iPhone 18 Pro: A20 Pro, neue Kamera und längere Laufzeit

Apple hat die neue Generation seiner iPhone-Pro-Modelle vorgestellt. Die neuen Geräte kommen mit Leistungsverbesserungen, einem verbesserten Kamerasystem, mehr Akkulaufzeit und in neuen Farben. Apple hat einen Schwerpunkt der Präsentation auf die Möglichkeiten mit Siri AI gelegt.

Dazu ist anzumerken, dass Siri AI zunächst nur als Beta-Version in englischer Sprache verfügbar ist. Im Oktober sollen weitere Sprachen folgen, darunter Französisch und Spanisch, allerdings nicht innerhalb der EU. Apple macht bislang auch keine Angaben dazu, wann Siri AI auch auf Deutsch verfügbar sein wird.

Sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max erhalten den neuen A20 Pro, ein überarbeitetes Kühlsystem und eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende. Siri AI spielt bei der Präsentation ebenfalls eine große Rolle, ist für Nutzer in Europa vorerst allerdings nur von begrenzter Relevanz.

A20 Pro mit zwei Neural Engines

Der A20 Pro wird in einem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und kombiniert eine Sechskern-CPU mit einer GPU mit sieben Kernen. Apple nennt bis zu 20 Prozent mehr CPU-Leistung und bis zu 40 Prozent mehr GPU-Leistung. Für KI-Aufgaben erhält der Chip zwei Neural Engines mit zusammen 32 Kernen. Gleichzeitig steigt die Speicherbandbreite laut Apple um 50 Prozent.

Auch beim Aufbau des Chips ändert sich einiges. Speicher und Prozessor liegen nun nebeneinander, wodurch sich der Chip direkter mit der Vapor Chamber verbinden lässt. Diese besitzt beim iPhone 18 Pro die dreifache Oberfläche des Vorgängers. Apple verspricht dadurch bis zu 40 Prozent mehr dauerhaft abrufbare Leistung als beim iPhone 17 Pro.

Davon soll auch die Akkulaufzeit profitieren. Für die reinen eSIM-Modelle nennt Apple bis zu 36 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 18 Pro und 45 Stunden beim Pro Max. Im neu eingeführten Nutzungstest spricht Apple von bis zu 24 beziehungsweise 30 Stunden pro Ladung. Per Kabel sollen sich beide Modelle in rund 15 Minuten wieder auf 50 Prozent bringen lassen.

Variable Blende und mehr manuelle Kontrolle

Die wichtigste Kamera-Neuerung ist die 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende. Sechs bewegliche Lamellen verändern die Öffnung automatisch oder auf Wunsch manuell. In dunkler Umgebung soll so rund 50 Prozent mehr Licht auf den Sensor fallen. Für Gruppenaufnahmen lässt sich die Blende dagegen schließen, um einen größeren Bereich scharf abzubilden.

Mit den neuen Pro Controls können Nutzer zudem Weißabgleich, Verschlusszeit und Blende selbst einstellen und ein Histogramm einblenden. Cinematic-Effekte lassen sich nachträglich auf normale Videos anwenden, Time-Lapse-Aufnahmen unterstützt Apple nun in 4K mit Dolby Vision HDR. Hinzu kommen neue Regler für Textur und Körnung bei den fotografischen Stilen.

Für die Herkunft von Bildern führt Apple außerdem die sogenannte Reference Image ein. Dabei signiert der Sensor die aufgenommenen Bilddaten bereits bei der Erfassung. Eine unveränderte Referenzaufnahme bleibt neben der bearbeitbaren Datei erhalten und soll später nachvollziehbar machen, was tatsächlich vor der Kamera zu sehen war.

Die neuen iPhone-Modelle lassen sich ab Samstag zu Preisen ab 1.449 Euro vorbestellen und sind ab dem 18. September erhältlich.