür zahlreiche Beleuchtungsszenen und Effekte zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich Zeitpläne und Routinen einrichten, um das Licht automatisch an bestimmte Tageszeiten anzupassen. Dank der Unterstützung von Matter wird auch die Einbindung in Apple Home oder andere Smarthome-Plattformen sowie eine Steuerung per Sprachbefehl unterstützt. Optional kann die Leuchte auch mit einer separat erhältlichen Fernbedienung kombiniert werden.

Zwei Größen für unterschiedliche Räume

Die neue Leuchte wird in zwei Varianten angeboten. Das größere Modell mit einem Durchmesser von 38 Zentimetern erreicht laut SwitchBot eine maximale Helligkeit von 3.200 Lumen und ist für größere Räume wie Wohn- oder Schlafzimmer vorgesehen. Die kleinere Version mit 30 Zentimetern liefert bis zu 2.000 Lumen und soll sich beispielsweise für Flure, Badezimmer oder Abstellräume eignen.

Die neue SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte ist ab sofort direkt beim Hersteller sowie über Amazon erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99 Euro für das kleinere Modell und 69,99 Euro für die größere Ausführung.

Einführungsrabatt zum Marktstart

Direkt bei SwitchBot gibt es mit dem Code PDDAY20 aktuell 25 Prozent Einführungsrabatt, sodass die kleinere Variante für 37,49 Euro und das größere Modell für 55,99 Euro zu haben ist.