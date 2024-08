AirPods 4: Zwei Versionen sollen die neuen iPhone-Modelle begleiten

Gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen dürfen wir im kommenden Monat auch neue Versionen der AirPods erwarten. Mit dem Update wird Apple dann auch ein Stück weit dafür sorgen, dass die Produktlinie übersichtlicher wird. Die AirPods der 4. Generation sollen in diesem Jahr sowohl die AirPods der 3. als auch die AirPods der 2. Generation ablösen.

Der Apple-Experte Mark Gurman lässt in seinem neuesten Rundschreiben an Abonnenten verlauten, dass Apple anstelle dieser beiden bereits älteren Modelle die AirPods 4 in zwei neuen Varianten vorstellen wird, die sich vor allem darin unterscheiden, dass sie mit oder ohne aktive Geräuschreduzierung erhältlich sind.

Die noch aktuellen AirPods der 3. Generation

Vor allem bei den AirPods 2 scheint das Update auf ein mit aktueller Technik ausgestattetes Modell dringend nötig. Diese Variante der AirPods ist nun seit 2019 durchgehend bei Apple erhältlich. Die AirPods der 3. Generation sind mit veränderter Optik dann 2021 auf den Markt gekommen, also auch schon wieder drei Jahre alt. In beiden Geräten kommt noch der schon etwas angestaubte H1-Prozessor von Apple zum Einsatz.

Die im vergangenen Jahr erschienene neueste Generation der AirPods Pro setzt bereits auf den im Jahr 2022 vorgestellten H2-Prozessor, der sich Apple zufolge neben einer effizienteren Batterielaufzeit auch durch eine verbesserte Audioleistung und eine leistungsfähigere Geräuschunterdrückung auszeichnet. Man darf davon ausgehen, dass der H2 auch in den kommenden AirPods der 4. Generation seinen Platz findet.

AirPods Pro

Eine neue Generation der AirPods Pro steht in diesem Herbst dagegen wohl nicht mehr auf dem Plan. Hier wurde das derzeit aktuelle Modell mit den AirPods Pro der 2. Generation vor zwei Jahren vorgestellt und im letzten Herbst minimal überarbeitet. So ist die Wiedergabe von Lossless Audio in Verbindung mit der Apple Vision Pro nur mit dem Modell von 2023 möglich. Vor dem kommenden Jahr ist hier keine neue Version zu erwarten.

Völlig offen scheint derweil auch, wie es mit den AirPods Max weitergeht. Apples großes AirPods-Modell ist nun seit fast vier Jahren erhältlich und hätte eine Überarbeitung verdient.