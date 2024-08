Anker 100-Watt-Ladegerät mit Klappstecker: Feines Teil für unterwegs

Netzteile mit Klappstecker sind in den USA nichts Besonderes. Hierzulande sieht man dergleichen aber so gut wie nie. Wohl weil es zu aufwändig ist, dergleichen mit einem Eurostecker umzusetzen.

Anker hat die Herausforderung angenommen und bietet im Rahmen seiner neuen Prime-Produktreihe ein 100-Watt-Ladegerät mit Klappstecker an. Das neue Wandladegerät basiert auf der neuesten GaN-Technologie und kann damit an sich schon sehr kompakte Abmessungen bieten. Der umklappbare Stecker ist hier dann noch das i-Tüpfelchen, wenn man das Zubehör regelmäßig mitnehmen will.

Portabilität ist dann auch gleich ein wichtiges Stichwort. Wenn ihr lediglich ein Ladegerät für zuhause sucht, könnt ihr auch zu einer einfacheren Variante greifen. Auf dem Schreibtisch oder im Regal dürfte es kaum einen Unterschied machen, ob die beiden Pins sich anklappen lassen oder nicht. Hier wäre vielleicht eher das von UGREEN angebotene Ladegerät in Roboterform eine Überlegung wert.

Sehr gute Verarbeitung

Aber zurück zum neuen Anker-Ladegerät. Wenn es klein und handlich sein soll, ist der neue 100-Watt-Adapter in seiner Leistungsklasse eigentlich fast unschlagbar. Klappt man den Stecker an, kommt man fast mit 4 x 8 Zentimetern aus. Die beiden Pins stehen hinten dann aber doch noch rund 5 Millimeter über. In der Tiefe misst das Netzteil knapp 3 Zentimeter.

Der Klappmechanismus verfügt über eine integrierte Feder, damit klappt das Steckerduo satt und wackelfrei ans Gehäuse und lässt sich ebenso verlässlich und stabil wieder aufrichten.

Die 100 Watt Gesamtleistung können entweder einzeln über einen der beiden USB-C-Anschlüsse ausgegeben werden oder teilen sich je nach Belegung zwischen den beiden USB-C- und einer USB-A-Buchse auf.

Aufpreis für kompaktes Format

Preislich liegt das Ladegerät aus der Prime-Serie von Anker bei 79,99 Euro. Damit bezahlt man für die kompakte Form einen durchaus stattlichen Aufpreis gegenüber herkömmlichen und etwas größeren Ladewürfeln. Das Anker USB-C-Ladegerät 736 ist mit ebenfalls drei Anschlüssen und 100 Watt Gesamtleistung dank eines 25-Prozent-Coupons momentan schon für 45 Euro zu haben.