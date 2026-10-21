Das sagen die ersten Tester
Erste iPhone-Duo-Tests: Großartiges Display, unfertige Software
Am Freitag kommt das iPhone Duo in den Handel. Kurz zuvor sind die ersten ausführlichen Tests von Apples erstem faltbaren Smartphone erschienen. Das Fazit fällt gemischt aus: Während Verarbeitung, Scharnier und insbesondere das matte Innendisplay begeistern, gibt es Kritik an der Software, den Kameras und dem hohen Preis von mindestens 2.299 Euro. Einige Tester sehen bereits die Zukunft des iPhones, andere empfehlen, noch eine Generation abzuwarten.
Mattes Display begeistert die Tester
Besonders viel Lob erhält das 7,6 Zoll große Innendisplay mit Nano-Texture-Oberfläche. Wie The Verge berichtet, reduziert die matte Beschichtung störende Spiegelungen erheblich. Auch die typische Displayfalte ist dadurch im Alltag kaum sichtbar, bleibt allerdings mit dem Finger spürbar. Beim Betrachten dunkler Inhalte geht durch die Beschichtung etwas Kontrast verloren.
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Auch das Scharnier überzeugt. Es ermöglicht verschiedene Aufstellwinkel, etwa zum Ansehen von Videos oder für FaceTime-Anrufe. 9to5Mac lobt besonders das kompakte Format und die hochwertige Verarbeitung. Mit 254 Gramm ist das Duo allerdings schwerer als das iPhone 18 Pro Max.
Software und Kameras bleiben Schwachstellen
Deutlich kritischer beurteilen die Tester die Software. Zwar lassen sich zwei Apps nebeneinander öffnen, doch das Multitasking bleibt eingeschränkt. Fenstergrößen können nicht frei angepasst werden. Viele Anwendungen sind zudem noch nicht für das ungewöhnliche Bildschirmformat optimiert und erscheinen mit schwarzen Balken.
Während 9to5Mac das kleine Außendisplay überraschend alltagstauglich findet, kritisiert The Verge dessen eingeschränkte Nutzbarkeit. Auch bei der Kamera müssen Käufer Abstriche machen. Das Teleobjektiv der Pro-Modelle fehlt, ebenso Face ID. Stattdessen kommt Touch ID im Einschaltknopf zum Einsatz.
Die Akkulaufzeit reicht laut den meisten Tests für einen normalen Tag. Bei intensiver Nutzung des großen Bildschirms kann es allerdings knapp werden. Zudem bemängelt The Verge eine spürbare Wärmeentwicklung.
Insgesamt überwiegt die Begeisterung für die neue Hardware. TechRadar sieht ein überzeugendes erstes Falt-iPhone, während WIRED und The Verge jeweils 7 von 10 Punkten vergeben. Beide kritisieren vor allem die noch nicht ausgereifte Software.
Weitere ausführliche Eindrücke liefern die Testberichte von DER SPIEGEL und CNET. Für Technikbegeisterte dürfte das Duo eines der spannendsten Apple-Produkte seit Jahren sein. Für die meisten Käufer bleibt ein klassisches iPhone vorerst jedoch die vernünftigere Wahl.
Erinnert irgendwie an die Einführung des iPhone 6 Plus seinerzeit, da wurde das DISPLAY gefeiert, aber genörgelt das noch nicht genug Apps angepasst waren. Von daher…
Das ist doch Quatsch. Das 6 plus war nichts Neues vom Konzept. Das Duo ist komplett anders. Ist eher mit der iPad Einführung zu vergleichen oder die Apple Watch. Beide haben Begeisterung und Kritik bekommen. Haben aber was Neues gebracht.
Die Klapperei macht generell keinen Sinn, nicht kur „für die meisten nutzer“
Allein schon der Preis kennt nur eine Richtung und zwar nach oben und für diese extremen Abstriche, gegenüber einem Pro Max, gebe ich nicht nochmals deutlich mehr Geld aus. Gerade das große Display, das beim aufklappen einen kleineren Bildschirm als rin normales iPhone hat. Aufgeklappt ist es auch nicht Mega groß und es wird immer ein weiches Display haben, anhand der dummen Falterei. Ich lach mich jetzt schon kaputt, wenn man den Pen zig mal benutzt und man das ganze schön am Display sehen wird.
Kein FaceID, eine Kamera fehlt, die zweite schlechter als am Pro. Nach einiger Zeit nervt das aufklappen und man benutzt dann doch überwiegend das Front Display, das dann deutlich kleiner ist, als bei den Pros und ich wieder nur einen Nachteil habe. Zumal ich keine Lust habe, wegen jedem scheiss das Ding auf zu klappen.
Wenn man sich nicht alles zerkratzen will, darf man ne Fette Hülle rumbasteln, dass dann nur noch Kacke aussieht und das Geil sau Fett wird.
Am ende für einen Preis, der lächerlicher nicht mehr sein könnte. Früher oder später, wird es dann doch eine weitere Apple Brille werden und die Verkaufszahlen ganz schnell sinken. Der jetzige „Ausverkauf“, ist auch nur wegen gering produzierter Stückzahlen u d weil sie kaum nachkommen, da die Anzahl der fertig werdenden Duos, weiter hinter dem eines normalen Pros liegt.
Leider NEIN Apple, auf ganzer Linie.
Ziemlich viel Meinung, ohne das Gerät auch nur 1 Sekunde in den Händen gehalten, oder genutzt zu haben…
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Welche sind deine Quellen bezüglich Produktion und Verfügbarkeit! Zum Rest, sehr viel Meinung, mehr aber auch nicht. Und ein Tipp für dich, wenn’s nicht gefällt, dann einfach nicht kaufen.
Richtig! Es ist seine Meinung. Und die darf er hier auch niederschreiben! Egal, ob er das Gerät schonmal in der Hand hatte oder nicht.
Seine Meinung zu schreiben ist ok, aber zu entscheiden, dass die Klappfunktion für niemand Sinn macht (erster Satz) finde ich schon ziemlich dreist
Ich fände ein wirklich kleines iPhone wirklich spannend. Praktisch nur die Außenseite;)))
Fänd ich auch super. Quasi das iPhone Air 2 aber nur der vordere Teil des Duos
Wenn sich das Teil gut verkauft, wird auch die Software nachreifen! Wenn nicht, wird die Software immer ein Problem bleiben!
Die Apps werden schnell nachgeliefert. Durch die Entwicklungsumgebung geht das sehr flott. Keiner will den Duo Hype Train verpassen. Ein Flop wird da nicht.
Ich würde schon mit dem Formfaktor nicht warm werden. Breier als das Pro Max, welches mir schon zu breit wäre.
Ich verstehe den Grund, warum Apple den gewählt hat. Für mich, selbst wenn ich aktuell interesse an einem Foldable hätte, wäre das aber nichts.
Damit du aufgeklappt eine iPad ähnliche Form hast?!
Bananensoftware zu dem Preis, praktisch
Vorweg – mir ist das für ein Telefon zu teuer. Macht aber nichts.
Was ich super finde ist die Touch ID – die ist doch viel komfortabler als Face ID. Zb. Am Meer beim Motorbootfahren – funktioniert quasi nie, Skifahrer Fehlanzeige usw.
Hoffentlich kommt das auch für normale iPhones wieder.
Beeindruckend wie oft du Motorboot fährst und auf der Skipiste unterwegs bist.
Da kommt fast ein bisschen Neid auf – das geht ja auch ins Geld.
Ja, und?
Ach und Touch ID funktioniert mit Nassen Händen oder Handschuhen beim Skifahren ? Was für ein Gelaber ….
Warum auch immer deine Hände beim Skifahren nass sind – ist aber egal – ich zieh die Handschuhe meistens aus beim bedienen des Telefons, ist irgendwie praktischer; Helm und Sonnenbrille bleiben- so macht das wohl jeder anders.
Sehe ich genau anders. Motorboot: nasse Finger, Ski: Handschuhe an. Ich finde Face ID besser.
Bloß nie wieder TouchID, denn das funktioniert zB für Handwerker mit entsprechend beanspruchten Händen zumeist eher unzuverlässig, dagegen ist FaceID ein Segen.
Mal sehen wie lange es dauert, bis die Drittapps angepasst sind. Beim iPhone X hat das ja teils ewig gedauert. Deshalb ist auch nicht verkehrt, noch etwas zu warten.
Mit duo2 sollte das dann alles behoben sein
Ein foldable am Strand (Sand) ist ansich auch eine hervorragende Idee hab ich mir sagen lassen :-D
Schauen wir mal, was Jerry da bald zaubern wird :D
Es wird teilweise empfohlen genau das was ich bereits für mich entschieden habe. Ich warte mindestens 1 Generation, wenn ich überhaupt eins nehme. Das Problem mit dem Display bleibt bestehen, das es schnell zerkratzt. Die Software ist nicht ausgereift, die Apps zum großen Teil nicht angepasst. FaceID und die Telekamera würden mir schmerzhaft fehlen. Die einseitige Bedienung finde ich nicht gut durchdacht. In einem Video habe ich gesehen, dass ständig das äußere Display bedient wurde, das äußerte sich darin, dass die Taschenlampe aktiviert wurde und die wackelnden Apps waren zu sehen. Der YouTuber musste es sehr vorsichtig anfassen, als er es in die Kamera gehalten hat.
Ok.