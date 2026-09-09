Apple erneuert die Pro-Modelle
iPhone 18 Pro: A20 Pro, neue Kamera und längere Laufzeit
Apple hat die neue Generation seiner iPhone-Pro-Modelle vorgestellt. Die neuen Geräte kommen mit Leistungsverbesserungen, einem verbesserten Kamerasystem, mehr Akkulaufzeit und in neuen Farben. Apple hat einen Schwerpunkt der Präsentation auf die Möglichkeiten mit Siri AI gelegt.
Dazu ist anzumerken, dass Siri AI zunächst nur als Beta-Version in englischer Sprache verfügbar ist. Im Oktober sollen weitere Sprachen folgen, darunter Französisch und Spanisch, allerdings nicht innerhalb der EU. Apple macht bislang auch keine Angaben dazu, wann Siri AI auch auf Deutsch verfügbar sein wird.
Sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max erhalten den neuen A20 Pro, ein überarbeitetes Kühlsystem und eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende. Siri AI spielt bei der Präsentation ebenfalls eine große Rolle, ist für Nutzer in Europa vorerst allerdings nur von begrenzter Relevanz.
A20 Pro mit zwei Neural Engines
Der A20 Pro wird in einem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und kombiniert eine Sechskern-CPU mit einer GPU mit sieben Kernen. Apple nennt bis zu 20 Prozent mehr CPU-Leistung und bis zu 40 Prozent mehr GPU-Leistung. Für KI-Aufgaben erhält der Chip zwei Neural Engines mit zusammen 32 Kernen. Gleichzeitig steigt die Speicherbandbreite laut Apple um 50 Prozent.
Auch beim Aufbau des Chips ändert sich einiges. Speicher und Prozessor liegen nun nebeneinander, wodurch sich der Chip direkter mit der Vapor Chamber verbinden lässt. Diese besitzt beim iPhone 18 Pro die dreifache Oberfläche des Vorgängers. Apple verspricht dadurch bis zu 40 Prozent mehr dauerhaft abrufbare Leistung als beim iPhone 17 Pro.
Davon soll auch die Akkulaufzeit profitieren. Für die reinen eSIM-Modelle nennt Apple bis zu 36 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 18 Pro und 45 Stunden beim Pro Max. Im neu eingeführten Nutzungstest spricht Apple von bis zu 24 beziehungsweise 30 Stunden pro Ladung. Per Kabel sollen sich beide Modelle in rund 15 Minuten wieder auf 50 Prozent bringen lassen.
Variable Blende und mehr manuelle Kontrolle
Die wichtigste Kamera-Neuerung ist die 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende. Sechs bewegliche Lamellen verändern die Öffnung automatisch oder auf Wunsch manuell. In dunkler Umgebung soll so rund 50 Prozent mehr Licht auf den Sensor fallen. Für Gruppenaufnahmen lässt sich die Blende dagegen schließen, um einen größeren Bereich scharf abzubilden.
Mit den neuen Pro Controls können Nutzer zudem Weißabgleich, Verschlusszeit und Blende selbst einstellen und ein Histogramm einblenden. Cinematic-Effekte lassen sich nachträglich auf normale Videos anwenden, Time-Lapse-Aufnahmen unterstützt Apple nun in 4K mit Dolby Vision HDR. Hinzu kommen neue Regler für Textur und Körnung bei den fotografischen Stilen.
Für die Herkunft von Bildern führt Apple außerdem die sogenannte Reference Image ein. Dabei signiert der Sensor die aufgenommenen Bilddaten bereits bei der Erfassung. Eine unveränderte Referenzaufnahme bleibt neben der bearbeitbaren Datei erhalten und soll später nachvollziehbar machen, was tatsächlich vor der Kamera zu sehen war.
Die neuen iPhone-Modelle lassen sich ab Samstag zu Preisen ab 1.449 Euro vorbestellen und sind ab dem 18. September erhältlich.
Ich Calle: die mussten sich dieses Jahr was ausm Arsch ziehen, das ist einfach nur ne neue Revision vom 17 Pro. Alles innovative ist dieses Jahr im Fold gelandet.
Ist trotzdem the best iPhone ever ;)
Mit der dicksten Kamera ever vielleicht :-(
Wird gekauft.
Endlich die schwarze Farbe. Sehr gute Akku Laufzeit und der A20 Pro wird Spaß machen bei Siri AI und restlichen Aufgaben.
Bei Siri Ai? Na dann viel Spaß, so in ein paar Monaten, oder Jahren.
Du hast die Fußnoten gesehen? Die breite Masse aller neuen Siri Features stehen in der EU nicht zur Verfügung.
Stimmt! Ich hab das nicht gesehen und es komplett verwechselt. Apple Intelligence ist in deutsch verfügbar, aktuell ja sowieso schon und in der nächsten Folie kam dann Siri AI. Verfügbar in englischer Sprache und in weiteren Sprachen ab Oktober darunter in Französisch. Ganz unten die Fußnote habe ich überhaupt nicht gesehen. Not available in the EU and China.
Krass…. Das trübt die Freude :(
Es gibt keine Siri AI in der EU. Noch. Aber auch noch keine Meldung darüber, dass sie bald kommen könnte.
Aha und wann kommt AI zu uns? Weißt du schon mehr?
Wenn Apple erfolgreich der EU ausbootet. Das Problem ist ja die Monopolstellung, die die EU nicht tolerieren will.
Deswegen muss Siri AI jetzt als Druckmittel herhalten um Politik zu machen. Ich China wird gekuscht. Würd mich nicht wundern, wenn da auf einmal Siri AI (*Powered by Alibaba) kommt.
Welche Siri AI ?
Wenn Apple sie mal 2029 freischaltet und in den USA v3 läuft ..
Der A20 Pro macht sicherlich nicht mehr Spaß als sein Vorgänger und seine Vorgänger.
Ab 18.09. erhältlich
Einige Fehler im Beitrag (z.B. Datum Verfügbarkeit)
Wegen 9/11 erst ab Samstag bestellbar
Was bringt mir die neue Hardware im iPhone 18, wenn die ganzen neuen Siri Features für die EU gesperrt sind?
Exakt. Kaum Argumente für Kunden in der EU. Hat jemand das mit dem Referenz-Foto gerafft (ohnehin auch nicht in der EU verfügbar)
Genau genommen…Nichts!
Die deutsche Sprache wird zum Start von iOS 27 unterstützt. Es kommt auch in einigen europäischen Ländern wie Frankreich zum Beispiel ab Oktober. Also wird es nicht lange dauern, bis es dann auch im DACH Raum verfügbar ist.
Du musst das anders lesen, die Sprachen werden ab Oktober kommen, das heißt noch lange nicht das es nach Frankreich oder Spanien kommt. Es gibt einige Länder außerhalb der EU die diese Sprachen sprechen.
Wie kommst du darauf? Da stand Französisch, das wird auch außerhalb der EU verwendet. Für die EU sehe ich schwarz, wenn sie sich seit WWDC nicht geeinigt haben, dann auch nicht in nächster Zeit
Instagram öffnet sich 0,3 Sekunden schneller. ;)
Later this year… maybe
Nix. Leute kaufen trotzdem weil neu
Genau – wieder fehlen Features in der EU :(
Not available in the EU and China. Der neue Standardsatz.
Hey, hieß es nicht ab 18.09. verfügbar?
Enttäuschende Neuerungen, wenn man kein Profi-Fotograf ist. Die Neuerungen der Kamera sind sicherlich schon krass, aber nichts, was ich wirklich brauche für ein paar Schnappschüsse und Urlaubfotos. Apple Intelligence muss auch erstmal seine Fähigkeiten beweisen, bis dahin tut es auch jede andere x-beliebige KI-App der einschlägigen Anbieter. Kleinere Dynamic Island juckt mich auch nicht. Ich bleibe dann wohl doch noch ein Jahr länger beim 15 Pro. Ist natürlich meine persönliche Meinung
Bist nicht allein, wenn du so denkst. Ich bleibe beim 15pm, bis die schlaue Siri, falls sie schlau ist, in der EU angekommen ist. Da schießt sich Apple beim DMA ins Knie. Ist die EU nicht nach den USA der zweitgrößte Absatzmarkt?
Worauf genau hattest du gewartet?
Deshalb ist ein Pro auch eigentlich Quatsch, wenn man nur ab und zu ein paar Fotos schiesst.
Irgendwie langweilig! Nur die variable Blende ist nennenswert. Siri AI ist bestimmt toll, nur das wir wieder warten müssen.
Kaum Neues …. Bleibe beim 15 Pro :)
Geld gespart
1+ habe mir von dem gesparten Geld ein Jolla bestellt…. und habe Datenschutz pur und Geld über :-)
Geld gespart? Weil du etwas nicht kaufst, das du nicht brauchst?
So gesehen wäre ich Millionär.
Tolles 18Pro
Wird vieles zurückgehalten für das kommende iPhone X2 19pro oder wie auch immer
Neue Kamera und neuer Chip. Amazing!
Ist das noch das innovative Apple was wir mal kannten? Natürlich wird trotzdem alles wieder gekauft. Das ist bei Fans so und nicht Kunden. Wie beim Fussball, man bleibt seinem Verein treu auf Lebenszeit, egal ob Sieg oder nicht…Da hat Apple aber sowas von Glück. Wobei eins muss ich sagen der Mac Mini ist wirklich brutal!
Verstehe solche Kommentare nicht. Soll Applle ständig das Rad neu erfinden. Es kommt jedes Jahr das beste iPhone raus, kaufen muss man es sich deshalb noch lange nicht jedes Jahr.
Und wieder wird eine Leistungssteigerung beworben für AI die es immer noch nicht gibt. Ist das nun schon die 3. Generation in der man einen Leistungsbedarf bewirbt für eine Software die es noch garnicht gibt? Oder für Software im Betastatus? Entweder ist das dreist oder sie haben echt nichts mehr zu liefern. Bin gespannt wie es bei dem „Fold“ wird. Amazing Screen and Power, ready for AI ;-)
Was für langweilige Farben! Wie wäre es mal mit dem tollen Grün des MacBook Neo ? Das wäre ein Bänger
Der Währungsrechner sagt aufgrund des tagesaktuellen Kurses, dass $1.199 = 1.030€ entsprächen.
Hab nicht nachgeguckt, meine mich jedoch zu erinnern, dass das 17 Pro für 1.199€ UVP an den Start ging.
Sollte es etwa tatsächlich so sein, dass Apple die Preise vor Monaten bei manchen Produkten drastisch angezogen hat, bei den neuen Pros trotz der Änderungen zu den Vorgänger-Pros aber die Preise nach unten „angepasst“ hat?
Falsch, ging bei 1299€ los ( 256GB )
1449€
wann rafft es auch der letzte , dass die Dollarpreise ohne Steuern sind
1030€*1,19=1.225,70 € ich würd sagen, da ist noch etwas Luft zum europäischen Preis.
Guck im Shop. Es werden 1449,- fürs Pro bzw. 1599,- fürs Pro Max in kleinster Ausführung 256GB
Das mit dem Umrechnen hat noch nie geklappt.
Verschiedene Märkte – verschiedene Preise.
Endlich variable shutter speed. Damit kann man auf Wunsch das Ruckeln z.B. bei 30 FPS Videoaufnahmen los werden indem man wie bei professionellen Aufnahmen die shutter speed verlängert und mehr Bewegungsunschärfe zulässt. Damit bekommt man dann tatsächlich den typischen „cinematic“ look. Zumindest für Bewegung. Bisher hat Apple und natürlich auch andere Hersteller kurze shutter speed bevorzugt, damit das Bild stets möglichst scharf bei Bewegung ist, aber das sorgt halt auch für den unnatürlichen, ruckligen und scharfen Smartphone Kamera Look. Hat mich schon immer gestört, dass man das nicht ändern konnte.
Ich bin nur mal gespannt, wann die ersten Reparaturen bezüglich Flusen der Kamerablende fällig sind!
Hast du aktuell Probleme mit Flusen in deiner Kamera?
Und du glaubst nicht dass vielleicht ein Glas drüber sein wird?
Is die DynamicIsland jetzt kleiner geworden? Hab es leider nicht gesehen :(
Ja ist sie, wurde kurz erwähnt.
Yep
Das Duo ist Mega … nur zu teuer
Ja, schon sexy! Haben sie toll gelöst. Aber zu teuer und zu wenig Use Case, zumindest für mich
Das Duo begeistert mich wirklich.
Und hab ich das richtig mitgekriegt, dass es später im Jahr möglich sein soll, den Apple Pencil mit dem Duo zu nutzen?
Das wäre wirklich cool.
Ja
ja
Ja soll
Front-/Selfiekamera ist die gleiche wie im 17 Pro oder gibts da auch was Neues?
iPhone Dual Wow
Echt jetzt einen Dümmeren Namen gibt es nicht
Sich über den Namen beschweren, aber dabei nicht mal korrekt zitieren können …
Keine Satellitentelefonie, irgendwie auch nichts zum Modem gesagt, kein besseres Ceramic shield. Das iPhone duo macht aber auch lust auf ein zweites display auf dem iphone 18 pro :)
Apple hat Peak Marketing, die nicht S Version kommt in hässlichen Farben und die S Version in schönen :D
Das 18Pro ist ein klasse iPhone, was ich mir BlackFriday 2027 (wenn bereits das iPhone 19Pro vorgestellt wurde) holen werde! Aber jetzt bringt es mir überhaupt keinen Mehrwert zu meinen 15 Pro.
Es wird kein 19er geben.
Ui, Ab 1499€ ist aber ne heftige Ansage
Weniger als ich erwartet hatte nach den letzten Preisanpassungen bei Apple.
Alles zu teuer, so wird das nix mit der Exportnation USA.
iPhone 18 Pro startet bei 1.449 EUR in Deutschland. Krass. Gut, dass ich inzwischen in der Schweiz (1.199 CHF) lebe.
Ja iPhone 17 ist nun auch 150 EUR teurer ohne ein Update
Für mich als 17 Pro Max Nutzer lohnt es sich also absolut nicht. Seit dem 13 Pro reicht es wirklich, nur noch alle 2-3 zu upgraden.
Das war eigentlich schon immer so.
Habe nie die Notwendigkeit verstanden, jedes Jahr ein neues Gerät zu kaufen, nur weil eine neue Generation vorgestellt wurde.
Hui
Die Preise sind Tatsache amtlich!
Würde 1TB benötigen und dann für 2.199€.
400€ Aufpreis zum Vorjahr.
Kein normales 18er?
Guten Morgen!
Das ist aber schon lange bekannt das es erst im Frühjahr 2027 erscheinen soll
Jetzt wollte ich mal schauen und mir evtl. das 17 Pro Max bestellen, da ist es bei Apple komplett aus dem Store verschwunden. Mir persönlich gefällt das Orange ziemlich gut.
Sowas kauft man aber dann auch nicht mehr bei Apple, da woanders günstiger.
Gibt’s ja nicht nur bei Apple direkt.
Kann man mit dem neuen iPhone auch telefonieren?
Vermutlich nur mit iCloud+ Abo ;-)
Seit dem iPhone 5 habe ich jedes Jahr die neue Generation gekauft. Mit dieser Tradition ist es nun leider vorbei. Die Unterschiede vom 17 Pro Max zum 18 Pro Max sind wirklich ein Witz. Und dann nochmal 150€ mehr verlangen als im letzten Jahr :-(
Dito.
Endlich vernünftig geworden? ;)
Puh 1700€ für 512GB… Das ist echt heftig! Da ich die Geräte immer 5-6 Jahre behalte würde ich schon gerne 512GB haben. Hab aktuell noch nen 13 Pro 256GB (Speicher quasi voll)
icloud und fertig
Nicht nur die Preise sind gestiegen, sondern auch die Gewichte. Mit 249g ist das Pro Max das schwerste „normale“ iPhone bisher. Ein ganz schöner Klotz…
Immer noch mit SIM-Schacht und kleinem Akku.
Da habe ich auch mit den Augen rollen müssen, stimmt.
Jetzt erklärt Apple einem ihr Kühlschrank Systeme, wen interessiert der scheiss.. und das ist auch noch
ihr Aufmacher
Auuuu weia.
Es ist wieder aus Alu, das ist Scheiße und das interessiert mich und zwar jedesmal wenn ich dann kein Titan in der Hand halte.
Anfang 2027 soll das Air 2 kommen. Wäre eine Alternative, wenn Akku, Lautsprecher und Kameras verbessert werden…
Ich wünsche, ich hätte deine Probleme.
Durch ne Blende kommt mehr Licht rein statt bisher ganz ohne irgendwas davor? Ich glaub ich hab als Fotograf in Physik nicht ganz aufgepasst
Die iPhone 17 Preise sind um 100€ hochgegangen!
Beobachte ich seit Tagen bei Amazon fast täglich teurer geworden!
Wenn das iPhone zum neuen FIFA / FC wird – kaum Änderungen aber dafür mit neuen Deluxe Editionen zum 1,5 fachen Preis…
Gefällt mir sehr aber bleibe erst noch beim 16 Pro. Erst wenn Siri KI auch hier verfügbar ist, sind die ganzen tollen Features nutzbar. Bis dahin wäre mir der Unterschied zu klein, besonders da ich eher wenig Fotos mache.
Die äußeren Abmessungen von 18 Pro entsprechen ja denen des 17 pro.
Hat sich was an dem Kameraplateau geändert?
Könnten die Apple Cases vom 18 pro aufs 17er passen?
das frage ich mich auch
Ich hoffe das es in Europa erstmal floppt bis Apple die seit 3 Jahren angekündigten Funktionen auch zur Verfügung stellt.
Würde sich ein Wechsel von 16Pro lohnen? Kamera wäre jetzt nicht so wichtig für mich.
Eine ideale Frage für KI und hier die Antwort: Ein Wechsel vom iPhone 16 Pro zum neuen iPhone 18 Pro lohnt sich für Sie eher nicht, wenn Ihnen die Kamera nicht wichtig ist.
Danke dir dennoch für die Antwort. Nein ist sie nicht. Bis auf ein paar Schnappschüsse dringe ich nicht weiter in die Materie vor.
Irgendwie hab ich mir schon gedacht, dass ich doch besser mit dem iPhone 17 Pro Max beraten bin. Schon bei diesem Modell haben Sie eine bahnbrechende Akkulaufzeit vermeldet. Aber wie ich in einen der Kommentare gelesen habe, ist der Akku immer noch klein? Gut kann schon sein, dass der Prozessor energiesparender läuft aber ich glaube nur, deshalb ist mir das Upgrade zu teuer. Ich bleibe bei meinem iPhone 17 Pro Max.
Sehe ich das richtig ,dass das 18 pro Max mit 1TB satte 400,-€ mehr als das 17 pro Max in gleicher Ausstattung kostet?