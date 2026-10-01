iPhone 18 Pro: Diese Review lässt andere YouTuber alt aussehen

Vor einem Jahr haben wir bereits auf die außergewöhnlich produzierte iPhone-17-Besprechung von HTX Studio hingewiesen. Beim iPhone 18 Pro setzt das Team noch einmal nach. Die neue Rezension ist technische Analyse, Kamerakurs und aufwendig inszenierter Kurzfilm zugleich. Vor allem aber zeigt sie, wie weit sich gute Produktvideos inzwischen vom klassischen Ablesen eines Datenblatts entfernt haben.

Dabei fehlt es nicht an handfesten Tests. HTX Studio nimmt unter anderem die kleinere Dynamic Island auseinander, erklärt die unter dem Display platzierte Infrarotkamera und beschäftigt sich ausführlich mit der variablen Blende der Hauptkamera. Anhand praktischer Beispiele wird gezeigt, wie sich Schärfentiefe, Lichtsterne und Bewegungsdarstellung verändern. Die neuen Pro Controls mit manueller Steuerung von Blende, Verschlusszeit, Fokus und Weißabgleich spielen dabei ebenfalls eine Rolle.

Variable Blende, C2-Modem und A20 Pro

Interessant wird es dort, wo die technischen Neuerungen nicht nur vorgestellt, sondern gegeneinander getestet werden. Das neue C2-Modem tritt gegen das iPhone 17 Pro an und zeigt je nach Empfangssituation unterschiedliche Stärken. Auch Apples A20 Pro muss sich unter Dauerlast beweisen. HTX Studio untersucht Gaming-Leistung, Kühlung, Stromverbrauch und Temperaturentwicklung und führt die Verbesserungen unter anderem auf die veränderte Platzierung von Arbeitsspeicher und Prozessor sowie die größere Vapor Chamber zurück.

Ähnlich ausführlich fällt der Blick auf Akku und Ladeleistung aus. Bereits beim Thema Schnellladen hatte HTX Studio mit einer ungewöhnlich umfangreichen Versuchsreihe gezeigt, dass man sich mit Messwerten gerne etwas länger aufhält. Beim iPhone 18 Pro kommen diesmal unter anderem Laufzeittests, Ladezeiten und die Speicherbestückung der größeren Modelle hinzu.

Ein iPhone-Video über mehr als das iPhone

In der zweiten Hälfte löst sich die Rezension zunehmend vom Gerät. HTX Studio betrachtet iOS 27, Apples KI-Funktionen und die neue Siri, stellt deren Fähigkeiten ChatGPT und Gemini gegenüber und ordnet anschließend ein, welchen Stellenwert künstliche Intelligenz inzwischen für die gesamte Technikbranche hat.

Genau hier bekommt auch die Inszenierung ihren Zweck. Große Teile des iPhone-Abschnitts wurden als eine zusammenhängende Einstellung angelegt. Das Team spricht selbst von einem künstlichen One-Take mit versteckten Schnitten, der zahlreiche Wiederholungen erforderte. Die Idee dahinter ist fast schon trotzig: Während generative Videos immer besser werden, soll der sichtbare Aufwand menschlicher Produktion Teil des Beitrags bleiben.

Dass das ankommt, zeigen auch die Reaktionen unter dem Video. Dort wird nicht nur die technische Tiefe hervorgehoben. Viele Zuschauer beschäftigen sich ebenso mit Schnitt, Kameraarbeit und der ungewöhnlichen Verbindung aus Produktreview, Fotografie-Workshop und grundsätzlicher Technikbetrachtung. Eine Video-Empfehlung.