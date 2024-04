iPhone 16: Vorstellung wohl am 10. September

So wie es aussieht, sehen wir das iPhone 16 in diesem Jahr nahezu zeitgleich wie das iPhone 15 im vergangenen Jahr. Aus zuverlässiger Quelle konnten wir hören, dass Apple die Ankündigung auch in diesem Jahr wieder für die 37. Kalenderwoche, also die zweite Woche im September plant.

Konkret liegt auch in diesem Jahr wieder der Dienstag in dieser Woche, also der 10. September 2024 hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr hat Apple sein iPhone-Event am 12. September abgehalten.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Markteinführung der neuen Geräte analog zu den vergangenen Jahren verläuft, lassen sich die iPhone-16-Modelle dann von Freitag, dem 13. September 2024 an vorbestellen und kommen wieder eine Woche später am 20. September in den Handel.

Die Information zu Apples diesjährigem Zeitplan erreicht uns früher als sonst. In der Vergangenheit mussten wir stets bis in den Sommer warten, bis wir aus gleicher Quelle die bislang stets zutreffenden Informationen erhalten haben.

Dummy-Fotos zeigen bereits was kommt

Heute früh erst haben wir darüber berichtet, dass im Netz mittlerweile auch Fotos kursieren, die nicht funktionierende, aber in ihren Abmessungen und der Ausführung wohl zutreffende Modelle der kommenden iPhones zeigen.

Die augenscheinlichste Änderung dürfte die veränderte Kameraanordnung bei den beiden Standardmodellen sein. Die vertikale Platzierung der Objektive ist nötig, um künftig auch hiermit räumliche Videoaufnahmen zu ermöglichen. Apple hat hier natürlich vor allem die Kompatibilität mit seiner neuen Datenbrille Vision Pro im Auge.

Der Bildschirm der beiden Pro-Modelle des iPhone 16 soll zudem einen Tick größer werden. Die Rede ist von 6,3 Zoll statt 6,1 Zoll beim iPhone 16 Pro und 6,9 Zoll statt 6,7 Zoll beim iPhone 16 Pro Max. Damit verbunden soll der Bildschirmrand der Geräte weiter schrumpfen, sodass sich die äußeren Abmessungen der Geräte im besten Fall nur unwesentlich verändern.