Brauchbarer Schutz schon für unter 40 Euro
iPhone Duo Schutzhüllen: Alternativen zu Apples 149-Euro-Case
Am Freitag beginnen die Vorbestellungen für das iPhone Duo. Wer sich Apples erstes faltbares iPhone sichern möchte, kann sein Wunschgerät bereits im Apple Store vorkonfigurieren. Bei einem Einstiegspreis von 2.299 Euro dürfte auch der Schutz des neuen Geräts eine Rolle spielen. Apple bietet dafür zwei Hüllen an, die mit 89 beziehungsweise 149 Euro allerdings ordentlich zu Buche schlagen.
Das günstigere iPhone Duo Case besteht aus zwei Teilen aus matt beschichtetem Polycarbonat. Es schützt Rückseite und Displayränder, lässt das Scharnier jedoch frei. Erhältlich ist es in Navyblau und Sand.
Für 149 Euro gibt es das Folio aus Funktionsgewebe. Dieses deckt auch das Außendisplay ab und besitzt einen ausklappbaren Standfuß. Beide Apple-Hüllen nutzen integrierte Magnete und ermöglichen kabelloses Laden über MagSafe und Qi2 mit bis zu 25 Watt.
Spigen und Pitaka setzen auf dünne Bauformen
Deutlich günstiger fällt das Angebot anderer Zubehörhersteller aus. Spigen bietet mit dem Ultra Hybrid Pro MagFit eine transparente Hülle mit Scharnierschutz an. Die Konstruktion kombiniert Polycarbonat und flexibles TPU. Verstärkte Ecken sollen Stöße abfangen, eine spezielle Materialmischung das Vergilben verhindern. Im europäischen Herstellershop wird das Modell für rund 33 Euro geführt.
Ebenfalls von Spigen stammt das Nano Pop MagFit. Die farbige Alternative setzt auf eine griffige Oberfläche und ist vom Hersteller für rund 35 Euro gelistet.
Wer möglichst wenig zusätzliches Material am Gerät haben möchte, findet bei Pitaka eine ultradünne Aramidfaser-Hülle. Das MagSafe-kompatible Modell kostet bei Amazon 59,99 Euro und wird auch in der Farbvariante Mitternacht angeboten.
Torras mit Standfuß, Torro mit Leder
Torras verfolgt einen anderen Ansatz. Das Ostand Q3 Spin besitzt einen um 360 Grad drehbaren Standfuß und unterstützt MagSafe. Das Modell wird bei Amazon ab rund 70 Euro angeboten. Daneben gibt es das Ostand Q3 VegSkin mit einer anderen Oberflächengestaltung.
Wer eine klassische Klapphülle bevorzugt, findet bei Torro eine Rundum-Lederhülle in Dunkelbraun oder Schwarz. Die Leder-Wallet-Variante kostet bei Amazon 39,99 Euro.
Bei allen Alternativen lohnt sich ein Blick auf den Scharnierschutz. Apples Originalhüllen und die Modelle der Drittanbieter unterscheiden sich hier konstruktiv. Wie sich die Lösungen im Alltag bewähren, lässt sich vor dem Verkaufsstart am 23. Oktober noch nicht beurteilen.
Im Video: Die Verschlussmechanik von Apples Folio-Case
Ein 149 Euro Case. Ich fasse es nicht.
Gestern war ein Produkt bei Höhle der Löwen mit einer Marge von 92%.
Das ist schon nicht schlecht.
Ich glaube Apple macht es bei den Hüllen nicht unter 99% Marge
Da sie selbst produzieren dürfte die Marge mindestens 1.500% sein.
Ich persönlich nutze seit Jahren Cases von Spiegen für mein iPhone und bin total zufrieden damit. Wie sich das jetzt mit dem Mechanismus des iPhone Duo verhält, muss natürlich komplett neu bewertet werden.
Ich mag auch Cases von Spigen. Aber das im Artikel verlinkte Case passt nach meinem Empfinden optisch gar nicht zum Duo.
Ist nur die gezielte Marktplatzierung bei einem Gerät, das mindestens 2.300 € kostet. Hat nichts mit Herstellungskosten zu tun.
Naja, wer 2.300 € Minimum für das Duo ausgibt, wird die 150 € auch verschmerzen.
Das Apples Zubehörpreise ALLE mehr als überhöht sind, braucht man wohl nicht zu sagen.
Aber wie bei allem von Apple – solange der Verbraucher die Preise zahlt, wäre Apple dumm diese nicht zu verlangen ;).
Genau auf den Kommentar habe ich gewartet. Danke für das immer gleiche Mantra. Die Hülle ist trotzdem zu teuer. Auch wenn ich privat ein Flugzeug besitze verliere ich nicht das Recht mich drüber aufzuregen das eine Camloc-Schraube 89 EUR kostet.
Sehe ich auch so! Für mich wäre Leder die einzige Ausnahme, bei der allerdings das Gerät wieder beim laden wärmer wird, weil eben Leder isoliert.
+1 für Freya
kannste aber knicken^^
Ich persönlich nutze seit Jahren Spiegen-Hüllen für mein iPhone und bin sehr zufrieden damit. Wie der Mechanismus beim Duo gelöst wurde, muss man natürlich abwarten und komplett neu bewerten.
Spigen hat offenbar keine Hüllen mit Stand-Funktion. Das ist bei einem Gerät, das vor allem auch für den Medienkonsum gedacht ist, unbrauchbar.
Das Gerät steht doch selbst wenn man es aufgeklappt hinstellt.
Doch klar, haben die. Für (fast?) alle iPhones der letzten 10 Jahre. Der Name lautet Spigen iPhone Duo Case Ultra Hybrid Pro S MagFit. Preis geht eigentlich. Versuche gleich erneut auf deinen Kommentar mit einem direkten Link zu antworten. Der könnte aber einen Moment für die Freigabe benötigen.
@Markus Weidner
Und hier der direkte Link zu dem iPhone Duo Case von Spigen mit ‚Füsschen‘: https://spigen.de/products/iphone-duo-ultra-hybrid-pro-s-magfit
Spiegen sind mir zu schwer und zu dick. Ich verwende seit Jahren nur noch Pitaka und bei einem Duo, das ohnehin schon dick und schwer ist, würde ich auch auf gar keinen Fall etwas anderes nehmen.
Ich verstehe den Sinn des Folio Case nicht. Ist der Witz am Duo nicht das Spiel zwischen Innen- und(!) Aussendisplay?
Verstehe ich auch überhaupt nicht.
Kauft euch das Pitaka Case direkt im internationalen Store bei denen, da kostet es weniger und es gibt eine Version die auch die Front schützt. Kam bei mir innerhalb einer Woche an aus China. Über google findet ihr auch noch einen 10USD Coupon.
Da hat man schon ein wunderschönes Smartphone und verpackt es dann in eine Hülle, damit man es nicht mehr sehen kann. WTF, total loco sowas. Deshalb verwende ich maximal durchsichtige Hüllen, so dünn wie möglich.
Habe ich auch noch nie verstanden – ich nutze Taschen von fitbag.
Letzter Satz ist der wichtigste!
Das Scharnier wird bei den meisten wohl nicht geschützt werden.
Wenn die Dritthersteller-Hüllen nicht so hässlich wären
Wer Porsche kauft muss auch Ferrari bezahlen. Was soll das Gemeckere Preis. Und die sind noch zu günstig. 1000.- müsste dieser … kosten.
Ein Case das ein Display verdeckt das kann nur Apple erfinden hahaha
… dachte ich auch erst, aber evtl. lässt sich das Frontcover (im geschlossenen Zustand) aufklappen – so wie es das Duo links im Headerbild vermuten lässt ??