Das 2022 vom erfolgreichen deutschen Spieleautor Marco Teubner veröffentlichte Brettspiel „Rettet die Arktis“ ist jetzt auch für iPhone und iPad erhältlich. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der App könnte kaum besser passen. Das Spiel hat den Klimawandel zum Thema und ein Teil der damit erzielten Erlöse soll die Klimaforschung unterstützen.

„Rettet die Arktis“ ist ein Familienspiel, das mit Kindern ab fünf Jahren gespielt werden kann und den dramatischen Wandel der Umweltbedingungen in der Arktis spürbar machen soll. Das Spiel ist in Zusammenarbeit mit dem Polarforscher Arved Fuchs entstanden und thematisiert Probleme wie schwindende Eisschollen, bedrohte Lebensräume für Eisbären und wachsende Mengen Plastikmüll in einer der letzten Wildnisregionen der Erde.

Kooperatives Taktik-Spiel

Im gemeinsamen Spiel folgt man der Aufgabe, zwei Eisbären bei der Nahrungssuche zu unterstützen und zugleich den in der Arktis angeschwemmten Müll zu entfernen. Dabei muss die Spielfigur über Eisschollen manövriert werden und man verändert das Spielfeld durch seine Züge stetig. Brüchige Schollen und größer werdende Lücken erfordern stetig mehr taktisches Geschick.

Die Entwickler betonen, dass das Spieldesign bewusst auf einen erhobenen Zeigefinger verzichtet. Man wolle die Nutzer nicht belehren oder ermahnen, vielmehr sollen diese ein intuitives Verständnis dafür entwickeln, wie sich ein Ökosystem unter Druck verändert und welche Anforderungen das an seine Bewohner stellt.

Brettspiel als App umgesetzt

Die digitale Fassung folge dem Original von Marco Teubner treu, sei jedoch sorgfältig für Smartphones und Tablets weiterentwickelt worden. Das Spiel lässt sich mit bis zu vier Spielern im Solo- oder Team-Modus spielen und bietet drei Schwierigkeitsgrade. Eine Bestenliste und Belohnungen sollen für Langzeitmotivation sorgen.

„Rettet die Arktis“ wird im App Store für iOS zum Preis von 4,99 Euro angeboten.