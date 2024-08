iPhone-Event: Alles deutet auf 10. September – Feingewebe vor dem Aus?

Der 10. September scheint als Termin für die diesjährige iPhone-Vorstellung inzwischen gesetzt. Wir haben dieses Datum ja bereits vor vier Monaten durchgesteckt bekommen. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg zitiert nun seine in der Regel zuverlässigen Quellen ebenfalls in dieser Richtung: Apple plane seine größte Produkteinführung in diesem Jahr am 10. September abzuhalten. In diesem Zusammenhang ist auch die Rede davon, dass wir dann neben neuen Modellen von iPhone und Apple Watch auch neue AirPods sehen werden.

Ein Update für die Standard-AirPods ist ebenfalls schon seit einiger Zeit im Gespräch. Hier wird erwartet, dass die vierte Generation der Ohrhörer die beiden derzeit noch bei Apple erhältlichen Generationen 2 und 3 ablöst.

Feingewebe-Aus oder neue Version?

Im Zusammenhang mit der Einführung der neuen iPhone-Modelle stellt sich insbesondere auch die Frage, ob Apple neue Überraschungen im Zubehörbereich aus dem Hut zaubern wird. Die im vergangenen Jahr als Ersatz für Leder vorgestellten Feingewebe-Hüllen werden vielerorts kritisiert und wir haben zu Wochenbeginn schon darüber berichtet, dass die verschiedenen Sonderangebote bei Apples Vertriebspartner Anzeichen eines Ausverkaufs aufweisen.

Dieser Eindruck wird inzwischen dadurch bestätigt, dass zahlreiche Hüllen und Armbänder aus Feingewebe im amerikanischen Apple Store nicht mehr lieferbar sind. Apple Deutschland listet das Zubehör derzeit noch als verfügbar, doch dürfte sich das in Kürze ändern. Fragt sich nur, ob Apple diese Produktreihe komplett einstampft oder eine überarbeitete Variante davon in petto hat.

Apples September-Zeitplan 2024

Wenn die Dinge rund um die Vorstellung des iPhone 16 ihren üblichen Gang gehen, dürfen wir mit der Ankündigung von Apples September-Event bereits am Dienstag, dem 27. August rechnen.

Eine Vorstellung der Geräte zwei Wochen darauf am 10. September würde nach Apples Standardzeitplan bedeuten, dass sich die neuen iPhone-Modelle und wohl auch die sonst vorgestellten Geräte dann vom 13. September an vorbestellen lassen und ab dem 20. September erhältlich sind.