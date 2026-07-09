Halide 3.1: iPhone-Kamera-App bekommt Perspektivkorrektur

Die iPhone-Kamera-App Halide wird weiter ausgebaut. Mit Version 3.1 legen die Entwickler von Lux Optics nur wenige Wochen nach dem großen Mark-III-Update nach und ergänzen mehrere Funktionen, die vor allem für Nutzer interessant sind, die ihre iPhone-Fotos bewusst aufnehmen und anschließend direkt in der App verfeinern wollen.

Im Mittelpunkt steht eine neue Perspektivkorrektur im Photo Lab. Damit lassen sich stürzende Linien und leicht verzogene Bildkompositionen direkt in Halide ausgleichen. Die Entwickler vergleichen die Funktion mit der klassischen Keystone-Korrektur, wie sie aus der Architektur- und Tilt-Shift-Fotografie bekannt ist. Gesteuert wird das Ganze über ein Einstellrad, eine KI-Automatik kommt dabei nicht zum Einsatz.

Perspektive ohne KI korrigieren

Die neue Korrektur sitzt im Bereich „Frame“ des Photo Lab. Dort lassen sich Bilder nun auch drehen und spiegeln. Gerade bei Architektur, Innenräumen oder schnellen Straßenaufnahmen kann das hilfreich sein, wenn vertikale Linien im Bild leicht kippen oder das iPhone nicht ganz sauber ausgerichtet war. Die Entwickler empfehlen zwar, die Korrektur behutsam einzusetzen, zeigen aber auch Beispiele, bei denen stärkere Eingriffe noch natürlich wirken.

Halide Mark III hatte das Photo Lab erst Ende Mai deutlich aufgewertet. Wir hatten das große Update damals ausführlich vorgestellt: Halide Mark III brachte Editor, Film-Looks und RAW-Import auf iPhone und iPad. Version 3.1 wirkt nun wie der erste Feinschliff nach diesem Umbau.

RAW-only und neuer „Scarlet“-Look

Für fortgeschrittene Nutzer gibt es zudem einen RAW-only-Modus. Damit kann Halide RAW-Aufnahmen ohne zusätzlich gespeichertes JPEG oder HEIC sichern. Die Funktion ist bewusst nicht standardmäßig aktiv, da RAW-Dateien je nach App sehr unterschiedlich dargestellt werden und viel Platz einnehmen können. Lux Optics versieht die Option daher mit einem Hinweis und empfiehlt sie nur Anwendern, die wissen, worauf sie sich einlassen.

Ebenfalls neu ist der Look „Scarlet“. Er soll wärmere, sattere Bilder mit mittelhohem Kontrast erzeugen und vor allem Rottöne stärker betonen. Sonnenuntergänge, Stadtlichter oder Motive mit kräftigen Farben dürften damit etwas mehr Druck bekommen. Die Looks von Halide sind nicht als nachträgliche Filter gedacht, sondern greifen direkt in Aufnahme und Verarbeitung ein.

Kleine Verbesserungen für den Alltag

Daneben räumen die Entwickler an mehreren Stellen auf. Designs und App-Symbole wandern in einen neuen Anpassungsbereich, die Kompression lässt sich mit Vorschau feiner einstellen, und das Verhalten beim Antippen des Sucherbildes wurde überarbeitet. Wer manuell fokussiert oder die Belichtung manuell festgelegt hat, soll diese Einstellung nicht mehr versehentlich durch einen Tipp ins Bild überschreiben.

Halide Mark III ist im App Store kostenlos ladbar, die Pro-Funktionen werden per Abo oder Einmalkauf freigeschaltet. Der deutsche App Store nennt derzeit 22,99 Euro pro Jahr oder 79,99 Euro für den Einmalkauf. Für bestehende Mark-II-Käufer und Abonnenten war das Mark-III-Upgrade bereits ohne Zusatzkosten verfügbar. Die App setzt mindestens iOS 18 beziehungsweise iPadOS 18 voraus.