iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 869 Artikel

HTX Studio legt wieder vor

iPhone 18 Pro: Diese Review lässt andere YouTuber alt aussehen
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

Vor einem Jahr haben wir bereits auf die außergewöhnlich produzierte iPhone-17-Besprechung von HTX Studio hingewiesen. Beim iPhone 18 Pro setzt das Team noch einmal nach. Die neue Rezension ist technische Analyse, Kamerakurs und aufwendig inszenierter Kurzfilm zugleich. Vor allem aber zeigt sie, wie weit sich gute Produktvideos inzwischen vom klassischen Ablesen eines Datenblatts entfernt haben.

Iphone 18 Pro Htx

Dabei fehlt es nicht an handfesten Tests. HTX Studio nimmt unter anderem die kleinere Dynamic Island auseinander, erklärt die unter dem Display platzierte Infrarotkamera und beschäftigt sich ausführlich mit der variablen Blende der Hauptkamera. Anhand praktischer Beispiele wird gezeigt, wie sich Schärfentiefe, Lichtsterne und Bewegungsdarstellung verändern. Die neuen Pro Controls mit manueller Steuerung von Blende, Verschlusszeit, Fokus und Weißabgleich spielen dabei ebenfalls eine Rolle.

Variable Blende, C2-Modem und A20 Pro

Interessant wird es dort, wo die technischen Neuerungen nicht nur vorgestellt, sondern gegeneinander getestet werden. Das neue C2-Modem tritt gegen das iPhone 17 Pro an und zeigt je nach Empfangssituation unterschiedliche Stärken. Auch Apples A20 Pro muss sich unter Dauerlast beweisen. HTX Studio untersucht Gaming-Leistung, Kühlung, Stromverbrauch und Temperaturentwicklung und führt die Verbesserungen unter anderem auf die veränderte Platzierung von Arbeitsspeicher und Prozessor sowie die größere Vapor Chamber zurück.

Iphone 18 Pro Htx Review Making Of

Ähnlich ausführlich fällt der Blick auf Akku und Ladeleistung aus. Bereits beim Thema Schnellladen hatte HTX Studio mit einer ungewöhnlich umfangreichen Versuchsreihe gezeigt, dass man sich mit Messwerten gerne etwas länger aufhält. Beim iPhone 18 Pro kommen diesmal unter anderem Laufzeittests, Ladezeiten und die Speicherbestückung der größeren Modelle hinzu.

Ein iPhone-Video über mehr als das iPhone

In der zweiten Hälfte löst sich die Rezension zunehmend vom Gerät. HTX Studio betrachtet iOS 27, Apples KI-Funktionen und die neue Siri, stellt deren Fähigkeiten ChatGPT und Gemini gegenüber und ordnet anschließend ein, welchen Stellenwert künstliche Intelligenz inzwischen für die gesamte Technikbranche hat.

Genau hier bekommt auch die Inszenierung ihren Zweck. Große Teile des iPhone-Abschnitts wurden als eine zusammenhängende Einstellung angelegt. Das Team spricht selbst von einem künstlichen One-Take mit versteckten Schnitten, der zahlreiche Wiederholungen erforderte. Die Idee dahinter ist fast schon trotzig: Während generative Videos immer besser werden, soll der sichtbare Aufwand menschlicher Produktion Teil des Beitrags bleiben.

Dass das ankommt, zeigen auch die Reaktionen unter dem Video. Dort wird nicht nur die technische Tiefe hervorgehoben. Viele Zuschauer beschäftigen sich ebenso mit Schnitt, Kameraarbeit und der ungewöhnlichen Verbindung aus Produktreview, Fotografie-Workshop und grundsätzlicher Technikbetrachtung. Eine Video-Empfehlung.

01. Okt. 2026 um 12:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wäre in deutscher Sprache angenehmer

    Antworten

  • Wahnsinn! Die verstehen ihr Handwerk! Sound, Kameraführung, Animationen, Mimik,… es passt einfach alles zusammen.

    Ich bin absoluter Freund davon zu sehen, was man alleine durch genannten Punkte Sound, Kamera usw. alles erreichen kann.
    Für einen Hollywood Block Buster ist die Kameraführung eben auch das A und O. Die Handlung ist fast nur noch Nebensache.

    Danke für diesen tollen Tipp!

    Antworten

  • Beim Ansehen des Intros ist mir wieder schmerzlich bewusst geworden wie sehr ich den Domino Day vermisse :(

    Antworten

  • Beeindruckende Leistung! Sehr schön alles auch visuell erklärt. Nur den Sprecher fand ich etwas anstrengend.

    Antworten

  • Sehr gut gemacht. Gefällt mir richtig gut.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44869 Artikel in den vergangenen 6970 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven