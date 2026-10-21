Erste iPhone-Duo-Tests: Großartiges Display, unfertige Software

Am Freitag kommt das iPhone Duo in den Handel. Kurz zuvor sind die ersten ausführlichen Tests von Apples erstem faltbaren Smartphone erschienen. Das Fazit fällt gemischt aus: Während Verarbeitung, Scharnier und insbesondere das matte Innendisplay begeistern, gibt es Kritik an der Software, den Kameras und dem hohen Preis von mindestens 2.299 Euro. Einige Tester sehen bereits die Zukunft des iPhones, andere empfehlen, noch eine Generation abzuwarten.

Mattes Display begeistert die Tester

Besonders viel Lob erhält das 7,6 Zoll große Innendisplay mit Nano-Texture-Oberfläche. Wie The Verge berichtet, reduziert die matte Beschichtung störende Spiegelungen erheblich. Auch die typische Displayfalte ist dadurch im Alltag kaum sichtbar, bleibt allerdings mit dem Finger spürbar. Beim Betrachten dunkler Inhalte geht durch die Beschichtung etwas Kontrast verloren.

Auch das Scharnier überzeugt. Es ermöglicht verschiedene Aufstellwinkel, etwa zum Ansehen von Videos oder für FaceTime-Anrufe. 9to5Mac lobt besonders das kompakte Format und die hochwertige Verarbeitung. Mit 254 Gramm ist das Duo allerdings schwerer als das iPhone 18 Pro Max.

Software und Kameras bleiben Schwachstellen

Deutlich kritischer beurteilen die Tester die Software. Zwar lassen sich zwei Apps nebeneinander öffnen, doch das Multitasking bleibt eingeschränkt. Fenstergrößen können nicht frei angepasst werden. Viele Anwendungen sind zudem noch nicht für das ungewöhnliche Bildschirmformat optimiert und erscheinen mit schwarzen Balken.

Während 9to5Mac das kleine Außendisplay überraschend alltagstauglich findet, kritisiert The Verge dessen eingeschränkte Nutzbarkeit. Auch bei der Kamera müssen Käufer Abstriche machen. Das Teleobjektiv der Pro-Modelle fehlt, ebenso Face ID. Stattdessen kommt Touch ID im Einschaltknopf zum Einsatz.

Die Akkulaufzeit reicht laut den meisten Tests für einen normalen Tag. Bei intensiver Nutzung des großen Bildschirms kann es allerdings knapp werden. Zudem bemängelt The Verge eine spürbare Wärmeentwicklung.

Insgesamt überwiegt die Begeisterung für die neue Hardware. TechRadar sieht ein überzeugendes erstes Falt-iPhone, während WIRED und The Verge jeweils 7 von 10 Punkten vergeben. Beide kritisieren vor allem die noch nicht ausgereifte Software.

Weitere ausführliche Eindrücke liefern die Testberichte von DER SPIEGEL und CNET. Für Technikbegeisterte dürfte das Duo eines der spannendsten Apple-Produkte seit Jahren sein. Für die meisten Käufer bleibt ein klassisches iPhone vorerst jedoch die vernünftigere Wahl.