iPhone Duo Schutzhüllen: Alternativen zu Apples 149-Euro-Case

Am Freitag beginnen die Vorbestellungen für das iPhone Duo. Wer sich Apples erstes faltbares iPhone sichern möchte, kann sein Wunschgerät bereits im Apple Store vorkonfigurieren. Bei einem Einstiegspreis von 2.299 Euro dürfte auch der Schutz des neuen Geräts eine Rolle spielen. Apple bietet dafür zwei Hüllen an, die mit 89 beziehungsweise 149 Euro allerdings ordentlich zu Buche schlagen.

Das günstigere iPhone Duo Case besteht aus zwei Teilen aus matt beschichtetem Polycarbonat. Es schützt Rückseite und Displayränder, lässt das Scharnier jedoch frei. Erhältlich ist es in Navyblau und Sand.

Für 149 Euro gibt es das Folio aus Funktionsgewebe. Dieses deckt auch das Außendisplay ab und besitzt einen ausklappbaren Standfuß. Beide Apple-Hüllen nutzen integrierte Magnete und ermöglichen kabelloses Laden über MagSafe und Qi2 mit bis zu 25 Watt.

Spigen und Pitaka setzen auf dünne Bauformen

Deutlich günstiger fällt das Angebot anderer Zubehörhersteller aus. Spigen bietet mit dem Ultra Hybrid Pro MagFit eine transparente Hülle mit Scharnierschutz an. Die Konstruktion kombiniert Polycarbonat und flexibles TPU. Verstärkte Ecken sollen Stöße abfangen, eine spezielle Materialmischung das Vergilben verhindern. Im europäischen Herstellershop wird das Modell für rund 33 Euro geführt.

Ebenfalls von Spigen stammt das Nano Pop MagFit. Die farbige Alternative setzt auf eine griffige Oberfläche und ist vom Hersteller für rund 35 Euro gelistet.

Wer möglichst wenig zusätzliches Material am Gerät haben möchte, findet bei Pitaka eine ultradünne Aramidfaser-Hülle. Das MagSafe-kompatible Modell kostet bei Amazon 59,99 Euro und wird auch in der Farbvariante Mitternacht angeboten.

Produkthinweis pitaka Ultradünne Hülle für iPhone Duo aus Aramidfaser Mitternacht 59,99 EUR

Torras mit Standfuß, Torro mit Leder

Torras verfolgt einen anderen Ansatz. Das Ostand Q3 Spin besitzt einen um 360 Grad drehbaren Standfuß und unterstützt MagSafe. Das Modell wird bei Amazon ab rund 70 Euro angeboten. Daneben gibt es das Ostand Q3 VegSkin mit einer anderen Oberflächengestaltung.

Produkthinweis TORRAS Ostand Q3 Spin für iPhone Duo Hülle für MagSafe mit 360° Stand Blau 69,99 EUR

Wer eine klassische Klapphülle bevorzugt, findet bei Torro eine Rundum-Lederhülle in Dunkelbraun oder Schwarz. Die Leder-Wallet-Variante kostet bei Amazon 39,99 Euro.

Produkthinweis TORRO Rundum-Lederhülle kompatibel mit iPhone Duo 2026, Schwarz 39,99 EUR 42,99 EUR

Bei allen Alternativen lohnt sich ein Blick auf den Scharnierschutz. Apples Originalhüllen und die Modelle der Drittanbieter unterscheiden sich hier konstruktiv. Wie sich die Lösungen im Alltag bewähren, lässt sich vor dem Verkaufsstart am 23. Oktober noch nicht beurteilen.

Im Video: Die Verschlussmechanik von Apples Folio-Case